Tipsport extraliga 2025/26

Snížil a mohl i rozhodnout. Ale Frodo skočil po puku jak tuleň, líčil Cienciala po obratu

Jiří Seidl
  13:24
Extraligové play off mu sedí. Jedenáct utkání čekal, než dá gól, a nyní se prosadil v minulých třech utkáních za sebou. Útočník třineckých hokejistů David Cienciala přispěl k rozhodující čtvrtfinálové výhře v Hradci Králové 3:2 v prodloužení a na úvod semifinále gólově přispěl k vítězstvím nad Karlovými Vary 3:1 a 5:4.
Třinecký útočník David Cienciala se raduje z gólu. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

„Jsem rád, že můžu týmu zase nějakým způsobem pomoct,“ komentoval své trefy David Cienciala a s úsměvem, dodal: „A že je to teď? My jsme vždycky hráli v play off, ne v základní části.“

Jak důležité pro vás je, že se střelecky dokážete prosadit ve vyřazovací části, když vám základní část tolik nevyšla?
V play off to mohlo být ještě lepší... První zápasy jsem měl hodně šancí, ale podstatné je, abych pomohl týmu. Někdy to tak je, že sezona nevyjde, jenže pak se může vše otočit a gól přijde v ten nejlepší moment.

Bylo tomu tak v sobotu, kdy jste snižoval na 3:4?
Tam bylo důležité, že jsme se za stavu 1:4 nevzdali a šli si za výhrou. Vyrovnali jsme na čtyři čtyři. Super. A třetí třetinu jsme odehráli parádně.

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Co vás zvedlo?
Ve správný moment se nám podařilo dát tři rychlé góly, a to vždycky střídačku nakopne. Ta ožila a najednou nám to šlo. Ukázala se síla našeho týmu.

Ukazuje se kromě velké síly týmu, že máte i spoustu zkušeností, když se ani za stavu 1:4 nepoložíte?
Zkušený mančaft tady je, skoro všichni jsme třicátníci a něco jsme už v extralize odehráli, ale jenom zkušenostmi se nevyhrává. Dali jsme do toho všechno, bojovali jsme a stav se otočil k nám.

Po čtvrtém gólu hostů šel do vaší branky Ondřej Kacetl a záhy chytil únik Ondřeje Beránka. Byl i to pro vás impuls?
Určitě. Káca je parádní gólman, ale letos se tam moc nedostal, protože Mazi (Marek Mazanec) je skvělý. Ondra nás pak nejméně třikrát podržel, což je úžasné, protože šel chytat po dlouhé době (od 16. ledna odchytal jen tři duely za partnerský Frýdek–Místek v první lize – pozn. red.).

Tlak třineckých hokejistů v závěru druhé třetiny utkání proti Karlovým Varům přinesl tři jejich góly a vyrovnání na 4:4.

Utkání rozhodl v závěru Michal Kovařčík, ale ve 48. minutě jste to mohl být vy, když jste střílel do prázdné branky, jenže karlovarský gólman Dominik Frodl stačil po puku skočit...
Po přihrávce od zadního mantinelu jsem viděl prázdnou branku a snažil jsem se vystřelit z první, ale přijel tam Frodo a skočil po puku jako tuleň (usmál se).

Co taková výhra může s vývojem série udělat?
Vedeme dva nula a jedeme do Varů. Hrajeme na čtyři vítězné zápasy a každý v našem týmu ví, jak těžké play off je. Budeme se snažit být ještě lepší než doma.

Jak Třinec ukradl bod. Kovařčík plácl do puku a dokonal obrat: Ani jsem to neviděl!

Může taková prohra soupeře psychicky zlomit?
To si nemyslím. Den je to určitě štvalo, ale další utkání začneme od nuly. Soupeř bude mít výhodu domácího prostředí a my se jim ji budeme snažit překazit.

Většinu zápasů jste vyhráli o gól. I to vám zvedá sebevědomí?
Doufejme, ale v play off je většina výsledků o gól, jen málokdy se stane nějaké šílenství. A pak, jestli je to 5:0, nebo 1:0, je jedno.

V sestavě střídáte pozice. Nastupujete na křídle v centru. Jak ty přesuny zvládáte?
Od mládeže jsem vedený k tomu, že dokážu zastat každou pozicí. A pod Vencou (trenérem Varaďou) jsem hrál i beka, což už bych nechtěl (usmál se). Ale nedělá mi to problém – vpravo, vlevo, tak mě to učili. Jsem schopný zahrát všechno.

Semifinále

Kompletní los

Čtvrtfinále

Semifinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
1:1
Sparta
Třinec
2:0
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále...

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Pardubice zválcovaly Spartu, gól daly i v oslabení. Třinec porazil Karlovy Vary

Pardubice vyhrály v prvním zápase semifinále nad Spartou 6:2.

Závěr zápasu už si mohli užívat. Když fanoušci hokejových Pardubic rozproudili mexickou vlnu, o vítězi prvního semifinálového duelu extraligy bylo jasno. Dynamo přehrálo Spartu vysoko 6:2 a uzmulo...

Jaký tohle dává smysl? Bratři Tkachukové se podivují nad Světovým pohárem v Praze

Brady (vpravo) a Matthew Tkachukovi se radují z gólu proti Kanadě na Four...

Finále Světového poháru by se mělo hrát ve Spojených státech. Tuhle myšlenku nadnesli američtí hokejisté a bratři Matthew a Brady Tkachukovi ve svém podcastu Wingmen. Naráželi v něm i na výběr Prahy...

Islanders propustili trenéra Roye, Ritticha s Palátem má dostat do play off DeBoer

Peter DeBoer na lavičce Dallasu.

Brankář David Rittich a útočník Ondřej Palát mají v New York Islanders nového trenéra. Vedení týmu krátce před koncem základní části NHL odvolalo Patricka Roye a na jeho místo jmenovalo Petera...

5. dubna 2026  20:03

Nové české jméno v NHL? Věřím, že na to mám! Hrabal je konkurencí i pro krajany

Premium
Český gólman Michael Hrabal stál v brance národního týmu na šampionátu juniorů.

Obrovitánská naděje. Rozměrově i vyhlídkami. Český hokejový brankář Michael Hrabal je po podpisu smlouvy s Utahem zase o něco blíž k NHL. Jak ale on sám avizuje: „Jsem na startu maratonu.“

5. dubna 2026

Tisíc zápasů bez přerušení. Obránce Burns nechyběl v NHL v sestavě dvanáct let

Obránce Colorada Brent Burns v utkání s Dallasem.

Brent Burns odehrál jako první obránce v historii NHL tisící utkání v řadě bez přerušení. Jednačtyřicetiletý Kanaďan jubileum oslavil v sobotu a spoluhráči z Colorada včetně Martina Nečase mu ho...

5. dubna 2026  11:43

Nečas dal vítězný gól Colorada, Chmelař se trefil za Rangers. Slavili i Vejmelka a Dobeš

Artturi Lehkonen (62) a Martin Nečas slaví gól Colorada v utkání s Dallasem.

Útočník Martin Nečas posunul v NHL Colorado gólem v 51. minutě k výhře nad Dallasem, trefu slavil také Jaroslav Chmelař v dresu New York Rangers. Brankář Karel Vejmelka podržel Utah při výhře ve...

4. dubna 2026  21:24,  aktualizováno  5. 4. 9:14

Barikáda padla, Havelka je na baráž zpátky: Já pro Litvínov i umřu

Chomutov - Litvínov, hokejová příprava, Martin Havelka v litvínovském dresu.

Obřadně přičichl k litvínovskému dresu, šatnou se rozezněl aplaus. Hokejový srdcař, bijec a živel Martin Havelka je zpátky ve žluto-černém, aby pomohl k barážové záchraně extraligy. On, který se v...

5. dubna 2026  8:30

Nebyli jsme na zápas dobře připravení. Sparta chtěla víc, uznal Sedlák

Sparťanský brankář Jakub Kovář zasahuje proti Lukáši Sedlákovi z Pardubic.

Poslední minuty prakticky neslezl z ledu. Kapitán pardubického Dynama Lukáš Sedlák chtěl napodobit výkon sparťana Michala Řepíka a druhým gólem poslat druhé semifinále do prodloužení. Zůstalo však...

5. dubna 2026

Jak Třinec ukradl bod. Kovařčík plácl do puku a dokonal obrat: Ani jsem to neviděl!

Třinecký Michal Kovařčík slaví rozhodující gól ve druhém semifinále proti...

To byla jízda. Třinečtí hokejisté opět ukázali obrovskou sílu. Ve 37. minutě druhého semifinále extraligy prohrávali s Karlovými Vary 1:4, ale třemi góly během 129 vteřin ještě do konce druhé třetiny...

4. dubna 2026  22:37

Řepík zastavil půst a zařídil Spartě první bod. Kluci padali po hubách, těšilo ho

Michal Řepík ze Sparty (vpravo) slaví s Aaronem Irvingem trefu proti Pardubicím.

Na sparťanské straně byste nenašli hokejistu, který by se o vítězství v druhém utkání semifinálové série proti Pardubicím zasloužil více. Výhru 2:1 dvěma góly zařídil útočník Michal Řepík. „Snažím se...

4. dubna 2026  21:34

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

4. dubna 2026  21:08

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

4. dubna 2026  20:43

Je to negól, respektujte to. Sudí neuznali těsnou branku Pardubic, šlo o milimetry

Pardubický Miloš Kelemen tečuje puk před gólmanem Jakubem Kovářem ze Sparty.

Ten moment na dlouhých deset minut zastavil dění v enteria areně. Fanoušci tasili z kapes mobilní telefony, aby si rychle pustili televizní přenos. Byl to gól, nebo ne? Pardubický útočník Miloš...

4. dubna 2026  20:34

