Kladenský trenér: Nejdůležitější hráče máme podepsané. Pomůže nám i návrat domů

„Prvně za roky, co jsem tady, máme do další sezony podepsané hráče. Ty nejdůležitější. A pokud se kádr doplní dvěma třemi lepšími hokejisty, mohli bychom zase hrát důstojnější roli v extralize,“ věří Čermák, který je zároveň sportovním manažerem klubu.

Už je jasné, že nepokračuje člen elitního útoku Nicolas Hlava, který má údajně namířeno do Litvínova, kde žije. A odchází i bek Marek Baránek, mluví se o Plzni. Naopak legendy Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec by měly pokračovat.

Kladno, které baráž ovládlo nad prvoligovým vítězem 4:1 na zápasy, řešilo trable už od úvodu nováčkovské sezony. Rekonstrukce zimního stadionu odhalila špatný stav železobetonové konstrukce nesoucí střechu, a tak Rytíři museli do exilu. Doma na druhé ploše kladenského zimáku jen trénovali.

„Tým se u nás vždycky skládal tak, že hrajeme na úzkém hřišti, podle toho se vybírali hráči. Najednou jsme se před sezonou dozvěděli, že doma to nepůjde, že budeme hrát v Chomutově. Můžu poděkovat našim fanouškům, kteří za námi jezdili, ale domácí kladenské prostředí to nebylo,“ cítil Čermák.

I návrat domů by mužstvu hrajícího majitele Jágra měl prospět. „Bude hrát obrovskou roli, že budeme doma. (Trenér) Jirka Burger to počítal, že jsme letos jeli asi na sedmdesát venkovních zápasů. My neměli ani domácí zázemí. Vlastní kabinu, posilovnu, rehabilitaci. Sezona byla velmi náročná. Jsem proto šťastný, že dopadla záchranou extraligy,“ ulevilo se kouči.

Přesné informace o otevření zmodernizované haly nemá. „Ale mělo by se to stihnout do začátku sezony.“

Lukáš Jůdl, tiskový mluvčí a PR manažer Kladna, přikývl: „Máme příslib, že příští sezonu už budeme doma v novém. I vizuálně to vypadá, že je dokončení rekonstrukce na velmi dobré cestě. Pokud nenastane mimořádná komplikace, což nepředpokládáme, budeme na Kladně od začátku sezony.“

Nejen působení v azylu ztížilo Kladnu sezonu, před baráží ještě muselo víc než měsíc pauzírovat. Žádný ostrý zápas před fatální sérií, jen čtyři přáteláky. „Bylo to hrozně těžké,“ doznal Čermák. „Vždycky jsem se usmíval, když někdo říkal, že do toho jdeme odpočinutí. Hráči, kteří šli proti nám, by podle mě radši vzali série play-off, které hráli, než aby trénovali jako my.“

Kladno slaví záchranu v baráži o extraligu. Jaromír Jágr a za ním fanoušci Rytířů

Rytíři do toho ve volnu šlápli, Jágr úlevy odmítl. „Nemyslím si, že jsem měl v kabině moc příznivců,“ líčila legendární osmašedesátka. „Ale matematicky jsem si řekl, že když budeme stejně unavení jako soupeř, tak věřím, že ho uděláme. Chtěl jsem, abychom trénovali stejně, jako oni hrají. Nevynechali jsme jediný trénink, někdy jsme měli dva denně.“

Vyplatilo se. „Čtyřicet dní pauzy jsme nezažili ani jeden. Měli jsme dvě přípravy s Kolínem, ale to se hráči ani nepřinutí hrát naplno, ještě jsme byli v plné únavě,“ vykreslil Čermák.



„Až zápasy v Liptovském Mikuláši začaly nějak vypadat, únava odpadla. Kdyby šla barážová série s Jihlavou dál, projevilo by se, že jsme měli natrénováno. Zatím nám ta lehkost chyběla. Baráž jsme urvali spíš silou než hokejovostí, kterou jsme měli ke konci základní části extraligy. Ale hráčská kvalita byla na naší straně.“

Jak bude vypadat kádr, v Kladně už tuší. A jak realizační tým? „Trenéři se ještě vůbec neřešili.“