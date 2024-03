Cienciala: Všichni drží systém do detailů a v tom je obrovská síla

Ve druhém čtvrtfinálovém utkání extraligy gólem z dorážky po střele Marka Daňa pojistil výhru nad Českými Budějovicemi 2:0.

„Je super, že jsme oba domácí zápasy zvládli,“ pochvaluje si David Cienciala vedení v sérii 2:0. „Ale hrajeme na čtyři výhry. Teď pojedeme do Budějovic a tam musíme hrát stejně jako doma.“

V Českých Budějovicích se mužstva utkají ve čtvrtek od 17.00 a v pátek od 17.30.

Pomohl vám hodně ve druhém střetnutí úvodní gól Daňa už z deváté minuty?

Jo, první gól vždycky pomůže, ale furt je to jen jeden gól a ten nic neznamená. Dají se dát tři góly za minutu, takže vedení bylo super. Nakonec utkání každý jedinec odbojoval. V tom byla naše síla. Proto jsme vyhráli.

Tři góly za minutu? Možná, ale určitě ne Třinci, který má výbornou obranu.

Máme to dobře zvládnuté. Je to o obětavosti, máme spoustu zblokovaných střel. V tom je klíč.

A také v trpělivosti a zkušenosti?

Jo, jde to znát. Když vedeme, je v Třinci zmáknuté, jak dál hrát. Všichni drží systém do detailů a v tom je obrovská síla.

V play off jste dal za Třinec gól po pěti letech. Vzpomněl jste si na ten ve finále proti Liberci?

Ne, ne, to je strašná doba. Nenaskočilo mi nic, jen radost, že mi to tam spadlo.

Matěj Toman a David Cienciala v souboji před brankou.

V obou utkáních jste v závěru bránili vedení ze všech sil. V tom pondělním hosté hráli přes čtyři minuty bez brankáře a dvě minuty z toho jste byli bez vyloučeného Smithe ve čtyřech. Byl to nejtěžší moment?

Když jsou soupeři v šesti, nemají co ztratit, jen to sypou do brány a je to o tom, jak se odrazí puk. Ale jak jsem říkal, zablokovali jsme moc střel. Je neskutečné, co kluci zblokují.

Je nějaké pravidlo, jak střelám soupeře čelit?

Nebát se puku! A jít ho zblokovat. Je to o obětavosti. A tu tady máme všichni.

Jak do toho zapadá brankář Marek Mazanec, který vychytal dvě nuly?

Marek je super gólman, v play off to jen potvrzuje. My víme, že je neskutečná persona, má toho hodně za sebou, takže se na něj dá spolehnout. Zatím chytá parádně.

Na co si budete muset dát největší pozor v Českých Budějovicích?

Na celý budějovický tým, protože hrají perfektně. Mají hodně dobrých hráčů. My musíme pokračovat v tom, jak hrajeme.

Ve druhém zápase měli Českobudějovičtí o něco více šancí. Určitě vás doma přitlačí ještě více.

Asi jo, asi se to dá čekat. Každý zápas je jiný, teď to bylo dvakrát 2:0, ale v Budějovicích se to může úplně zvrtnout. My si však musíme jít za tím, co hrajeme. Naše hra je účinná, musíme v ní vytrvat.