Jiříček dostává před klíčovou sezonou milost, pere se o elitní desítku draftu

Juniorský reprezentant dostal v polovině března dvouzápasový trest za faul na olomouckého útočníka Jakuba Navrátila ve druhém utkání předkola play off. Jiříček si však v minulé sezoně odpykal jen jedno utkání, neboť Plzeň s Hanáky vypadla 0:3 na zápasy. Zastavení činnosti si tak Jiříček přenesl do nového extraligového ročníku.



„Z videozáznamu je zřejmé, že nešlo o instinktivní reakci například na soupeřův nečekaný pohyb, nýbrž o aktivní a vědomé jednání, směřované na hlavu protihráče,“ uvedl tehdy hokejový svaz v tiskové zprávě.

„Po projednání žádosti komise konstatovala, že skutečnost, že protihráč neutrpěl při zákroku zranění a utkání dokončil, byla již zohledněna při stanovení výše trestu. Na druhé straně uvedla, že primárního účelu trestu mělo být dosaženo již v předchozí sezoně. Pokračování trestu po uplynutí šesti měsíců postrádá - i s přihlédnutím k bezúhonnosti hráče, který dosud neobdržel žádný větší ani jiný disciplinární trest - výchovný účel,“ uvedl tiskový mluvčí hokejového svazu Zdeněk Zikmund.



Disciplinární komise oficiálně Jiříčkovi trest podmíněně odložila do 30. října.

Jiříček tak bude moct vstoupit do nové sezony s čistým štítem. Má před sebou ročník, který zakončí draft do NHL. Právě plzeňský obránce je největší českou nadějí.

„Draft neřeším, chci odvádět výkony, které mi samozřejmě můžou pomoct, ale pomůžou hlavně týmu,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz.



V extralize loni odehrál 34 utkání a posbíral v nich devět bodů za tři góly a šest asistencí. Povedené výkony ho vyšvihly vysoko v predikcích ohledně finálního postavení na příštím draftu.

„David Jiříček je adeptem na umístění v první desítce draftu.“ Scott Wheeler Specialista na mladé hráče ze serveru The Athletic

„Samozřejmě to potěší, ale draft je ještě strašně daleko. Je před námi celá sezona, prognózy se budou ještě hodně měnit,“ tuší. „Postupem času vylítnou jiní kluci, od kterých se to nečekalo, nebo naopak někdo spadne. Nepřeceňoval bych to, pořád jsme mladí hráči, kteří se neustále vyvíjí. Výkonnost se strašně houpe, pár zápasů se vám nepodaří, trenér vás sesadí a je těžké se dostat zpátky. Je to hodně brzká předpověď, ale potěší.“



A i Jiříček musí zapracovat na konzistenci výkonů. Mluví o ní také expert Milan Antoš.

„Jsem zvědavý, jak se bude Jiříček nadále zlepšovat. Loni měl dobré i horší zápasy. Teď od něj budou všichni očekávat jistější výkony, ale já si myslím, že je na to pořád dost mladý a ještě minimálně rok bych od něj neočekával velké věci. Je skvělé, že se chce zlepšovat, hodně se snaží, ale aby na něm Plzeň postavila letos obranu, na to je stále brzo,“ řekl pro iDNES.cz.