Tipsport extraliga 2025/26

Chludil nechce být v Kometě jen do počtu. Z USA si přivezl placku i sebevědomí

Jiří Černý
  9:48
Se svými kumpány z české hokejové reprezentace do dvaceti let si na nedávném šampionátu získal srdce celého hokejového národa. Jediný jihomoravský zástupce na mistrovství světa, pražský rodák Danny Chludil už dovezl stříbro do Brna, kde ho bude motivovat k získání si pozice v rámci Komety. „Vystavím si ji hezky viditelně tady na bytě v Brně. Aby byla vidět. I když už prošla mnoha rukama, ještě se leskne. Já si na ni dávám pozor,“ říká devatenáctiletý útočník.

Danny Chludil z Komety Brno. | foto: ČTK

Proč jste doletěli domů až v pátek? Byla taková bouře a zima, že jste nemohli z Minnesoty odletět?
Říkali nám, že je v Evropě špatné počasí a že nemůžeme letět. Problém byl tady u nás, ne v Americe. I v pátek jsme kroužili nad Prahou a nemohli chvíli přistát.

Aspoň ve vás mohlo probublat to, že stříbro je úspěch, a mohli jste si jej po počátečním zklamání začít užívat. Byl čas nad tím přemýšlet, nebo pořád převládá smutek?
Jak jsme tam zůstali o ty dva dny déle, tak jsme si to všechno nějak uvědomili a užili jsme si to spolu.

Kanada se nás začíná bát, míní medailista Fibigr. U hokeje zůstal díky rodičům

Neříkáte si ale, že jste tak trochu stříbrný muž? Na Hlinka–Gretzky jste také brali stříbro.
Jsme asi osudově stříbrný ročník.

Jak jste se cítil zpátky v mládežnické kategorii, byť v její elitě?
Vždycky se mi hraje dobře na nároďáku, jak to je stále ten juniorský hokej. Není to tam tolik složité, ti hráči nejsou tak chytří jako v áčku. Ale zase je to rychlejší. A to mi tak nějak vyhovuje.

Měl jste být jako třináctý útočník spolehlivým dříčem, stejně jako jste zvyklý v klubu?
Já jsem hrál první zápas ve skupině až s Finy, což bylo zrovna až do konce 1:1, takže to byl takový spíš defenzivní hokej. Snažil jsem se hrát spolehlivě a vlastně stejně, jako se snažím hrát v Brně.

To asi hráči vyhovuje, že nemusíte úplně přepínat z klubové role, ale hrajete to stejné, na co jste zvyklý.
Tak podle mě si mě pan trenér Augusta vybral i kvůli tomu. Abych hrál tu svoji roli, na kterou jsem zvyklý.

Skočme do utkání s Kanadou v semifinále. Ten zápas byl naprosto skvělý. Jaký to byl zážitek od ledu a z první osoby z vaší strany?
Já jsem sice nehrál, ale byl to naprosto super zápas. Stáli jsme na střídačce s Dravcem (Vladimír Dravecký ml.) Tak jsme to tam vedle sebe prožívali podle mě ještě více, než kdybychom hráli. Jak jsme na to koukali, emoce nám na střídačce bublaly neuvěřitelně, ale pak se to povedlo.

Stříbrní hokejoví junioři, kteří zazářili na světovém šampionátu v americké Minnesotě, se konečně vrátili domů. V Praze se hned ukázali na tiskové konferenci. Zleva sedí útočník Matěj Kubiesa, brankář Matyáš Mařík, forvardi Danny Chludil se Štěpánem Hochem a obránce Vashek Blanár.

Na lavičce to možná je někdy krutější a intenzivnější než na ledě. Neříká si člověk, že by tam hned radši skočil?
Vždycky bych radši hrál, ale tady jsem věděl, že ten tým je kvalitní, že mu to jde a že to vypadá dobře. A zrovna v tom semifinále, takže jsem byl hlavně rád, že se šlo dál.

Pak na vás asi padne ta povinnost slavení, protože kluci byli určitě unavenější než vy dva. Odtáhli jste je s Draveckým?
Slavili jsme všichni. Kluci se na tom ještě víc vyšťavili, jak tu kabinu vyřvali a pak nikomu nešlo spát. Byli jsme všichni strašně rozjetí.

To musí být opravdu těžké, zvlášť s vědomím, že zkrátka musíte jít brzy spát, protože za chvilku hrajete finále. V něm potom bylo vidět, že zkrátka není kde síly brát.
Těžké to je. Tým, co má větší odpočinek, má hroznou výhodu. Těch zápasů je pak opravdu moc a myslím si, že to šlo vidět. Tahali jsme za kratší konec.

Jaký bude hlavní zážitek z tohohle výletu do Ameriky?
Celý pobyt tam byl zážitek. A ještě to mělo dobrý konec, protože odjíždíme s úspěchem.

Je krásné, že to takhle berete. Když půjdu k vám konkrétně, tak je nějaká herní situace, nějaký okamžik, který si z toho vezmete pro sebe?
Byl jsem rád, že se můžu s takovými hráči měřit. S těmi draftovanými kluky do NHL. A taky jsem zjistil, že naše česká liga je fakt kvalitní. My kluci z extraligy, když jsme dojeli na nároďák, tak jsme si vždycky říkali, jak se nám tady hraje dobře. Že jsme z mužského hokeje na vše dobře připravení.

JE TO TAM! Čeští hokejisté slaví postup do finále na světovém šampionátu do dvaceti let.

Každopádně jste vynikli primárně jako tým, v něm byl klíč úspěchu, místo hvězdných individualit. Když jste šel na draft 2024 vy, v projekci centrálního skautingu NHL jste měl dokonce číslo 102. Nakonec to ale nevyšlo. Kde byl zakopaný pes? Není to právě ta extraliga, byť si ji pochvalujete?
Bylo to tím, že já ještě hrál tady v juniorce a ta liga není ve světě vůbec braná, takže já jsem ani nějak nedoufal, že by to mělo vyjít. Měl jsem indicie, že draftovaný nebudu.

A tak jste se stal Pražanem ve službách Komety. Nejste brněnským odchovancem. To spojení se vzalo kde?
Já jsem odcházel ze Slavie, protože tam nebyla juniorka v nejvyšší lize. Spadla. Takže jsem šel z dorostu Brna. Dávalo mi to nejvíce smysl z nabídek, co jsem měl.

Máte to jako „cajzl“ těžší?
Občas nějaká narážka přijde, ale nic extra.

Galvas, objev pro NHL: Brácha mi závidí stříbro, já jemu zlato. Už ho strašně chci

Jakub Konečný v minulém roce občas slýchal za své angažmá ve Spartě. Vám se to neděje?
To je trošku jiná pozice, on tam měl tu Spartu. Slavia už se promíjí, Sparta je neprominutelná. (směje se)

Jak se změní vaše role v Kometě se stříbrem na krku?
Bude furt stejná. Možná se to jen maličko změní tím, že se mírně obměnil trenérský štáb.

Je vaše role být ten pan spolehlivý? Máte bilanci +1 v plus minus statistice při minimálním počtu vlastních bodů. To je důkaz, že vaše třetí či čtvrtá lajna patří k těm, co musí hlavně bránit, a že se jí to daří.
Tak o to teď v první plné sezoně v mužích jde. Tím, že jsem ještě mladý, tak si nemůžu vyskakovat a nějak extra pomýšlet na body. Hlavně mám být spolehlivý, ať můžu hrát.

Hodně ostatních členů reprezentace využívá ke svému hernímu rozvoji kanadských juniorek. Vás už to nelákalo?
Já jsem věděl, že první rok juniorky budu tady v Brně, a pak jsem cítil, že se můžu vypracovat do áčka. Takže jsem šel touhle cestou.

Netáhlo vás to na zkušenou?
Nějak jsem nad tím ani nepřemýšlel. Měl jsem tu brněnskou cestu a myslím si, že nakonec byla dobrá.

Etabloval jste se do extraligy poměrně do stabilní role. Co tedy budete aktuálně nahánět jako svůj hlavní cíl?
Chci dělat všechno pro to, abych se udržel na soupisce a odehrál co nejvíce zápasů za Kometu. A nejlíp stoupal v sestavě.

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 40 21 4 6 9 125:90 77
2. HC Oceláři TřinecTřinec 41 19 6 1 15 124:103 70
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 39 18 3 7 11 109:78 67
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 40 19 3 3 15 101:103 66
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 39 17 6 1 15 104:95 64
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 39 17 2 6 14 98:93 61
7. HC Sparta PrahaSparta 38 16 4 3 15 117:101 59
8. HC Kometa BrnoKometa 40 16 3 5 16 110:109 59
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 43 16 4 3 20 113:130 59
10. HC OlomoucOlomouc 41 17 3 2 19 97:116 59
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 39 15 5 3 16 105:104 58
12. Rytíři KladnoKladno 41 13 4 5 19 104:115 52
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 39 12 3 4 20 78:108 46
14. HC Verva LitvínovLitvínov 41 11 3 4 23 91:131 43
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

Chludil nechce být v Kometě jen do počtu. Z USA si přivezl placku i sebevědomí

Danny Chludil z Komety Brno.

Se svými kumpány z české hokejové reprezentace do dvaceti let si na nedávném šampionátu získal srdce celého hokejového národa. Jediný jihomoravský zástupce na mistrovství světa, pražský rodák Danny...

12. ledna 2026  9:48

Hertl šel v NHL ve stopách Pastrňáka, proti San Jose zazářil pěti body

Tomáš Hertl a Mark Stone slaví branku Vegas.

Den po neuvěřitelném šestibodovém výkonu Davida Pastrňáka z Bostonu (0+6 proti Rangers) v NHL zazářil další český reprezentant. Centr Tomáš Hertl bilancí dvou gólů a tří asistencí režíroval triumf...

11. ledna 2026  22:51,  aktualizováno  12. 1. 8:29

Mé body? Karma, že mě Slováci nechtějí na olympiádě, hlásí vztekle Pospíšil

Kristián Pospíšil z Komety Brno dohrál čtvrté finále extraligy proti Pardubicím...

Pod trenérem Jiřím Horáčkem zapsali další dva body, vyhrocený extraligový duel s Mladou Boleslaví rozhodli domácí až v prodloužení. Hokejisté Komety nakonec nad středočeským celkem vyhráli 3:2....

12. ledna 2026  7:52

Konečně jsme utnuli bídnou sérii, těšilo Willa. Neuznaný nájezd mu nevysvětlili

Pardubický gólman Roman Will zasahuje proti libereckému Filipu Sandbergovi.

V základní hrací době soupeři lapil dvacet střel včetně jednoho trestného střílení. V prodloužení další čtyři a navrch i všech pět nájezdů v závěrečném rozstřelu. Především díky gólmanovi Romanu...

12. ledna 2026  6:47

Vedoucí Slavia doma neuspěla s hokejovým Zlínem, padla i druhá Jihlava

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa...

Vedoucí Slavia v první hokejové lize po dramatické koncovce podlehla doma Zlínu 3:5. Na vlastním ledě překvapivě prohrála také druhá Jihlava, která utrpěla porážku 2:4 s poslední Porubou. Počtvrté za...

11. ledna 2026  21:28

Pešout končí v Chomutově, klub dočasně povede extraligový rekordman Hübl

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....

Trenérská rošáda v hokejovém Chomutově. Na střídačce ambiciózního prvoligového týmu končí po třech letech Martin Pešout, předposlední mužstvo tabulky prozatím přebírá výkonný manažer Viktor Hübl.

11. ledna 2026  21:24

Varaďa supěl, Robins po hattricku chválil Plekance: Jeden z nejchytřejších v hokeji

Kladno, 11.1. 2026, Rytíři Kladno - Vítkovice, hokejová extraliga. Tristen...

Má tři starty v NHL za San Jose Sharks, skutečným žralokem je však v Kladně. Kanadsko-britský hokejový útočník Tristen Robins hattrickem rozklížil Vítkovice při nedělní demolici 8:1, přestože první...

11. ledna 2026  21:05

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

11. ledna 2026  14:49,  aktualizováno  20:30

Stříbrní mladíci Kubiesa a Sikora šli hned z letadla do hry, pomohli porazit Spartu

Třinečtí útočníci Petr Sikora a Marko Daňo bojují před brankou Sparty s...

Potleskem a transparentem s poděkováním uvítali fandové třineckých hokejistů útočníky Petra Sikoru a Matěje Kubiesu, kteří se v pátek vrátili z mistrovství světa hráčů do 20 let se stříbrnými...

11. ledna 2026  20:06

Sparta hlásí posilu do obranných řad. Ze Švédska přichází reprezentant Knot

Obránce Ronald Knot se stává novou posilou hokejové Sparty.

Před klíčovou fází extraligové sezony vítá hokejová Sparta novou posilu. Ze švédského Färjestadu přichází zkušený obránce a reprezentant Ronald Knot. V klubu podepsal dlouholetý kontrakt.

11. ledna 2026

Výjimečné utkání. Po dvaceti letech navazuje Pastrňák na české velikány v NHL

David Pastrňák vymýšlí s pukem na holi útočnou akci.

Vskutku zábavná podívaná. Nevšední a pro Čechy báječně radostná. V příjemných sobotních devatenáct hodin středoevropského času jste mohli usednout k televizi a pustit si zápas NHL mezi Bostonem a New...

11. ledna 2026  18:06

Dřinu nelze ošidit. Kouč českých hvězd o cvičení, vzdělávání i nemoci dcery

Premium
Dominik Kodras mezi přední české silové a kondiční trenéry a uznávají ho i v...

Začínal v malé posilovně. Trénoval lidi zadarmo, získával klientelu. Střih. O deset let později patří budějovický kouč Dominik Kodras mezi přední české silové a kondiční trenéry a uznávají ho i v...

11. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.