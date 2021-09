Krejčí doma, díl druhý. Hráči se od něho mají co učit, velebí kouč hvězdu

Tehdy centra Bostonu, který si při výluce NHL v Pardubicích zvykal na pomalejší tempo a větší kluziště, mohl ještě v dresu Brna čistě trefit tělem, ale neudělal to. A to patří k řízným bekům, co se sráží tuze rádi.

Krejčího tím mile překvapil.

Teď si Švrček považuje, že může slavnému parťákovi krýt záda.

Z jeho hokejových kvalit je unesený. „Kdo se přijde na naše zápasy podívat nebo si je pustí v televizi, to uvidí sám. O jeho přínosu pro tým vůbec nemá cenu diskutovat. Je to parádní hráč,“ zve na klubovém webu na úterní druhé domácí Krejčího vystoupení proti Plzni. „Takového jen tak do extraligy nedostanete. Jsme strašně rádi, že David přišel domů, že nám bude v této sezoně pomáhat a snad s ním uhrajeme nějaký úspěch.“

V prvním zápase na sebe Krejčí logicky strhl veškerou pozornost. Premiéra se mu povedla náramně, Olomouci doma gólem pomohl přetlačit silnou Mladou Boleslav 3:2 v prodloužení. Rozdával krásné přihrávky, puky prostrkával kolem soupeřů s typickou precizností.

Chodil na přesilovky i oslabení.

„Takového hráče využijete v jakékoli herní situaci. Je to o komunikaci, jestliže chce hrát i oslabení, tak je bude hrát. Moc lepších hokejistů do těchto situací v extralize není,“ říká trenér a šéf kohoutů Jan Tomajko. „Je to hráč, který je vidět. Dělá věci na ledě, které má dělat. Výborně uklidní hru i ostatní hráče, když je potřeba. Co bych ještě řekl? Stojí tam, kde má být. Není to jen o hře s pukem, ale i bez puku.“

Byť Krejčí přiznal, že mu ještě chybí herní kondice, Tomajko to nepozoroval. „Mně se zdá, že ne. Je neskutečně připravený. Jeho přístup k tréninku je příkladný. Hráči se od něho mají co učit.“

Až by téměř zapadl klíčový Švrčkův příspěvek. To on v 55. minutě, 16 sekund po trefě mladoboleslavského Claireauxe, prostřelil po buly od mantinelu Krošelje a bleskově srovnal na 2:2.

„Nejen já, ale celý tým je rád, že to tam spadlo v tak důležitou chvíli. Brzy jsme srovnali, což nás nakoplo,“ těšil Švrčka zásah, navíc v jubilejním sedmistém zápase v extralize. „Shodou okolností jsem se po minulé sezoně díval, kolik mám odehraných utkání, takže jsem věděl, že zápas v prvním kole bude mým sedmistým v extralize. Jsem rád, že jsem v něm dal branku, ale puk si neschovám, ten si možná vzal Krejča za první gól. Nejspíše tedy bude nenávratně pryč,“ bral to ryšavý bek a sváteční střelec s nadhledem.

A to ještě přidal i asistenci na úchvatnou trefu Knotka v prodloužení. Zkrátka povedený večer se vším všudy. „Necítil jsem se úplně špatně, ale byl to první zápas, kdy je to vždy oťukávaná. Chvíli trvá, než se člověk nastartuje do extraligového modu. Myslím si, že od celého mančaftu to bude postupem času lepší,“ přemítal. „Můžeme být spokojení se ziskem dvou bodů.“

Tomajko přikývne: „První zápas doma s Boleslaví byl obrovsky těžký, je to jeden z favoritů soutěže. Pro nás to byly dva zlaté body. Hráči bojovali, parádní výkon - náš typický ubojovaný. Jsme rádi, že jsme dali tři góly, protože v přípravě jsme jich tolik nedávali.“

Švrček vyzdvihl dalšího spoluhráče - brankáře Jana Lukáše, který výborně zvládl záskok za zraněného Konráda. „Honza se toho zhostil parádně. Moc dobře víme, že umí zachytat. Bude nás držet co nejdéle a forma mu vydrží. Budeme mu však muset pomáhat.“

A po covidové sezoně vypíchl ještě jedno velké pozitivum: energickou podporu diváků v plechárně.

Olomouc vs. Plzeň Online reportáž v úterý od 18 hodin

„Celá minulá sezona byla na... Víte na co. Bylo to samozřejmě tím, že fanoušky nepustili do hlediště. Nikomu se v komorní atmosféře dobře nehrávalo. Proti Mladé Boleslavi to bylo úplně o něčem jiném. Jsme strašně rádi za fanoušky, které máme. Po dlouhé době jsme slyšeli parádní kulisu, která nás hnala za vítězstvím,“ ocenil. „Diváci mohli odcházet v dobrém rozpoložení, po delší době byli puštěni na stadion a hned viděli naši výhru.“

Tomajko k bouřlivé atmosféře podotýká: „Paráda. Oproti minulému roku, kdy bylo slyšet každé zvolání, byla atmosféra vynikající. Diváci udělali kulisu takovou, na kterou jsme zvyklí z předchozích let. Byli strašně důležití, pomohli nám.“

Nejen na kousky ostře sledovaného borce s číslem 46 se mohou těšit také v úterý. O pozornost si umí říct i Krejčího souputníci. Knotkovo gólové sólo bylo v anketě Zlatá helma zvolené akcí týdne.