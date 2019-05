Za Pastou to budu mít blízko, těší se boleslavská posila Ceinciala

„Moc se na to těším, bude to nová výzva,“ vyhlíží třiadvacetiletý hráč nové angažmá. „Prvotní myšlenkou bylo zkusit něco nového. Když se ta možnost naskytla, tak jsem na ni kývl.“

Dravé křídlo patřilo na seznam Radima Vrbaty, který v lednu nastoupil do mladoboleslavského klubu jako sportovní ředitel. Mistr světa z roku 2005 také vedl s třineckým odchovancem veškerá jednání.

„Jeho vystupování mě oslovilo, Radim Vrbata byl jedním z důvodů, proč jsem Boleslav zvolil,“ prozradil David Cienciala. „A také mám rád stadion. I když je starý, je mi sympatický, vždycky se mi tam dobře hrálo,“ potěšila jistě posila boleslavské fanoušky.

Není to pro něj jednoduchý krok. Kromě dvou let ve Finsku nastupoval od mládežnických kategorií výhradně za Oceláře nebo na třinecké farmě. Teď musí prakticky ze dne na den spoluhráče i kamarády opustit.

„Je to hokejový život, tak to chodí. Nehodlám být s hokejem celou kariéru na jednom místě. Ale určitě se chci do Třince jednou vrátit a bydlet tam, mít tam rodinu, zázemí. Teď jsem se však rozhodl pro něco jiného,“ vysvětlil trojnásobný extraligový medailista, který hokejovou veřejnost oslovil především údernou kooperací s bratry Kovařčíky. „No, už si na pivko asi nezajdeme. Ale v kontaktu budeme. Neodjíždím někam do Ameriky, jdu jen do Boleslavi. Není to žádná dálka.“

Dalším kamarádem je i hvězdný David Pastrňák, který také v mládežnických kategoriích prošel Třincem.

„Psal mi hned po titulu. Teď před mistrovstvím světa nemá příliš času, ale během léta se určitě uvidíme. Pasta už bydlí v Praze, což není od Mladé Boleslavi daleko,“ těší se Cienciala.

A jak za parťákem do metropole vyrazí? Mladoboleslavskou škodovkou to zřejmě nebude. „Mám deset let starou audinu, tak snad mi ještě dva tři roky vydrží,“ usmál se forvard.