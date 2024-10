Máš pravdu, trenére! Kladenští fanoušci se skládají na pokutu za kritiku sudích

„Rozhodli jsme se zorganizovat výběr finančních příspěvků, které vzápětí zašleme na příslušná místa,“ stojí na webu kladenaci.info, který sdružuje fanouškovské skupiny Rytířů.

Čermák se po prohře s Pardubicemi 1:4 nejdřív vrátil ke kontroverzním situacím předchozího domácího krachu 2:4 s Mladou Boleslaví, pak sepsul i arbitry právě skončeného utkání.

„Když srovnám fauly, které udělal náš Ticháček na Kauta a pardubický Švec na Bláhu při samostatném nájezdu, tak mi to vychází úplně jinak,“ divil se. „Soupeř hrál v šesti, rozhodčí to signalizuje, pak to odvolá a my jdeme do tří. Faul na Pytlíka, krosček do obličeje a pak ještě sekera přes nohy, žádný faul. Nerozumím!“

Co říká Herní řád? Kluby jsou povinny zajistit, aby v den konání příslušného utkání Tipsport ELH nikdo z jejich hráčů, trenérů, členů realizačního týmu a funkcionářů ve sdělovacích prostředcích jakkoliv nehodnotil výkon rozhodčích, způsob řízení utkání, či konkrétní výrok rozhodčího učiněný v souvislosti s řízením utkání, a to žádným přímým nebo nepřímým vyjádřením, či gestem. Za každé jednotlivé porušení tohoto ustanovení bude Klub, jehož člen se takového hodnocení dopustí, potrestán finanční pokutou ve výši 10 000,- Kč. Uložení pokuty je v kompetenci ředitele ELH.

Reakce Asociace profesionálních klubů ledního hokeje na sebe nenechala dlouho čekat. Ředitel extraligy postupoval podle Herního řádu, který za kritiku rozhodčích v den utkání stanoví desetitisícovou pokutu.

Kladenští fanoušci svoji výzvu zveřejnili s titulkem Máš pravdu, trenére! „Myslíme si, že většina z nás bude souhlasit s tím, že kvalita sudích v české extralize je mnohdy k pozastavení a jejich výkony často hrubě ovlivňují průběh zápasu,“ píše se v prohlášení. „O to smutnější je fakt, že pokud se někdo z klubu v den zápasu vyjádří k sudím samotným, tak může očekávat finanční pokutu. Rozhodčí jsou tímto nesmyslným pravidlem chráněni a odvrací se pozornost od jejich výkonů na ledě. Jestli byly výkony rozhodců z posledních zápasů špatné celkově, nebo jen na jednu stranu, nebudeme rozebírat. Faktem ovšem zůstává, že tyto výkony rozhodně nebyly dobré.“

Fanoušci vybírají peníze na transparentní účet, částka se v úterý v jednu hodinu po poledni dostala už přes pět tisíc korun. Lidé ke svému příspěvku píší i vzkazy. „Bogane, pokračuj v dobré práci!“ zní jeden. A další: „Souhlasím s trenérem. Dost možná by se měl někdo ve vedení ligy vážně zamyslet. Nejsme jediní, kteří si toho začali všímat.“