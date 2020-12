Kaše hrál čtvrtý zápas v pěti dnech dni. Teď čeká na zprávy ze zámoří

V 55. minutě přihrál na vyrovnávací gól na 3:3 a v páté sérii rozstřelu rozhodl.

„I bod by byl pro nás velmi cenný, protože si myslím, že první dvě třetiny nás Třinec jasně přehrával. Měl vyložené šance, vůbec jsme si nedokázali s jejich hrou poradit. Ale musím říci, Novas (brankář Filip Novotný) nás podržel. Chytal fantasticky a výhra patří hlavně jemu,“ řekl Kaše v on-line rozhovoru s novináři. Připustil, že utkání pro něj bylo náročné. „Zpočátku jsem se docela rozkoukával. Neměl jsem připravené nohy, jak bych chtěl,“ pokračoval.

Kaše v nadsázce dodal, že ho probudila až srážka s Janem Jaroměřským. Třinecký obránce v úvodní třetině útočníka, jenž patří Philadelphii, narazil na mantinel, když přebíral přihrávku od spoluhráče.

„První hit u naší střídačky mě bolel dost. Ten byl ostrý. Náš bek mě nechal trošičku vykoupat, naštěstí jsem se z toho oklepal. Myslím si, že mě jejich hráč trefil fantasticky. Probral mě,“ řekl Kaše, který se na střídačce držel za pravou ruku. Zanedlouho se ocitl na ledě znovu po srážce s rozhodčím. „Spadl, já přes něj. Myslím si, že to bylo trochu komické, ale naštěstí jsme oba zdraví,“ oddechl si.

Karlovy Vary po první třetině vedly, po druhé prohrávaly 1:2. Ve třetím dějství ale i zásluhou brejkových situací dvakrát vyrovnaly. Kaše stál u bleskové odpovědi na třetí gól Třince. „Důležité bylo, že jsme si konečně uhráli takový menší souboj v obranném pásmu, na to jsme si o přestávkách kladli důraz. To jsme předtím absolutně nezvládali. Vyhráli jsme souboj a rychle jsme si vyměnili, přesně, jak potřebujeme,“ popsal zrod akce.

Přečíslení tři na dva sehráli ukázkově. „Strčil jsem puk Laukičovi (Jakubovi Laukovi) a myslím si, že byl rád, že jsem mu ho dal ve středním pásmu a měl tak více času za modrou čárou. Pěkně mi puk vrátil, periferně jsem viděl Flíčka (Jakuba Fleka) a byl jsem na 95 procent rozhodnutý, že mu to posunu. Jsem rád, že to vyšlo. Každý na tom měl svůj podíl, jak obránci, kteří vyhráli svůj souboj v našem pásmu, tak i my útočníci, co jsme to sehráli,“ doplnil.

Kaše rozhodl nájezdy bekhendovou kličkou, což bývá specialitou i jeho bratra Ondřeje v NHL. Kdy se ale vrátí do zámoří, zatím netuší a přiznal, že mu vrtá hlavou, jaké plány s ním Philadelphia má.

„Ještě jsem s agentem extra nemluvil. Čekám na informace,“ řekl Kaše a dodal, že mu aktuální situace není příjemná. „Mám v hlavě, že nevím, na čem jsem. Už jsem to trochu vnímal i na nároďáku. V nejbližší době si zavolám s agentem a uvidíme,“ dodal Kaše.