Play off je radost, užívám si každou chvíli. Havíř stojí před novým zážitkem

„Je to radost,“ vypálil ze sebe. „Užívám si to se všema klukama v týmu. Je to pro mě poprvé, takže prožívám každou chvilku, která může nastat,“ dodal.



Pak ale zvážněl. Důležité je dění na ledě a proti Pardubicím nebude stát lehký soupeř. Bruslaři skončili třetí po základní části a na Dynamo vyrukují nejen s šestým nejproduktivnějším hráčem dlouhodobé soutěže Davidem Šťastným (26+26). Přes pět let navíc Východočeši na ledě „Bolky“ nevyhráli.

„Bude to těžší série než proti Karlovým Varům,“ odhadoval Havíř. „Čekám podobně bruslivý hokej, ale Boleslav má šikovnější hráče s lepším zakončením. V obraně si musíme dát třeba pozor na Ševce,“ dodal.

Víc však k soupeři prozrazovat nechtěl. „Když vám řeknu, co budeme hrát, tak si to v Boleslavi přečtou, a to přece nejde,“ zavtipkoval Havíř. „Existuje video, týmy jsou přečtené. Soupeř mohl teď studovat naši hru v předkole, v tom má trochu výhodu.“

Další spatřil v tom, že Boleslav se okamžitě po základní části mohla začít chystat na čtvrtfinále a nehrála další zápasy. „Pro nás je dobře, že jsme nemuseli s Vary jít do pátého utkání, protože pak by byla minimální regenerace. Takhle je ta pauza akorát,“ těšilo Havíře.

Dynamo Energii vyřadilo 3:1 na zápasy. Rozhodující byla nejspíš těsná výhra Pardubic 2:1 hned v prvním duelu série. Chybělo totiž málo a Flek v poslední minutě poslal zápas do prodloužení. Naštěstí pro Dynamo Klouček zasáhl betonem.

„Všechno, co jsme si řekli, tak fungovalo. Obránci pracovali, ale hlavně byl produktivní útok. Na druhou stranu jsme neměli dobré vstupy do zápasů, tam nás zase podržel brankář Klouček, že první gól přišel vždy od nás. Bylo ale důležité si ukázat chyby,“ ohlížel se za sérií Havíř. Být přímo na ledě mu chybí. Svrbění přeskočit mantinel a zaparkovat na modré pořád neustalo.

„Jako trenér to z lavičky nesu špatně,“ přiznal. „Nemůžu tam skočit, můžu jen hráči ukázat cestu. Někdy je to bezmoc, ale bohužel to tak je. Zbytek už určují kluci v dresu, já jim sice něco řeknu, ale oni mezi sebou si to ovlivňují sami,“ dodal.

Hlavní pardubický trenér Richard Král (druhý zprava) a jeho asistenti David Havíř, Petr Sýkora a Tomáš Rolinek (zleva)

S trenérským křtem v podobě play off Havířovi pomáhají především zkušení hráči, kterých se letos v Pardubicích sešlo jako za poslední roky ne.

„Máme tady pardubickou enklávu zkušených borců: Zohorna, Nakládal, Kolář... Mladí je poslouchají. To samé, když tady byl Hašan nebo v roce 2005 kluci z NHL. Utvoří se parta a lídři určují směr. Trenérovi to hodně zjednoduší práci, protože to cítí stejně, ale to hlavní si řeknou hráči. Hezký příklad byl po první třetině ve Varech, kdy nemělo cenu se se soupeřem prát, a ještě než jsme přišli do šatny, tak jsme už slyšeli kluky, jak tam o tom mezi sebou komunikují,“ rozpovídal se Havíř o situaci v kabině.