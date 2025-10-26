Tipsport extraliga 2025/26

Svěží a šmrncovní. Nebezpečné. Sebevědomější. Hokejové Kladno se v extralize mění, po letním velkém třesku se dostává do ráže. Zatímco dříve postupem sezony spíš uvadalo, teď naopak rozkvétá. „Pevně věřím, že fanouškům konečně dáme play off. Za tímhle cílem si půjdeme!“ vzkázal trenér David Čermák podporovatelům Rytířů.
Po jarním nástupu podnikatele Tomáše Drastila do vlastnické struktury, který sňal tlak z majitele Jaromíra Jágra, a letním nákupu tří nových pětek se zprvu Kladnu nedařilo. Z prvních deseti zápasů vyhrálo jediný. Teď? Posledních sedm kol, pět výher a bod navrch.

Jak si probuzení užíváte?
Zatím ještě moc ne. Jsme rádi, že jsme začali bodovat a dotáhli se na zbytek týmů. Ale soutěž je vyrovnaná, poslední Litvínov v pátek vyhrál a může ho to nakopnout. Jsme rádi, že se nám daří, budeme chtít samozřejmě sérii prodloužit. Koukáme hlavně za sebe, tabulku máme v kabině vyvěšenou, ale pro nás jsou důležité naše výkony.

Audette, nový kladenský hrdina: Můj táta hrál s Plekancem, i já ho potkal

Jaké jsou?
Ani na začátku špatné nebyly, bohužel jsme nedávali góly, tím jsme přicházeli o body.

Chtělo to čas a trpělivost? V létě jste přivedli 15 nových hráčů.
A teď už jich je dvacet... Věřili jsme, že to půjde už na začátku, ale ztratili jsme pár zápasů, v nichž jsme byli lepší. Nevím, jestli to bylo nesehraností. Řekl bych, že někteří zahraniční kluci byli zaskočení tím, že se u nás hraje trošku jinak. Že se u nás nepískají souboje, které jinde ano. V tom to je pro ně těžší. Postupně si navykají na soutěž a doufám, že v tom budou pokračovat.

V čem je mužstvo typově jiné než loňské?
Myslím, že loni jsme měli silovější a větší tým, tomu odpovídala i hra. Hlavně jsme forčekovali, chtěli jsme být silní na puku. Letos máme menší, rychlejší hráče, spíš hrozíme z rychlejších protiútoků.

I týmové sebevědomí je jiné?
To se teprve ukáže.

Rytíři Kladno - HC Olomouc. Jaromír Jágr na střídačce.

Když se nedařilo, spekulovalo se o vašem konci. Jak vás to trápilo?
Já nic nečtu. Aspoň se snažím, i když ono se to ke mně stejně dostane. (úsměv) Na Kladně bych byl odvolávaný pořád. My trenéři jsme připravení, že to může přijít kdykoli. Takový je trenérský život.

Co se změnilo pro kabinu a realizační tým příchodem nového majitele?
Podmínky se pro hráče i pro nás trenéry zlepšily. Změny samozřejmě přišly pozdě, takže Pleky stavěl tým, ale hráči už byli rozebraní. Myslím, že příští rok to bude jiné a hokej na Kladně půjde nahoru.

Tomáš Plekanec jako sportovní ředitel v průběhu podzimu sestoupil na střídačku. Proč?
Pleky je na každém tréninku s námi, je normální trenér. Jen nechodil na střídačku, ale koukal na hru shora. Pak jsme se domluvili, že půjde dolů. Jsme tam teď ve třech. Máme to víc rozdělené. Pleky může říkat klukům detaily, já musím sledovat hru, střídá se. Je větší šance, aby mohl mluvit s hráči.

Na ledě je už i legendární Jaromír Jágr. Je uvolněnější, když nemusí řešit starosti s klubem?
Když s ním mluvím, vidím, že se mu tím ulevilo. Pro něj to bylo strašně těžké. Několik let to tady zachraňoval, dával peníze dohromady, což je na Kladně nesmírně složité. Bralo mu to plno energie. Přitom on by se nejradši věnoval jen tréninku.

Jak hodnotíte jeho výkony?
Jarda potřebuje hrát zápasy. V přípravných utkáních vypadal dobře, bohužel ho přibrzdilo zranění. Myslím, že se do toho zase dostane, čím víc toho odehraje.

Jágr hledá formu a otevřeně hlásí: Je dost pravděpodobné, že přijdu a řeknu konec

Jedním z čerstvých nováčků je švédský brankář Oscar Dansk. Může být tím posledním kamínkem do mozaiky?
V pátek proti Olomouci nastoupil podruhé a chytal dobře. Je strašně klidný brankář, neudělá zbytečný zákrok, nepadají z něj puky. Já tedy brankářům nerozumím, ale mám z něj takový pocit a určitě i kluci.

Táhne vás elitní formace Ojamäki, Robins, Audette. V čem je jejich síla?
Proti Olomouci na ledě dominovali, všichni jsou strašně šikovní hráči. Oni jsou trošku hračičkové, takže až hru zjednoduší, budou dominovat ještě víc. Vždycky jsme měli plnou kvótu šesti cizinců a líbí se mi, že kluci v kabině táhnou za jeden provaz.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 16 11 2 1 2 51:32 38
2. HC Kometa BrnoKometa 17 10 0 2 5 47:43 32
3. HC Dynamo PardubicePardubice 17 8 2 1 6 51:40 29
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 16 8 1 2 5 35:28 28
5. HC OlomoucOlomouc 17 9 0 1 7 42:43 28
6. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 17 9 0 0 8 50:42 27
7. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 16 6 4 0 6 41:36 26
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 17 6 3 2 6 51:47 26
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 17 8 0 2 7 40:40 26
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 17 7 1 1 8 39:42 24
11. HC Sparta PrahaSparta 18 6 2 1 9 51:50 23
12. Rytíři KladnoKladno 17 5 1 2 8 36:47 19
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 17 5 0 1 10 31:43 16
14. HC Verva LitvínovLitvínov 17 2 1 1 13 28:60 9
