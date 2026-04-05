Snížil a mohl i rozhodnout. Ale Frodo skočil po puku jak tuleň, líčil Cienciala po obratu

„Jsem rád, že můžu týmu zase nějakým způsobem pomoct,“ komentoval své trefy David Cienciala a s úsměvem, dodal: „A že je to teď? My jsme vždycky hráli v play off, ne v základní části.“
Jak důležité pro vás je, že se střelecky dokážete prosadit ve vyřazovací části, když vám základní část tolik nevyšla?
V play off to mohlo být ještě lepší... První zápasy jsem měl hodně šancí, ale podstatné je, abych pomohl týmu. Někdy to tak je, že sezona nevyjde, jenže pak se může vše otočit a gól přijde v ten nejlepší moment.
Bylo tomu tak v sobotu, kdy jste snižoval na 3:4?
Tam bylo důležité, že jsme se za stavu 1:4 nevzdali a šli si za výhrou. Vyrovnali jsme na čtyři čtyři. Super. A třetí třetinu jsme odehráli parádně.
Co vás zvedlo?
Ve správný moment se nám podařilo dát tři rychlé góly, a to vždycky střídačku nakopne. Ta ožila a najednou nám to šlo. Ukázala se síla našeho týmu.
Ukazuje se kromě velké síly týmu, že máte i spoustu zkušeností, když se ani za stavu 1:4 nepoložíte?
Zkušený mančaft tady je, skoro všichni jsme třicátníci a něco jsme už v extralize odehráli, ale jenom zkušenostmi se nevyhrává. Dali jsme do toho všechno, bojovali jsme a stav se otočil k nám.
Po čtvrtém gólu hostů šel do vaší branky Ondřej Kacetl a záhy chytil únik Ondřeje Beránka. Byl i to pro vás impuls?
Určitě. Káca je parádní gólman, ale letos se tam moc nedostal, protože Mazi (Marek Mazanec) je skvělý. Ondra nás pak nejméně třikrát podržel, což je úžasné, protože šel chytat po dlouhé době (od 16. ledna odchytal jen tři duely za partnerský Frýdek–Místek v první lize – pozn. red.).
Utkání rozhodl v závěru Michal Kovařčík, ale ve 48. minutě jste to mohl být vy, když jste střílel do prázdné branky, jenže karlovarský gólman Dominik Frodl stačil po puku skočit...
Po přihrávce od zadního mantinelu jsem viděl prázdnou branku a snažil jsem se vystřelit z první, ale přijel tam Frodo a skočil po puku jako tuleň (usmál se).
Co taková výhra může s vývojem série udělat?
Vedeme dva nula a jedeme do Varů. Hrajeme na čtyři vítězné zápasy a každý v našem týmu ví, jak těžké play off je. Budeme se snažit být ještě lepší než doma.
Může taková prohra soupeře psychicky zlomit?
To si nemyslím. Den je to určitě štvalo, ale další utkání začneme od nuly. Soupeř bude mít výhodu domácího prostředí a my se jim ji budeme snažit překazit.
Většinu zápasů jste vyhráli o gól. I to vám zvedá sebevědomí?
Doufejme, ale v play off je většina výsledků o gól, jen málokdy se stane nějaké šílenství. A pak, jestli je to 5:0, nebo 1:0, je jedno.
V sestavě střídáte pozice. Nastupujete na křídle v centru. Jak ty přesuny zvládáte?
Od mládeže jsem vedený k tomu, že dokážu zastat každou pozicí. A pod Vencou (trenérem Varaďou) jsem hrál i beka, což už bych nechtěl (usmál se). Ale nedělá mi to problém – vpravo, vlevo, tak mě to učili. Jsem schopný zahrát všechno.