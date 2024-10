Ze smolaře hrdina. David Kaše mluvil diplomaticky o sudím a velebil bratra

„Připletli jsme se tam s rozhodčím,“ řekl diplomaticky hrdina večera k situaci z 89 sekundy, která nadzvedla litvínovského trenéra Karla Mlejnka: „Z gólu na 0:1 mi není dobře, ani se k tomu momentu nebudu vyjadřovat. Ovlivnilo to úvod utkání, to jsem ještě neviděl. Uvidíme, jaký verdikt vynesou ti, kteří jsou za to zodpovědní.“

Davide, jak jste tu situaci viděl vy? Kotouč vám od mantinelu utekl k brance k Muellerovi.

Já si byl stoprocentně jistý, že mám puk na hokejce… Nevím, jak bych to mohl hodnotit. Bohužel jsme se tam připletli s rozhodčím, bouchl jsem omylem do jeho brusle a puk ujel. V ten moment jsem kotouč jen popostrčil a Brno nás potrestalo, což nebylo příjemné takhle na začátku.

Jak se se cítil?

Trošku mě to v první třetině položilo. Ale je to hokej a stává se to, prostě se to blbě s rozhodčím semlelo. Kluci mě v klidu poklepali, semkli jsme se a parádně vyrovnali v přesilovce. Tým hrál parádně a přesně to, co jsme chtěli. Což pro nás bylo hrozně důležité.

Nakonec jste byl hrdinou večera s bilancí 2+1. Nažhavil vás smolný moment?

Dneska to odmakali všichni, tentokrát to padlo mně, příště to padne někomu jinému. Důležitá výhra, jedeme dál.

Do sestavy se vrátil váš bratr Ondřej, jak vám to pomohlo?

Ondra je pro nás strašně důležitý článek týmu, všichni to ví. Je náš pilíř. Nesmí nás položit, když vypadne. Je super, že je zpátky, šlo to vidět a cítit. Doufám, že bude všechno v pohodě a že bude hrát dál. Hrál parádně, pro nás velký impuls!

Místo tradičního parťáka Nicolase Hlavy dali trenéři do vašeho útoku s bratrem mladíka Matěje Maštalířského. Jak jste si vyhověli?

Trenér s prvními dvěma pětkami konzultoval, že by je chtěl roztáhnout do tří lajn. Nikdo s tím neměl problém, protože předešlé zápasy se nedařilo. Byl to dobrý impuls a parádní tah. Maštal zapadl skvěle. Je mladý kluk, bojuje, poslouchá. Hrálo se s ním parádně. Velká pochvala pro něj! Trenér měl nějaký plán a vyšel mu.

Litvínovský David Kaše slaví s fanoušky výhru nad Kometou.

Maštalířský vám i asistoval.

S Maštym jsme udělali dobrý forček, výborně puk podržel, já si křikl, hezky mi přihrál. A já vystřelil nahoru. Po dvou třetinách to bylo 2:2 a řekli jsme si, že chceme vyhrát. Pak přišel ten náš gól.

Vkrádala se po čtyřech prohrách do týmu nervozita?

Šlo to trošku cítit. Když prohrajete, je nervozita vždycky. Hraje se hrozně rychle, během týdne tři zápasy, a když všechny prohrajete, není to ideální. I když jsme měli hodně velké giganty jako soupeře. Po posledním utkání s Vítkovicemi jsme si říkali, že výkon byl špatný. Chtěli jsme to zlomit a jsem rád, že jsme se vrátili na vítěznou vlnu.