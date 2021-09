Plzeňský talent Jiříček kupí nebezpečné fauly, dostal další trest

Jiříček fauloval Kousala v polovině utkání a rozhodčí Antonín Jeřábek a Jakub Šindel jej s trestem na pět minut a do konce utkání poslali předčasně do kabin. Disciplinární komise mu nyní navíc zastavila činnost a udělala mu pokutu ve výši deseti procent měsíčního platu.

„Zákrok byl veden na protihráče, který předtím vystřelil kotouč a postupoval na branku, aby byl připraven na případnou dorážku. Vzhledem k prodlevě mezi střetem a předchozí střelou přitom na něj není možné pohlížet jako na hráče, který by byl v držení kotouče. Ve snaze zabránit protihráči v případné dorážce zdvihl hráč ruce a holí drženou v obou rukách ho zjevně zasáhl do obličejové části hlavy,“ uvedl předseda komise Viktor Ujčík v tiskové zprávě s tím, že Kousal navíc utrpěl poranění zubů.

Talentovaný bek byl potrestán krátce poté, co mu disciplinárka upravila zastavenou činnost z předkola play off minulé sezony. Za faul na Navrátila dostat také dvouzápasový trest, jeho druhá polovina ale byla proměněna na podmínku do 31. října. Jiříček tak musí nuceně vynechat dnešní zápas proti Třinci a úterní na ledě Olomouce. Zpět do sestavy se může vrátit ve čtvrtek 16. září v duelu proti Mladé Boleslavi.