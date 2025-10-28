Tipsport extraliga 2025/26

Dal gól a podíval se do nebe. Věnuju ho mamce, vzkázal litvínovský David Kaše

Petr Bílek
  20:11
První gól sezony. První od ledna. A první, který už neviděla jeho maminka Kamila. „Chci jí ho věnovat,“ tvrdil pohnutě hokejový útočník David Kaše, když rozhodl o úterním extraligovém vítězství Litvínova nad Olomoucí 1:0.
David Kaše při děkovačce litvínovským fandům

David Kaše při děkovačce litvínovským fandům | foto: Petr BilekMAFRA

Hokejisté Litvínova se povzbuzují při duelu s Olomoucí.
Litvínovský Matúš Sukeľ operuje před brankou, olomoucký brankář Oldřich Cichoň...
Litvínovský brankář Pavel Čajan chytá puk na hrudi.
Brankář Olomouce Oldřich Cichoň zasahuje v utkání s Litvínovem.


Po své trefě, která byla vlastní Macuhova, se podíval nahoru. Ke stropu, k nebi. Všeříkající gesto. Dojemné, silné. „Neprošli jsme si po sezoně jednoduchým obdobím,“ připomněl dubnový předčasný odchod milovaného rodiče. Smutnou zprávu tehdy zveřejnil na Facebooku, k parte připsal: „Navždy tu budeš s námi.“

Tolik chtěl pro maminku vstřelit gól! Jenže Litvínovu se nedařilo a navíc vypadl na čas ze hry. „Hrozně jsem se chtěl trefit a gól mamce věnovat. Bohužel jsem se zranil, trvalo to déle. Myslím, že mi hodně pomohla, proto jsem jí poděkoval,“ vzkázal mladší ze sourozenců Kašových, kteří patří k tahounům Vervy.

Třinec přehrál Budějovice a upevnil vedení, zvítězil i Litvínov. Kladno zvládlo nájezdy

Oba už jsou fit, oba už zvedají černo-žlutý prapor.

David skóroval s příběhem. Před týdnem si totiž při vzájemném zápase v Olomouci srazil puk po Macuhově střele do vlastní branky on, teď se to obrátilo. Kaše přihrával, Macuh překonal tečí vlastního gólmana. „Když jsme si podávali ruce, pousmáli jsme se na sebe, že jsme si vyměnili role. Vždy šlo o klíčové góly. Stává se,“ pousmál se Kaše.

Radoval se z něj po dlouhých devíti měsících. „Minulý rok jsem měl od února zlomenou ruku, přesto jsem šel hrát. Domluvili jsme se, že to zkusím,“ vrátil se ke konci předešlé sezony. „Pro každého útočníka je těžké, když nemá góly. Vím, jaká je situace, novináři to počítají. Čekání bylo delší, i já jsem to cítil. Šel jsem gólu naproti.“

Jak?

„Snažím se na tréninku na zakončení hodně dbát, jezdím na gólmany, abych se zvedl. Dělám pro to maximum a odměna přišla.“

Dostat ji mohl i jeho bratr Ondřej, ale při power play soupeře třikrát minul prázdnou branku. „Měli bychom to samozřejmě proměnit, když se nám nedaří. Ale to je hokej. Brácha je hračička, to ví celý národ, to nám všem ukázal. Věřím, že v příštím zápase se trefí. Důležité je, že jsme to urvali.“

Trávníček: Pro některé hráče není Litvínov srdcovka. Co kdyby část vlastnili fanoušci?

Pomohlo také, že se ke Kašovým do elitního útoku vrátil Nicolas Hlava, poslední dvě sezony tradiční parťák. Naposledy na Spartě hráli s Theodorem Pištěkem. „Situace tomu nahrávala, bohužel jsme na Spartě jsme prohráli. Ne že by nám to tam neklapalo, ale góly při hře pět na pět jsme nedávali. Trenér to chtěl oživit, věděl, že v předešlých sezonách nám to s Nikym fungovalo,“ připomněl Kaše. „Niky odvedl vyloženě výbornou práci. Sedli jsme si zpátky. Měli jsme dost tutovek. Když budeme mít větší tah do brány, začne nám to padat.“

Z posledních tří zápasů Litvínov vyhrál dva a postupně se zvedá, byť zůstává uzemněný na posledním místě tabulky. „Myslím, že bojujeme, padáme do střel. A když zlepšíme koncovku a budeme dělat, co jsme si nastavili, můžeme jít nahoru. A věřím, že půjdeme! Že se dostaneme na vítěznou vlnu,“ nezapochyboval rodák z Kadaně.

Hokejisté Litvínova se povzbuzují při duelu s Olomoucí.

Vzpruhou může být i první zápas bez inkasované branky v sezoně. Premiérové čisté konto v extralize si zapsal Pavel Čajan. „My brankářům gratulujeme a děkujeme i po zápasech, které jsme prohráli. Celou sezonu nás drží a doufám, že budou dál. A že my budeme lepší ve hře pět na pět. Sebedůvěra se zvedá, tréninky taky. Všichni makají, nálada je trošku lepší, což je pro hráče důležité. Samozřejmě jsme se ke konci báli o výsledek, ale Čája to zavřel a my to ubojovali.“

Také díky Kašeho gólu, který letěl do nebe.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 18 12 3 1 2 59:36 43
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 18 9 1 3 5 39:31 32
3. HC Kometa BrnoKometa 19 10 0 2 7 51:49 32
4. Bílí Tygři LiberecLiberec 19 9 1 2 7 48:46 31
5. HC Dynamo PardubicePardubice 19 8 2 2 7 53:45 30
6. HC OlomoucOlomouc 19 9 1 1 8 44:45 30
7. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 19 9 1 0 9 57:51 29
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 18 7 3 2 6 53:48 29
9. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 18 7 4 0 7 47:42 29
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 19 8 1 2 8 48:51 28
11. HC Sparta PrahaSparta 19 7 2 1 9 53:51 26
12. Rytíři KladnoKladno 19 5 1 4 8 42:55 21
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 5 1 1 11 37:49 18
14. HC Verva LitvínovLitvínov 19 3 1 1 14 30:62 12
Lesklé mantinely? Nevadí. Jak Huf pokřtil Horáckou arénu nulou a Říčka dvěma góly

Když otevíráte novou halu, neplánujte zápas s hokejisty Zlína, pokazí vám slavnostní den. V roce 2004 vyhráli Berani v tehdejší pražské Sazka aréně (nyní O2 areně) nad Slavií třetí extraligové finále...

27. října 2025

Domácí násilí ve Washingtonu? Klub po obvinění vyhodil asistenta, ten vše popírá

Prožívají solidní vstup do sezony, z devíti zápasů jich šest vyhráli. Jenže mimo výsledky se hokejisté Washingtonu musejí v NHL potýkat i s krajně nepříjemnou záležitostí. V klubu skončil asistent...

27. října 2025  12:33

