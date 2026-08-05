Se svými 195 centimetry a stokilovou postavou navíc patří mezi silové útočníky, kteří jsou důrazní před brankou, umí clonit gólmanům i zakončovat z dorážek. Po podpisu jednoleté smlouvy s opcí v Plzni je první evropské angažmá pro hokejistu s chorvatskými kořeny novou výzvou.
„Můj dědeček pochází z Chorvatska, takže tam má naše příjmení původ. V Severní Americe ho většinou vyslovují „Ketik“, ale myslím, že v České republice bude lepší říkat Kátič,“ upřesňuje v úterý šestadvacetiletý střelec.
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Než jste podepsal smlouvu, hledal jste informace o Plzni a České republice?
Informace jsem začal zjišťovat ve chvíli, kdy jsem přemýšlel o přestupu, což bylo někdy v květnu nebo červnu. Když jsem Plzeň vyhledával, tak jsem našel hlavně spoustu informací o pivu (smích). Plzeňské pivo je samozřejmě známé po celém světě. Už jsem jej stačil i ochutnat a zároveň zjistil, že město je krásné.
Je to vaše první angažmá v Evropě. Co podle vás bude největší rozdíl oproti Severní Americe?
Především větší kluziště. Díky tomu máte s pukem víc času, můžete déle přemýšlet, připravit si akci nebo přihrávku. Myslím, že evropský hokej je techničtější. V Americe se často hraje stylem nahodit puk a napadat soupeře, zatímco tady se mnohem víc kombinuje a drží puk na hokejkách. Právě takový styl mi vyhovuje.
Jaké byly vaše první dojmy po příjezdu do Plzně?
Úplně skvělé. Všichni mě přijali velmi dobře. Překvapilo mě, jak dobře tady kluci mluví anglicky, to jsem opravdu nečekal. Spoluhráči i trenéři mi od prvního dne hodně pomáhají, takže adaptace byla díky nim mnohem jednodušší. Zatím si pobyt v Plzni opravdu užívám.
Máte ještě nějaké příbuzné i v Chorvatsku?
Můj bratranec se sice narodil v Kanadě, ale když v Záhřebu působil klub z KHL, přestěhoval se tam, získal chorvatský pas a nakonec tam zůstal. Dnes žije v Chorvatsku s rodinou a je také mým agentem. Minulý týden byl v Plzni, takže jsme se po čase setkali. Hokej hraje i můj mladší bratr, který v Kanadě nastupuje v juniorské soutěži.
Od vás se očekávají hlavně góly. Jaký styl vám nejvíce vyhovuje?
Doufám, že budu týmu pomáhat především góly. Nejlépe se cítím na levém nebo pravém křídle a mám rád hru před brankou. To je role, která mi sedí nejvíc.
Katic v ECHL v dresu Allen Americans:
V minulé sezoně jste nastřílel 44 branek v ECHL. Kolik byste jich chtěl dát v Plzni?
To je těžká otázka. Nevím, jestli jich bude tolik jako v minulé sezoně, protože česká extraliga je kvalitní soutěž. Udělám ale maximum pro to, abych nastřílel co nejvíce branek a pomáhal týmu vítězit.
Mluvil jste před příchodem do Plzně s někým o české extralize?
Ano, právě s bratrancem Markem. Říkal mi, že česká extraliga je velmi kvalitní soutěž. Měl jsem několik nabídek z Evropy, ale doporučil mi, že pokud dostanu možnost jít do Plzně, měl bych ji využít. Říkal, že je to skvělý klub, který měl výbornou minulou sezonu a může mi výrazně pomoct v dalším rozvoji kariéry. I díky tomu jsem se pro Škodu rozhodl a moc se těším, že tady budu hrát.
Na ledě působíte jako důrazný hráč. Vyhovuje vám právě fyzický způsob hry?
Nebojím se osobních soubojů a rád hraju před brankou, kde můžu být pro soupeře nepříjemný. Myslím, že právě tam dokážu být nejvíc prospěšný.
Jak trávíte volný čas mimo hokej?
Momentálně je tady se mnou přítelkyně, takže hodně chodíme po městě. Objevujeme kavárny, restaurace a poznáváme okolí. O víkendu jsme byli také v Karlových Varech podívat se na kasino, které proslavil film o Jamesi Bondovi. Zatím se nám tady moc líbí a snažíme se poznat co nejvíc míst.