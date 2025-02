Cienciala přijal omluvu od rozhodčích. V Třinci je velká síla, věří

Leč Oceláři nyní mají před sebou pořádně náročnou sérii tří zápasů ve čtyřech dnech – v pátek v 18.00 nastoupí v Hradci Králové, odkud se přesunou k nedělnímu duelu (16.00) do Kladna a výjezd uzavřou v pondělí od 18.00 v Liberci.

„Bude to náročné, ale je to play off styl, což mi osobně vyhovuje. Jsem rád, že budeme hrát v takovém tempu,“ prohlásil David Cienciala, který je s dosavadními deseti góly po Marku Daňovi s 19 a Danielu Kurovském s 12 trefami třetím nejlepším střelcem Ocelářů v tomto ročníku extraligy.

Jsou to nervy, když se podíváte, jak našlapaný je spodek extraligy?

Našlapaný je, ale my jdeme postupně, ani se v tom nepatlám, snažím se na tabulku nedívat. Abych řekl pravdu, beru naše zápasy jakou bychom byli druzí.

Do konce základní části zbývá už jen osm kol, přičemž šest z nich budete hrát venku, kde jste v této sezoně z 60 možných bodů získali jenom patnáct. Je i to pro vás motivace?

Na ledě soupeřů se nám nedařilo, ale minulé zápasy před pauzou jsme venku hráli lépe než doma, takže je to jedno. Tak to vyšlo, takový je los a my se jedeme porvat o body.

Při středeční výhře nad Mladou Boleslaví 5:1 se o góly podělilo pět střelců. Je i to naděje, že se koncovka, v níž jste se zatím trápili, lepší?

Snad jo, ale je úplně jedno, kdo góly dá. Hlavně, že padnou, a my jsme za to rádi, že jsme konečně vyhráli 5:1, že to nebylo o gól, že jsme se až do konce netřepali o výsledek.

Je na vaší hře znát, že se už tenčí třinecká marodka?

Ano, ale v tom týmu je pořádně velká síla, stále věříme, že půjdeme nahoru. V šatně není žádná skleslá nálada. V reprezentační pauze jsme dobře potrénovali, takže dobrým výsledkům teď musíme jít naproti.

Co znamená, že jste dobře potrénovali?

Trénovali jsme jako vždycky, ale v obrovském tempu. Je vidět, že jsme se chytili za nos a že takové výkony, jaké jsme podávali, už nechceme předvádět. Teď nám začalo takové malé play off, ty dva zápasy doma jsme teď odehráli slušně a v tom chceme pokračovat. A ještě se zlepšovat.

Začíná být znát, že se Třinec vrací do tempa z předešlých sezon?

Asi jo, s Mladou Boleslaví to byl dobrý zápas. Hlavně jsme do něj dobře vstoupili, pomohl nám první gól a ten druhý nám dodal trochu klidu. Super zápas.

V první třetině jste nedohrál. Máte zašitý ret. Kolik stehů?

Jen dva.

Byl to faul?

Dostal jsem od protihráče hokejkou do obličeje, tak asi jo.

Po první přestávce vám sudí něco říkal. Šlo o ten zákrok na vás?

Jo jo, i trenéři se na to v přestávce dívali a byla to hokejka od boleslavského hráče.

Omluvili se rozhodčí?

Jo, to se stane.

Sezona ještě neskončila, ale už se hovoří o návratu Michala Kovařčíka z Finska do Třince. Co vy na to?

Mluví se o tom. Uvidíme, co bude po sezoně, jestli Michal přijde. Bylo by to super, něco jsme spolu v Třinci zažili. Je tady i Ondra (bratr Michala, který přišel během sezony z Českých Budějovic – pozn. red.). takže bychom byli rádi, kdyby nás posílil.

Navíc s oběma jste pravidelně hrával v útoku...

Je to tak, máme toho spolu hodně za sebou.