„Je jedno, jestli někdo hraje první, šestadvacátý nebo dvaapadesátý zápas. Ke každému by měl přistoupit s tím, že tomu chce dát maximum a je pro něj nejdůležitější,“ řekl Kočí v rozhovoru pro klubový web. „Stejně by měli hráči přistupovat i k tréninku a ke každému dni. To je moje filozofie. Každý den je ten, kdy chci udělat maximum. Chtěl bych, aby se tohle hráči naučili, protože to je ta cesta, jak žít, trénovat, hrát a zlepšovat se.“

Bílí Tygři ze severu Čech po minulé neúspěšné sezoně změnili, co se dalo. Přišli noví hráči, ale největší změny se odehrály na trenérských postech. Liberec se rozloučil s hlavním koučem Filipem Pešánem a na jeho post povýšil dosavadní asistent Jiří Kudrna. Tomu nyní coby asistent pomáhá právě David Kočí, který ve stejné roli dosud působil v Litvínově.

„Příchod Davida Kočího vychází z naší dlouhodobé snahy doplnit realizační tým o asistenta se zaměřením na obránce a obrannou hru,“ vysvětlil liberecký sportovní ředitel Michal Birner. „Ve chvíli, kdy bylo jasné, že je David k dispozici, nabídli jsme mu roli asistenta u hlavního týmu. Litvínovská defenziva a hra v oslabení pod jeho taktovkou patřila v minulé sezoně k nejlepším v rámci extraligy. Věříme, že podobný styl hry vtiskne i našim obranným řadám.“

Dnes čtyřiačtyřicetiletý Kočí odehrál převážnou část kariéry v zámoří. V roce 2000 byl draftován Pittsburghem na 146. místě. Na svém kontě má 142 zápasů v NHL, kde nastupoval v roli obránce v dresech Chicaga, Tampy a Colorada. Dalších 276 startů přidal v nižší soutěži AHL.

Po návratu do Čech odehrál necelé tři sezony za Spartu. Během té poslední se přesunul ke sparťanské mládeži, kterou pak trénoval i v Chomutově a Hradci Králové. Tam se následně stal asistentem trenéra u A-týmu. Před ročníkem 2022/23 nastoupil k litvínovské juniorce. Po odvolání Vladimíra Růžičky z pozice hlavního trenéra se stal asistentem kouče Karla Mlejnka. „Hodně mě to posunulo nejen po sportovní, ale i po lidské stránce. Člověk se trochu obouchal a získal zkušenosti. Je to dobře, protože když jste jen na jednom místě, tak máte moc úzký obzor,“ řekl o svých bývalých štacích.

Když letos přilétla nabídka z Liberce, příliš neváhal. „Michal Birner mě kontaktoval s tím, že hledá člověka do realizačního týmu, který by se staral o obránce a pomohl celkově s obrannou hrou. V té době jsem žádné aktuální nabídky neměl. Vždy, když začíná něco nového, láká mě u toho být. Bílé Tygry považuju za velice silnou a sportovně kvalitní organizaci. Netrvalo to dlouho a dohodli jsme se,“ popsal nový liberecký asistent své rozhodování.

Většina lidí ho má coby hráče zaškatulkovaného jako bijce, který ochraňuje hvězdy svého týmu. Jen tyto schopnosti by mu však v zámoří nestačily. „Vždy jsem byl spíš defenzivní bek a hrál jsem hodně do těla. Moje rváčská pověst přišla po tom, co jsem se chtěl prosadit,“ ohlíží se za svou kariérou. „Myslel jsem, že si tím vybojuju pozici v hlavním týmu a budu víc hrát. Svým způsobem se to i povedlo. Pak ale přišlo několik zranění a už jsem nedokázal svoji pozici v NHL víc upevnit.“

Na střídačce dnes působí vyrovnaným dojmem. „Asi jsem klidnější než dřív. Nic mě poslední roky tolik nerozhází,“ připouští. „Člověk se samozřejmě rozčílí a některé věci ho zasáhnou. Nemůže to ale vypadat tak, že se stane jedna chyba a člověk hned lítá jako blázen po střídačce. To v žádném případě.“

David Kočí není jedinou posilou, pro kterou hokejový Liberec po minulém extraligovém ročníku sáhl do Litvínova. Kromě něj přišli pod Ještěd hned tři hráči: útočník Filip Sandberg a obránci Kristaps Zile s Denisem Zemanem.

Hokejisté Liberce už jsou téměř měsíc v přípravě na nový ročník. Doteď kondiční tréninky pravidelně střídali s pobytem na ledě. Červen už stráví kompletně „na suchu“. V červenci pak přijde dvoutýdenní dovolená a následně se mužstvo sejde k finální fázi přípravy, která potrvá až do startu extraligy.