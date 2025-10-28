Dal gól a podíval se do nebe. Věnuju ho mamce, vzkázal litvínovský David Kaše

Po své trefě, která byla vlastní Macuhova, se podíval nahoru. Ke stropu, k nebi. Všeříkající gesto. Dojemné, silné. „Neprošli jsme si po sezoně jednoduchým obdobím,“ připomněl dubnový předčasný odchod milovaného rodiče. Smutnou zprávu tehdy zveřejnil na Facebooku, k parte připsal: „Navždy tu budeš s námi.“
Tolik chtěl pro maminku vstřelit gól! Jenže Litvínovu se nedařilo a navíc vypadl na čas ze hry. „Hrozně jsem se chtěl trefit a gól mamce věnovat. Bohužel jsem se zranil, trvalo to déle. Myslím, že mi hodně pomohla, proto jsem jí poděkoval,“ vzkázal mladší ze sourozenců Kašových, kteří patří k tahounům Vervy.
|
Třinec přehrál Budějovice a upevnil vedení, zvítězil i Litvínov. Kladno zvládlo nájezdy
Oba už jsou fit, oba už zvedají černo-žlutý prapor.
David skóroval s příběhem. Před týdnem si totiž při vzájemném zápase v Olomouci srazil puk po Macuhově střele do vlastní branky on, teď se to obrátilo. Kaše přihrával, Macuh překonal tečí vlastního gólmana. „Když jsme si podávali ruce, pousmáli jsme se na sebe, že jsme si vyměnili role. Vždy šlo o klíčové góly. Stává se,“ pousmál se Kaše.
Radoval se z něj po dlouhých devíti měsících. „Minulý rok jsem měl od února zlomenou ruku, přesto jsem šel hrát. Domluvili jsme se, že to zkusím,“ vrátil se ke konci předešlé sezony. „Pro každého útočníka je těžké, když nemá góly. Vím, jaká je situace, novináři to počítají. Čekání bylo delší, i já jsem to cítil. Šel jsem gólu naproti.“
Jak?
„Snažím se na tréninku na zakončení hodně dbát, jezdím na gólmany, abych se zvedl. Dělám pro to maximum a odměna přišla.“
Dostat ji mohl i jeho bratr Ondřej, ale při power play soupeře třikrát minul prázdnou branku. „Měli bychom to samozřejmě proměnit, když se nám nedaří. Ale to je hokej. Brácha je hračička, to ví celý národ, to nám všem ukázal. Věřím, že v příštím zápase se trefí. Důležité je, že jsme to urvali.“
|
Trávníček: Pro některé hráče není Litvínov srdcovka. Co kdyby část vlastnili fanoušci?
Pomohlo také, že se ke Kašovým do elitního útoku vrátil Nicolas Hlava, poslední dvě sezony tradiční parťák. Naposledy na Spartě hráli s Theodorem Pištěkem. „Situace tomu nahrávala, bohužel jsme na Spartě jsme prohráli. Ne že by nám to tam neklapalo, ale góly při hře pět na pět jsme nedávali. Trenér to chtěl oživit, věděl, že v předešlých sezonách nám to s Nikym fungovalo,“ připomněl Kaše. „Niky odvedl vyloženě výbornou práci. Sedli jsme si zpátky. Měli jsme dost tutovek. Když budeme mít větší tah do brány, začne nám to padat.“
Z posledních tří zápasů Litvínov vyhrál dva a postupně se zvedá, byť zůstává uzemněný na posledním místě tabulky. „Myslím, že bojujeme, padáme do střel. A když zlepšíme koncovku a budeme dělat, co jsme si nastavili, můžeme jít nahoru. A věřím, že půjdeme! Že se dostaneme na vítěznou vlnu,“ nezapochyboval rodák z Kadaně.
Vzpruhou může být i první zápas bez inkasované branky v sezoně. Premiérové čisté konto v extralize si zapsal Pavel Čajan. „My brankářům gratulujeme a děkujeme i po zápasech, které jsme prohráli. Celou sezonu nás drží a doufám, že budou dál. A že my budeme lepší ve hře pět na pět. Sebedůvěra se zvedá, tréninky taky. Všichni makají, nálada je trošku lepší, což je pro hráče důležité. Samozřejmě jsme se ke konci báli o výsledek, ale Čája to zavřel a my to ubojovali.“
Také díky Kašeho gólu, který letěl do nebe.