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Tipsport extraliga 2026/27

Číslo 13? Nevadí! Kämpf po návratu z NHL táhl Litvínov: Hokej mě zase bavil

Petr Bílek
  21:27
Litvínovský David Kämpf v zápase s Kometou.

Litvínovský David Kämpf v zápase s Kometou. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Litvínovští útočníci David Kaše, Ondřej Kaše a David Kämpf v zápase s Kometou.
Choreo litvínovských fanoušků v zápase s Kometou.
Litvínovští hráči se radují z gólu v zápase s Kometou.
Litvínovský Pavel Čajan zasahuje v zápase s Kometou.
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Dres s třináctkou na zádech? Žádný strach! Hokejový mistr světa David Kämpf i s číslem, kterého se kdekdo štítí, vrátil radost do Litvínova. Asistencí se podílel na středeční výhře loňského barážisty 2:1 nad Kometou Brno a svůj comeback do extraligy z NHL si top letní posila osladila gólovou asistencí. „Hokej mě zase bavil, strašně jsem si to užil,“ zářil jednatřicetiletý centr.

Rodák z Jirkova se postavil do středu elitní formace mezi bratry Kašovy, své kamarády. A na ledě strávil nejvíc času z domácích, přesně 21:12 minuty. K tomu dominoval na buly s úspěšností 71 procent; z 24 vhazování vyhrál 17. V NHL platil za chlapíka na černou práci, teď má i ofenzivní úkoly.

Proč padla volba na číslo 13?
Moje bylo obsazené. Já jich měl víc – za moje považuji 64, ale nosil jsem i 10, 11, 12. Tak to padlo na třináctku, že s ní začnu novou etapu. Pověrčivý úplně nejsem.

Třináctku v Litvínově nosil i další mistr světa Petr Rosol.
Není tady na výběr moc čísel, co žádná legenda neměla. Přijde mi, že tady hrály samé legendy. I proto byl problém výběru. (úsměv)

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Splnil návrat do Česka po devíti letech vaše představy?
Zápas byl strašně náročný, led nebyl ideální, což bylo znát. Těžce se na tom bruslilo. Nám i Kometě, ale my na tom aspoň trénujeme, oni ne. Strašně důležité tři body, dodají nám sebevědomí. To jsme chtěli. Víme, jak je začátek důležitý, chytnete pár zápasů a dostanete se na vlnu.

Jak jste se cítil osobně?
Únava je po zápase trošku velká, musíme dobře zregenerovat a v pátek proti Pardubicím na to jdeme znova. Očekával jsem, že tempo bude vysoké. Věděl jsem, že to nebude nic lehkého.

Zářil jste na buly, dokonce po vaší vyhrané padl i první gól Ondřeje Kašeho.
Je to jedna z mých prací, na vhazování se zaměřuji. Procenta nevím, ale bylo jich hodně, i to bere trošku sílu.

Litvínovští útočníci David Kaše, Ondřej Kaše a David Kämpf v zápase s Kometou.

A co vaše spolupráce s bratry?
Jsme rádi, že hrajeme spolu, na to jsme se těšili. Ondra Kaše je skvělý hráč a jeho gólová střela byla výborná. Hned přišlo první vítězství a doufám, že to tak bude pokračovat. Když budeme vyhrávat a my spolu šlapat, nemá smysl složení útoku měnit. Ale gól z přesilovky jsme nedali, máme na čem pracovat. Nějaké šance v nich byly, ale šlo o první zápas, ono si to sedne.

Na led jste skákal často, jak jste tu porci minut přijal?
Bylo to jeden z důvodů, proč jsem se vrátil. Abych hrál hodně. Zase mě to bavilo. Strašně jsem si zápas užil. Doufám, že budeme sbírat body, vítězství a všichni se budeme bavit.

A gólová asistence je další bonus obnovené premiéry?
Potěší to, ale vidím mezeru na zlepšování. Věříme, že příští zápasy budeme o krůček lepší.

Litvínovští hráči se radují z gólu v zápase s Kometou.

Kometu jste do velkých šancí nepouštěli, defenzivní práce byla spolehlivá. Jak vás to těší?
To je trošku náš styl, dobré napadání, bruslit, vyhrávat souboje. Vždycky to nějak uplácat. Bylo to ubojované vítězství. Asi nebudeme soupeře přehrávat krásou.

Cítil jste euforii, která panovala v ochozech?
Když mě vyloučili a dvě a půl minuty před koncem nás poslali do oslabení, nebylo to ideální. Ale kluci to sehráli výborně, dali na 2:0 a já si na trestné lavici poslední dvě minuty užíval. Je to něco jiného než v NHL, kde atmosféra není taková. Těšil jsem se na doma a potvrdilo se, že kulisa je tady skvělá.

Robert Reichel, trenér Litvínova, o Kämpfovi

„Asi nečekal takové tempo v prvním zápase, zvládl to ale bravurně. Věci, které dělal v NHL, dělal i tady. Byli jsme nadmíru spokojení, věřím, že si zvykne na extraligu a bude přínosem. Myslím, že nebude problém, aby hrál ofenzivnější roli než v NHL. Akorát si musí přivyknout na český hokej, je to trošku něco jiného. Možná byl i překvapený, jak je zápas rychlý.“

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 1 1 0 0 0 5:2 3
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 1 1 0 0 0 5:3 3
3. HC Oceláři TřinecTřinec 1 1 0 0 0 2:0 3
4. Rytíři KladnoKladno 1 1 0 0 0 4:3 3
5. HC Verva LitvínovLitvínov 1 1 0 0 0 2:1 3
6. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 1 0 1 0 0 3:2 2
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 1 0 1 0 0 2:1 2
8. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 1 0 0 1 0 2:3 1
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 1 0 0 1 0 1:2 1
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 1 0 0 0 1 3:4 0
11. HC Kometa BrnoKometa 1 0 0 0 1 1:2 0
12. HC Dynamo PardubicePardubice 1 0 0 0 1 3:5 0
13. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 1 0 0 0 1 0:2 0
14. HC OlomoucOlomouc 1 0 0 0 1 2:5 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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