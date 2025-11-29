Kometa na kaši po čistém hattricku Kašeho. Další milník v kariéře, zářil

Je paradox, že za jednu třetinu dal víc gólů než za 16 předešlých utkání. Do báječného představení, které jednoho z fanoušků přimělo na led hodit čepici, mu na kontě svítily jen dva zásahy.
„Letos nám to nepadá nikomu, takže jsem rád, že teď ano. Pro každého útočníka jsou góly důležité,“ ulevil si rodák z Kadaně, který svůj celkový extraligový účet zaokrouhlil na 60 branek v 321 zápasech.
Brnu naložil třikrát prakticky do prázdné branky. „Štěstěna při mně stála. Pokaždé jsem viděl puk, nějak se ke mně vždycky odrazil, tak jsem do toho šel, abych skóroval,“ prokázal instinkt střelce. „Už delší dobu nás tlačila bota v zakončení. Teď na tom makala celá lajna, odvedli jsme dobrou práci. Jak říkal treér, musíme to rvát do brány vší silou.“
Obávaný útok Ondřej Kaše, David Kaše, Hlava řádil jako za starých, ale ne tak dávných časů. Jako v loňské a předloňské sezoně. Podepsal se pod čtyři ze šesti gólů chemiků. „Takhle je známe z minulosti, takhle je potřebujeme. Úžasné! Přejeme jim, ať jim to vydrží co nejdéle,“ pronesl litvínovský asistent trenéra František Ptáček.
Verva je poslední, ale zvedá se. Po víc než roce nasázela v jednom zápase šest branek, minule doma pěti údery skolila tehdejšího lídra Třinec. Mezitím padla v Kladně až po samostatných nájezdech, takže bodovala už potřetí v řadě.
„Nevím, jestli je to nějaký signál. Některé zápasy jsme měli výborně rozehrané, měli jsme více ze hry, ale nevyšly nám koncovky. Pro nás je strašně důležité sbírat body, nic jiného nás vlastně nezajímá. A je jedno, kdo góly bude dávat.“
Tentokrát to vyšlo právě na osmadvacetiletého Davida Kašeho, jehož snová první třetina dala zápasu ráz. „Start do utkání byl klíčový a pak taky, jak nás za stavu 3:1 podržel Matej Tomek v brance. Díky němu jsme mohli odskočit po parádní přesilovce zase na tři góly, tam se zápas lámal,“ našel hrdina večera klíčové okamžiky; všechny puky z hattricku dostal popsané a vystaví si je na poličku, kterou má společnou s bratrem.
Duel s Kometou byl prvním litvínovským z pěti domácích v řadě. V neděli dorazí Karlovy Vary, pak Vítkovice, Liberec, Sparta. A Severočeši se zase můžou přihlásit do boje o přímou záchranu.
„Doma jsme byli vždycky silní. I tentokrát nás dobře podporovali fanoušci, za což jsem rád. Věřím, že tahle výhra nám pomůže do dalších zápasů. Pro nikoho z nás to není jednoduchá situace, ale makáme na trénincích a snažíme se tomu jít naproti. Doufám, že se to zlomí, začneme vyhrávat a posouvat se.“
S páteční formou bratří Kašových a jejich probuzeného parťáka Hlavy to není nemožné.