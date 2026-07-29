Ciencala vyměnil dresy rivalů: Chci hrát a chci ještě ukázat, že na to mám

Co konkrétně vás na vizi trenérů zlákalo?
Mluvil se mnou Yorick (Treille), mluvil se mnou Pavel Trnka a zaujal mě ten styl, co se tu má hrát. Nevím, jestli to chci úplně prozrazovat, ale přišlo mi to hodně sympatické od obou. I tým vypadá taky dobře, si myslím. Takže se na to moc těším.
Toužil jste po větším herním vytížení?
Určitě chci hrát víc. Je mi třicet let a cítím se na vrcholu sil. Chci hrát a chci ještě ukázat, že na to mám! Ale nejde nikdy říct, že budu mít místo jasné. Všichni se o to porveme. Zatím je tým nastavený dobře, je tu hodně šikovných kluků. Takže jde jen o to přetavit to tak, ať máme systém, ať víme každý, co máme hrát a pomáháme si na ledě.
Když jste v třinecké kabině oznamoval, že jdete do Vítkovic, slyšel jste nějaké uštěpačné komentáře?
Ani ne, nikdo nerýpal... (směje se) Kluci asi tušili, že se k něčemu schyluje, a jenom mi popřáli, ať se mi daří. A to je všechno.
Jaké pro vás bude hrát proti Třinci? Už jste to sice několikrát zažil, ale teď to bude v derby.
Jsem na tyhle zápasy zvyklý, jezdili jsme sem s Třincem. Vím, že tu bylo vždycky plno na to derby, hrál jsem derby v Pardubicích proti Hradci a proti Třinci jsem taky nastupoval hodněkrát. Kdybych byl poprvé pryč z Třince, tak mi to přijde možná trošku divné, ale teď už to nějak neřeším.
Zvykat si ale budete muset na více angličtiny. Je to tak? Máte nově zahraničního trenéra, řada spoluhráčů nemluví česky...
Jo, je potřeba si na angličtinu trošku zvyknout a některá slůvka ještě pochytit. Ale dva roky jsem byl ve Finsku, tam jsem angličtinu používal furt, a v Pardubicích bylo první rok taky hodně Kanaďanů. Nebude to problém pro nikoho. Hokejové fráze jsou pořád stejné, jen je potřeba si zvyknout na nové tréninky a na to, jak to bude fungovat.
A co noví trenéři? Vyhovují vám všichni? Realizační tým Vítkovic je poměrně široký.
Už jsem s nimi absolvoval letní přípravu, chtěl jsem být s týmem takhle brzo, ať si zvyknu na trenéry, na kluky. Zatím to na mě působí super. Ale všechno se bude odvíjet podle toho, jak začne sezona. Tam budeme chtít být připravení.
Vítkovice mají za sebou dvě nepovedené sezony, po té minulé se znovu obměnil kádr, přišli noví trenéři. Berete to tak, že klub je konečně nastavený uspět?
Poslední dva roky jsem tu nebyl, já půjdu do sezony s totálně čistou hlavou. Osobně jsem nastavený na to, že budeme vyhrávat.
Vaším domovským ledem je teď Ostravar Aréna. Jak se vám v té velké hale hrálo jako soupeři Vítkovic?
Hrálo se mi tu vždycky dobře, jezdil jsem do téhle haly rád. Zázemí je tady skvělé a derby jsem tu hrával vlastně už od přípravky. Ještě jsem jezdil vlastně i na Ledňáček... (směje se) Bude to zajímavé. Je to obrovský stadion a já doufám, že bude chodit hodně lidí.
Bude pro vás velkou motivací uspět proti Třinci?
Určitě! Jsem hodně soutěživý a chci porážet vždycky všechny.
Chodíte teď po Třinci v modrobílé kombinaci?
To zas ne, já nikdy nechodil ani v třineckých barvách, já jsem inkognito. (směje se)