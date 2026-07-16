Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Kämpfovi prvního litvínovského centra přenechám, je starší, žertuje David Kaše

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  9:42
Litvínov, 7.7. 2026, Hokejový Litvínov představil posilu Davida Kämpfa, nové...

Litvínov, 7.7. 2026, Hokejový Litvínov představil posilu Davida Kämpfa, nové smlouvy podepsali i bratři Kašovi. David Kaše. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Praha 26. 5. 2024, mistrovství světa v hokeji, finále Česko - Švýcarsko, Ondřej...
Praha 26. 5. 2024, mistrovství světa v hokeji, finále Česko - Švýcarsko, Ondřej...
Hokejový Litvínov představil posilu Davida Kämpfa, zleva Ondřej Kaše, vpravo ...
Hokejový Litvínov představil posilu Davida Kämpfa, vlevo Ondřej Kaše, vpravo...
42 fotografií
Na otázku, jestli hokejový Litvínov po příchodu zámořské posily Davida Kämpfa poskládá elitní lajnu K+K+K, odpověděl útočník David Kaše pohotově. „Myslíte Kaše – Kaše – Koblasa? “ rozesmál se nejmladší člen nového ofenzivního tria Vervy, které může být ozdobou příští extraligové sezony.

Bratři Ondřej a David Kašovi na křídlech, centr Kämpf. Tahle letka se bude bránit těžko. „Je to docela pravděpodobná varianta. Já už křídlo v minulosti hrál, v srpnu si to trochu opráším. A věřím, že to bude fungovat skvěle!“

Jste tedy připravený pozici centra přenechat Kämpfovi?
Jo, ale samozřejmě jen proto, že je starší. (smích)

Vy, váš bratr Ondřej i Kämpf jste podepsali nové smlouvy na tři roky. Co to pro vás znamená?
Už když jsem hrál s bráchou, hokej jsem si užíval mnohem víc. Teď přibude Kämpfík, přijde obrovská zkušenost, hráč, který byl devět let v NHL. Pro každého trenéra je velkým přínosem, každý by ho chtěl získat do svého týmu. Je to top extra třída na oslabení, má výborné buly a myslím, že nezapomněl ani střílení gólů, které předváděl odchodem do Ameriky. Hrozně se na spolupráci těším.

Litvínov, 7.7. 2026, Hokejový Litvínov představil posilu Davida Kämpfa, nové smlouvy podepsali i bratři Kašovi. David Kaše.
Praha 26. 5. 2024, mistrovství světa v hokeji, finále Česko - Švýcarsko, Ondřej Kaše (vpravo) a David Kämpf.
Praha 26. 5. 2024, mistrovství světa v hokeji, finále Česko - Švýcarsko, Ondřej Kaše (vlevo) a David Kämpf.
Hokejový Litvínov představil posilu Davida Kämpfa, zleva Ondřej Kaše, vpravo David Kaše.
42 fotografií

Loni žil Litvínov v nejistotě, nevědělo se, jestli ustojí odchod majitele Orlenu Unipetrol. Jaká je atmosféra nyní, když klub převzaly legendy v čele s Jiřím Šlégrem?
Minulá sezona byla strašně těžká, sešlo se úplně všechno špatné, ale jsme rádi, že se udržela extraliga. Bylo to moc důležité. Už během baráže jsme věděli, že se pokračovat bude, jsme rádi, že klub převzal Jirka a celá skupina kolem něj. Snad hokej v Litvínově teď půjde jen nahoru a budeme navazovat lepší a lepší sezony.

Je cítit pohoda v týmu na rozdíl od loňské nervozity?
Ještě jsme se celý tým nesešli na společné přípravě, trénujeme individuálně, takže to úplně posoudit ještě nejde. Ale pro celé město to znamená moc. Ostatní se bude odvíjet od naší hry a výsledků. Věřím, že navážeme na první rok, kdy jsme do Litvínova s bráchou přišli, a budeme to valit čím dál víc nahoru.

Do semifinále jste se dostali pod asistentem trenéra Robertem Reichlem, teď je hlavní kouč. Jste rádi, že tým převzal on?
Známe se s ním už z prvních dvou sezon, které jsme tady spolu strávili. Myslím, že jsme měli dobrou chemii mezi sebou i realizačním týmem a všechno šlo dobře.

Hokejový Litvínov představil posilu Davida Kämpfa, vlevo Ondřej Kaše, vpravo David Kaše.

A co jeho tvrdá ruka?
Myslím, že je potřeba přísnější režim, a to on má. Takže by to mohlo zase fungovat jako dříve.

Vaši parťáci se z NHL vrátili, vy už jste tuto kapitolu uzavřel? Máte sedm startů, ale blíží se vám třicítka.
Na to jsem vůbec nemyslel. Někde vzadu to dlouho bylo, ale taky vím, kolik mi je už let. Už to nějak extra nevidím, ale nikdy neříkej nikdy. Může se povést extra sezona... Ale já hlavně přemýšlím nad tou budoucí, abychom do ní dobře vstoupili, to je nejdůležitější. Věřím, že v šatně bude panovat pozitivní atmosféra a že se nám bude dařit.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Baráž

Finále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Žebříček boháčů NHL má nového lídra. Kolik si vydělají další hvězdy? A co Češi?

Švédský útočník Leo Carlsson.

NHL má nového nejlépe placeného hokejistu. A je jím někdo, koho by ještě před týdnem takřka nikdo netipoval. Do čela se vyhoupl Leo Carlsson, dalších pět let si v průměru vydělá osmnáct milionů...

Cynismus, návrat do dob studené války. Ruský hokej čelí odporu i po verdiktu MOV

Ruští hokejisté, včetně kanonýra Nikity Kučerova (třetí zleva), slaví gól v...

Když Mezinárodní olympijský výbor (MOV) předběžně potvrdil konec suspendace Ruska na světových akcích, zvedla se v zemi vlna radosti. I hokejisté už se opět viděli v národním dresu na mistrovství...

Rusové se vrací na půdu IIHF. Účast na MS? Měli bychom cílit na olympiádu, říká Bykov

Ruští hokejisté skousávají porážku na Světovém poháru s Kanadou.

Po více jak čtyřech letech se ruská delegace osobně objeví na pravidelném kongresu Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Bude se podílet na volbě nového prezidenta, který pak bude spolu s členy Rady...

Do KHL pro miliony. Kolik si vydělá Frk? Smlouvu podepsal s nenáviděným Rusem

Český hokejista Martin Frk.

Že se český hokejista Martin Frk upsal čínské Šanghaji hrající v ruském Petrohradu, je od pondělí veřejně známá věc. V současnosti však z východu prosakují informace, kolik by si měl v novém angažmá...

Kämpf o kapitole NHL: Lidskost chybí, jde jen o byznys. Jsem na sebe hrdý

Hokejový Litvínov představil posilu Davida Kämpfa.

Už ne dělník ledu, ale snad produktivní eso. Už ne chladná NHL, ale vřelý Litvínov. Už ne kočování, ale domácí klid. Mistr světa David Kämpf jubilejní desátou sezonu na nejlepším hokejovém jevišti...

Kämpfovi prvního litvínovského centra přenechám, je starší, žertuje David Kaše

Litvínov, 7.7. 2026, Hokejový Litvínov představil posilu Davida Kämpfa, nové...

Na otázku, jestli hokejový Litvínov po příchodu zámořské posily Davida Kämpfa poskládá elitní lajnu K+K+K, odpověděl útočník David Kaše pohotově. „Myslíte Kaše – Kaše – Koblasa? “ rozesmál se...

16. července 2026  9:42

Hokejové MS 2027 zahájí zápas pod širým nebem. Ve čtvrtek začne prodej vstupenek

Hokejisté Německa slaví gól Velké Británii.

Hokejový šampionát, který příští rok hostí Němci, už zná termín i místo svého prvního zápas. Turnaj odšpuntují výběry domácích a Švýcarska, hrát se bude 13. května pod širým nebem na fotbalovém...

15. července 2026  17:49

Detroit shání nového generálního manažera. Yzerman nečekaně skončil

Generální manažer hokejistů Detroitu Steve Yzerman.

Slavný Kanaďan Steve Yzerman nečekaně skončil v roli generálního manažera hokejistů Detroitu. U Red Wings bude dlouholetý kapitán mužstva pokračovat jako poradce šéfa klubu Chrise Ilitche. Detroit na...

15. července 2026  16:25

Slovenského reprezentačního kouče zastavila policie, řídil pod vlivem alkoholu

Zlínský trenér Ján Pardavý sleduje zápas se Vsetínem.

Ještě loni na podzim vedl prvoligový Zlín, teď si Ján Pardavý zřejmě zadělal na problémy. Čtyřiapadesátiletý slovenský trenér měl v minulém týdnu po odjezdu z trenčínského festivalu Pohoda nadýchat...

15. července 2026  15:13

Rusové se vrací na půdu IIHF. Účast na MS? Měli bychom cílit na olympiádu, říká Bykov

Ruští hokejisté skousávají porážku na Světovém poháru s Kanadou.

Po více jak čtyřech letech se ruská delegace osobně objeví na pravidelném kongresu Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Bude se podílet na volbě nového prezidenta, který pak bude spolu s členy Rady...

15. července 2026  13:46

Pardubice? Jednali jsme, ale zvolil jsem Spartu. Přicházím jako střelec, ví Blümel

Premium
Matěj Blümel se stává novou posilou hokejové Sparty.

Hokejová Sparta konečně oznámila svou hlavní letní posilu. „Na tlak jsem připravený,“ říká útočník Matěj Blümel pro iDNES.cz. Do poslední chvíle čekal na nabídku z NHL, pořádná šance ale po angažmá v...

14. července 2026

Po Frkovi další Čech, se Šanghají se dohodl i Jaškin. Evidentně ho přeplatili, zní kritika

Dmitrij Jaškin v dresu Dynama Moskva.

Česká enkláva u hokejistů Šanghaje se rozšiřuje. Po Martinu Frkovi se do jednoho z týmů KHL přesouvá také Dmitrij Jaškin, jenž má i ruské občanství. Od klubu sídlícího v Petrohradu měl oproti...

14. července 2026  16:03

Další velké jméno pro extraligu. Sparta se dohodla s Blümelem na víceleté smlouvě

Matěj Blümel se stává novou posilou hokejové Sparty.

Hokejová extraliga vítá další zvučné jméno. Ze zámoří přichází do Sparty útočník Matěj Blümel, mimo jiné účastník posledního světového šampionátu. S pražským klubem se dohodl na smlouvě na čtyři roky.

14. července 2026  14:49

Růžička podepsal smlouvu s Minnesotou, jako první z českých brankářů na draftu

Filip Růžička ve výstroji Brandon Wheat Kings.

Hokejový brankář Filip Růžička podepsal podle serveru puckpedia.com tříletou nováčkovskou smlouvu s Minnesotou. Wild si osmnáctiletého gólmana vybrali během letošního draftu NHL ze 137. místa.

14. července 2026  14:05

Rekord NHL opět na spadnutí, hvězdní beci mohou cílit nad 20 milionů. A co sleva?

Coloradský obránce Cale Makar s pukem před Tomem Wilsonem z Washingtonu

Je jedním z nejlepších obránců současnosti. Pro Colorado zcela nepostradatelnou personou. Proto nepřekvapí, že Cale Makar má při jednání o novém kontraktu páky na své straně. Kolik dostane? A pokoří...

14. července 2026

Prodej komerčního pozemků 1.932 m2
Prodej komerčního pozemků 1.932 m2

Střelniční, Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
3 864 000 Kč

Více z nabídky 108 175 nemovitostí

Zemřel sudí Kompalla. Kanaďan mu hrozil hokejkou, zlobili se na něj i Čechoslováci

Jean-Paul Parise se během památné Světové série v roce 1972 napřahuje proti...

Ve věku 90 let zemřel bývalý německý hokejový rozhodčí Josef Kompalla, od roku 2003 člen Síně slávy mezinárodní federace IIHF. O jeho nedělním úmrtí po krátké a těžké nemoci informoval německý svaz...

14. července 2026  10:09

Cynismus, návrat do dob studené války. Ruský hokej čelí odporu i po verdiktu MOV

Ruští hokejisté, včetně kanonýra Nikity Kučerova (třetí zleva), slaví gól v...

Když Mezinárodní olympijský výbor (MOV) předběžně potvrdil konec suspendace Ruska na světových akcích, zvedla se v zemi vlna radosti. I hokejisté už se opět viděli v národním dresu na mistrovství...

13. července 2026  14:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.