Elitní řada bude uragán. Oblékli jsme se asi za dvě minuty, smál se Lauko

Nejnovější posily Energie mají aspoň v úvodu sezony zacelit díru po odchodech Rachůnka s Grígerem, však je také trenéři hned napasovali do první řady k Jakubovi Flekovi.



„Těšil jsem se, samozřejmě,“ říkal Jakub Lauko. „Dozvěděli jsme se asi deset minut před rozbruslením, že budeme hrát,“ přitakává David Kaše. A podle jejich slov bylo v úvodu znát, že souhra zdaleka není optimální a společných tréninků bylo málo.

„Rozkoukávali jsme se a trochu hledali na ledě. Postupem času se ale některé věci na ledě zlepšovaly a ve třetí třetině už jsme tam měli dobré věci,“ myslí si Kaše.

Rychle do akce, v nohách zhruba dva společné tréninky s týmem. „Oblečení na zápas jsme byli asi za dvě minuty,“ směje se Lauko. Energii výpomoc ze zámoří přijde vhod. Dosud v přípravě výrazně neztrácela, ostatně v Generali Česká Cupu šilhá po postupu a dnes v Liberci si čtvrtfinále může zajistit sama. Musí bodovat, nebo jí výsledky nahrají soupeři.

Dosavadní bilance slušná, ale začlenit do kádru dva ještě nedávno mládežnické reprezentanty se trenérovi Pešoutovi zdálo jako ideální nápad. David Kaše ve třiadvaceti letech počítá šest startů v NHL, na kontě už má i gól. Jakub Lauko v Bostonu premiéru v nejlepší soutěži světa teprve vyhlíží, ale ve dvaceti letech nemusí smutnit. „Když se naskytla možnost jít do Varů, neváhali jsme. Chceme týmu pomoct nejvíc, jak jen to půjde,“ říkají shodně.

V prvním utkání proti Mladé Boleslavi měli lepší pasáže, ale také slabší. Ve druhé třetině na ledě tolik cítit nebyli, závěrečná perioda už byla příslibem a vzkazem: Jsme tady a chceme rozhodovat zápasy. Pochopitelně hráli spolu v jedné formaci, k ruce jim trenéři dali dalšího rychlíka, Jakuba Fleka.

„Během asi dvou tréninků jsme toho moc nacvičit nestihli, ale hodně spolu komunikujeme. Kuba je super kluk a myslím, že typologicky k nám sedí,“ přemítá David Kaše.

Hokej v podání elitní řady bude uragán. Nejvyšší rychlostní stupeň, žádný neutrál. „Jsme všichni tři rychlí, to by měla být naše výhoda. Jsme velmi silní v presinku. Je výhoda, že se tedy stíháme i vracet a pomáhat klukům v obraně,“ těší Kašeho.



Úterní duel naznačil, že nejde o planá slova. A ukázal, že Kaše ani Lauko nejdou do Varů své jakkoliv krátké angažmá jen přečkat. Hýřili pohybem, byli důrazní, agresivní, nic si nenechali líbit. „Tady se do těla tolik nehraje,“ všiml si Lauko.

Fanoušci se mají na co těšit. Týmu nepomohou hvězdy NHL, ale draví borci s elánem získat si místo mezi nejlepšími hráči světa. Energii chtějí pomoct kanadskými body a co nejlepšími výkony, klub jim poskytne prostor se rozehrát a do později začínající soutěže v zámoří naskočit v plné parádě.

Styl Varů všemu nahrává. David Kaše hned při podpisu smlouvy říkal, jak se těší na hru, kterou družina kouče Pešouta předvádí. „Už proti Boleslavi jsme tam měli věci, které mé očekávání naplnily a potvrzují mou představu. Ještě bychom asi mohli zjednodušit hru zezadu, ale je tu silný bruslivý tým,“ pochvaluje si mladší z bratrské hokejové dvojice.

Jejich nový zaměstnavatel po dobu podzimu navíc víceméně spadá do regionu, kde hokejově vyrůstali. Kaše v Kadani (později Chomutov) a Lauko v Chomutově. Cesta do haly a domů v řádech maximálně desítek minut.

„Kdybychom nehráli, už jsme si dělali společně srandu, kdo bude dřív v Kadani,“ říká v žertu Jakub Lauko. „Ne, já žádné rally nejezdím,“ odmítal s úsměvem výzvu David Kaše.