Šestnáctiletý reprezentant Jiříček: Normálně bych byl někde s dvacítkou

Šestnáctiletý talent je od pondělí s českým národním týmem v Helsinkách, kde zítřejším duelem proti Švédsku vstoupí reprezentace do turnaje Karjala. V sobotu pak tým kouče Filipa Pešána čeká domácí Finsko, o den později Rusko.

A pokud Jiříček v jednom z těchto utkání nastoupí, stane se historicky nejmladším českým reprezentantem. Rekord z turnaje Izvestijí 2002 dosud drží útočník Rostislav Olesz, který tehdy poprvé nastoupil ve věku 17 let, 2 měsíce a 12 dní.

Jiříček oslaví sedmnáctiny až za pár dnů, 28. listopadu.

„Je to pro mě ohromná věc. Ale kdyby nebyl covid, všechno je úplně jinak. To bych někde na kempu dvacítek bojoval o místo. Ale v současné situaci se musí improvizovat,“ skromně na pozvánku reagoval David Jiříček, klatovský rodák, který hraje za Škodu od šesté třídy.

Do extraligy nakoukl poprvé na konci minulé sezony, v novém ročníku už si připsal šest startů, na konci září v Pardubicích slavil i premiérovou trefu v nejvyšší soutěži.

„David je v nominaci, protože odehrál v extralize za Plzeň určitý počet zápasů. Zasloužil si ji. A samozřejmě v tom hraje roli, že Rusové berou na Karjalu výběr dvacetiletých, takže podle předpokladů by měl odehrát právě nedělní zápas proti Rusku. Myslím si, že David má velkou šanci dostat se na přelomu roku do Edmontonu na mistrovství světa dvacítek, proto potřebuje být na ledě, trénovat a hrát,“ prohlásil Jaroslav Špaček, asistent trenéra české hokejové reprezentace, který má Jiříčka na povel i v Plzni.

V úterý dopoledne už ho na tréninku poprvé cepoval i na ledě helsinské Hartwall Arény.

Davide, vraťme se ještě k nominaci. Jaká byla vaše první reakce, když jste se dozvěděl, že s reprezentačním výběrem odcestujete na finskou Karjalu?

Nominaci mi jako první oznámil Karel Mlejnek, trenér dvacítky. Byl jsem hodně překvapený! A samozřejmě šťastný. Kluci z Plzně mi gratulovali, za to jsem jim moc vděčný. Ale samozřejmě se těší, že něco přidám i do klubové kasy.

Jak na tu informaci reagovalo vaše nejbližší okolí?

Když jsem to říkal den předem taťkovi, tak si vážně myslel, že si dělám jenom srandu. Říkal jsem mu, ať se tedy druhý den kouká na televizi, že uvidí nominaci. Tak se díval a byla to pravda. (smích)

Nominace přišla v šestnácti letech, můžete vstoupit do historie jako nejmladší český reprezentant. Co na to říci?

Dobře si uvědomuji, že do nominace jsem se dostal kvůli aktuální situaci. A protože reprezentace do dvaceti let nemá oproti jiným zemím kde trénovat. My jediní jsme bohužel poslední týdny nemohli ani v klubech. Situace je teď prostě jiná, musí se dělat kompromisy a improvizace, tohle je jedna z nich.

Co si od téhle velké zkušenosti slibujete?

Trenéři nám mladým dali tuhle možnost, že budeme moci celý týden trénovat na skvělém ledě a se skvělými spoluhráči. Jsem moc šťastný, že můžeme vyjet k tréninkům na ledě, a uvidíme, možná bude i nějaký zápas.

Podle trenérů by šance hráčů z dvacítky měla přijít až v posledním utkání proti Rusku, které na Karjalu bere kompletní tým do 20 let. Nemáte obavy, že vám bude chybět herní praxe? Naposledy jste v extralize za Plzeň naskočil do duelu zkraje října…

Nebude to vůbec jednoduché, zápasová praxe se nedá nikde nahradit, ani na trénincích na venkovním hřišti v Dobříši, kam jsme teď jezdili. Bude to určitě zajímavé. Rusové sice také nehrají, ale určitě spolu trénují, to my v Česku bohužel nemohli. Strašně nám to chybělo.