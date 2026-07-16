Kämpfovi prvního litvínovského centra přenechám, je starší, žertuje David Kaše

Bratři Ondřej a David Kašovi na křídlech, centr Kämpf. Tahle letka se bude bránit těžko. „Je to docela pravděpodobná varianta. Já už křídlo v minulosti hrál, v srpnu si to trochu opráším. A věřím, že to bude fungovat skvěle!“
Jste tedy připravený pozici centra přenechat Kämpfovi?
Jo, ale samozřejmě jen proto, že je starší. (smích)
Vy, váš bratr Ondřej i Kämpf jste podepsali nové smlouvy na tři roky. Co to pro vás znamená?
Už když jsem hrál s bráchou, hokej jsem si užíval mnohem víc. Teď přibude Kämpfík, přijde obrovská zkušenost, hráč, který byl devět let v NHL. Pro každého trenéra je velkým přínosem, každý by ho chtěl získat do svého týmu. Je to top extra třída na oslabení, má výborné buly a myslím, že nezapomněl ani střílení gólů, které předváděl odchodem do Ameriky. Hrozně se na spolupráci těším.
Loni žil Litvínov v nejistotě, nevědělo se, jestli ustojí odchod majitele Orlenu Unipetrol. Jaká je atmosféra nyní, když klub převzaly legendy v čele s Jiřím Šlégrem?
Minulá sezona byla strašně těžká, sešlo se úplně všechno špatné, ale jsme rádi, že se udržela extraliga. Bylo to moc důležité. Už během baráže jsme věděli, že se pokračovat bude, jsme rádi, že klub převzal Jirka a celá skupina kolem něj. Snad hokej v Litvínově teď půjde jen nahoru a budeme navazovat lepší a lepší sezony.
Je cítit pohoda v týmu na rozdíl od loňské nervozity?
Ještě jsme se celý tým nesešli na společné přípravě, trénujeme individuálně, takže to úplně posoudit ještě nejde. Ale pro celé město to znamená moc. Ostatní se bude odvíjet od naší hry a výsledků. Věřím, že navážeme na první rok, kdy jsme do Litvínova s bráchou přišli, a budeme to valit čím dál víc nahoru.
Do semifinále jste se dostali pod asistentem trenéra Robertem Reichlem, teď je hlavní kouč. Jste rádi, že tým převzal on?
Známe se s ním už z prvních dvou sezon, které jsme tady spolu strávili. Myslím, že jsme měli dobrou chemii mezi sebou i realizačním týmem a všechno šlo dobře.
A co jeho tvrdá ruka?
Myslím, že je potřeba přísnější režim, a to on má. Takže by to mohlo zase fungovat jako dříve.
Vaši parťáci se z NHL vrátili, vy už jste tuto kapitolu uzavřel? Máte sedm startů, ale blíží se vám třicítka.
Na to jsem vůbec nemyslel. Někde vzadu to dlouho bylo, ale taky vím, kolik mi je už let. Už to nějak extra nevidím, ale nikdy neříkej nikdy. Může se povést extra sezona... Ale já hlavně přemýšlím nad tou budoucí, abychom do ní dobře vstoupili, to je nejdůležitější. Věřím, že v šatně bude panovat pozitivní atmosféra a že se nám bude dařit.