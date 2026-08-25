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Tipsport extraliga 2026/27

Kämpf už pálí za Litvínov. Na kabinu má neuchopitelný vliv, cítí Petružálek

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  7:45
Chomutov, 29. 7. 2026. Hokejoví Piráti Chomutov, trénink. Dvorana slávy na...

Chomutov, 29. 7. 2026. Hokejoví Piráti Chomutov, trénink. Dvorana slávy na tréninkovém stadionu Chomutova, podobizny tam mají bývalí hráči, kteří se dostali do NHL. Zleva Jan Rutta, David Kämpf, David Kaše. | foto: Petr Bílek, MF DNES

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Hokejový Litvínov představil posilu Davida Kämpfa.
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Přišel, skóroval, zvítězil. Po návratu ze slavné NHL se David Kämpf chce proměnit z psa obranáře na gólového vlčáka a hned ve své premiéře v černo-žlutém dresu hokejového Litvínova se na turnaji v Itálii zapsal mezi střelce.

„Důležité bude, aby to padalo i v extralize,“ mávl útočník rukou nad svým gólem, jímž pomohl k otočce s rakouským Lincem na 3:2. Ve druhém utkání Verva podlehla 1:3 italskému Pustertalu a z Alp se vrátila s vyrovnanou bilancí.

Kämpfův příspěvek ocenil zastupující hlavní trenér Jakub Petružálek v rozhovoru pro klubovou televizi. „Že bude na ledě dobrý, to jsme věděli. Doufáme v to. Ale má i neskutečný přínos do kabiny, strašně moc kluků na něj kouká,“ vidí Petružálek nad mistrem světa auru. „Má vliv na tým, jaký nejde uchopit ani vyjádřit.“

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Útok bratří Kašů s Kämpfem, spojenců už z Chomutova, ještě Litvínov nesložil. V první partii totiž David Kaše odpočíval, ve druhé zase jeho starší bratr Ondřej. Právě po jeho akci Kämpf skóroval.

„Viděl jsem, že Ondra Kaše ujížděl skoro do brejku, tak jsem ho jel podpořit. Zastavil jsem u brány, on to z otočky nahodil, puk se odrazil a já ho už jen zasouval do prázdné brány,“ líčil jedenatřicetiletý útočník, který se v NHL dostal na úctyhodné cifry: 611 zápasů včetně play off, 54 gólů a 102 asistencí.

Nedebutoval jen Kämpf, ale také Petružálek coby hlavní kouč. Zastoupil Roberta Reichela, který se účastnil rozlučky Zdena Cháry, navíc další litvínovský asistent Ivan Švarný je pryč se slovenskou reprezentací do 20 let. „Kluci jsou profíci, moc se toho neměnilo. Občas je uklidnit, ve správný moment někoho poslat na led. Co jsme najeli od přípravy, to mají hráči zažité, nějaké obrovské koučování tam nebylo,“ konstatoval skromně Petružálek.

Na střídačce se vedle něj postavil Jiří Šlégr jako spolumajitel klubu. Tedy stejně jako Reichel olympijský vítěz a mistr světa.

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„Je suprové, když máte vedle sebe Roberta nebo Jirku. A ne, když to řeknu špatně, týpka, který to v životě nehrál a snaží se koučovat jen z knížek. To je obrovské plus, cítíte ho vedle sebe,“ považoval si Petružálek, jeden z litvínovských mistrů z roku 2015. „Když tady Jirka byl, je to nepřímá podpora, která dodá týmu sebevědomí.“

Víkendový dvojboj ovšem vyšel jen napůl. „S Lincem to byl styl hokeje, proti jakému jsme nehráli, oni byli hodně agresivní. Ve druhém utkání tam z naší strany nebylo nic, budu upřímný. Kubík solidní výkon v bráně, tím asi končím. V sobotu to bylo rychlejší a tvrdší, v neděli hrál soupeř techničtěji a my byli všude o krok pozdě.“

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Litvínovský mistr Baránek: Pirátů pomůžu důrazem

Jako dvacetiletý mladík se podílel na historickém titulu Litvínova, jako jedenatřicetiletý mazák má teď obránce Marek Baránek pomoct zvednout v první lize chomutovské Piráty.

„V první lize jsem byl naposledy snad před devíti lety, tak vůbec nevím, co mě čeká. Ale snad přispěju co nejvíc,“ přeje si hráč se 416 extraligovými starty.

Chomutov, 29. 7. 2026. Hokejoví Piráti Chomutov, trénink. Obránce Marek Baránek...

Nasbíral je v jedenácti sezonách v pěti klubech, kromě Litvínova působil také v Plzni, Kladně, Karlových Varech a naposledy v Liberci. Teď kývl prvoligovému Chomutovu.

„Největší roli hrála rodina. Chtěl jsem být blízko domova, v dojezdové vzdálenosti. Teď jsem tu tři týdny trénoval a byl jsem tu maximálně spokojený, takže nebyl důvod hledat něco jiného,“ vysvětluje rodák z Ústí nad Labem.

Chomutov od něj čeká důraz a počítá s ním i na přesilovku. „Důraz určitě, přesilovku jsem taky hrával. Tedy v poslední sezoně moc ne, ale předtím v Plzni i v Litvínově jsem na ni chodil. Budu rád, když i v Chomutově,“ počítá s důležitou rolí v týmu.

Kdyby se stvrdil jeho příchod k Pirátům o pár dnů dříve, mohl stihnout i přípravný duel proti svému bývalému týmu. Chomutov ještě bez Baránka podlehl Vervě 0:3. „Já se tady do toho teprve postupně dostával, takže mi zase tolik nevadilo, že jsem proti Litvínovu nehrál. Ale na zápasy se samozřejmě těším, je to vždy jiné než trénink,“ povídal Baránek do klubové kamery. Premiéry se dočkal proti Sokolovu, který Piráti porazili 4:3. V prvoligové generálce vyzvou 3. září Litoměřice.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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