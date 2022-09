Pardubický útočník Rákos: Nečekal jsem, že naskočím tak rychle

„Nečekal jsem, že to bude takhle rychlé,“ přisvědčil Rákos. „Máme ale v týmu nějaká zranění, takže jsem dorazil na výpomoc, o nějaké další roli jsme se vůbec nebavili,“ dodal.

Konkrétně naskočil v obou případech ve čtvrté formaci, na centru nahrazuje absentujícího Davida Ciencialu. V Kladně byl u otočky z 2:4 na 5:4 po prodloužení, včera Dynamo proti Třinci bralo taktéž dva body za obrat z 2:3.

„Byla to paráda. S Třincem to byl těžký zápas proti kvalitnímu soupeři, ale ani na Kladně to nebylo lehké. Jsme rádi, že jsme to urvali, a já, že jsem alespoň trochu přispěl k tomu, že sezona se nám rozjela celkem dobře,“ uvažoval Rákos.

Bodově se neprosadil a ani jeho minutáž nebyla taková, na jakou byl zvyklý z předchozích angažmá. Na Kladně odkroutil osm střídání v celkovém čase 4:20, proti Třinci jich bylo 10 v ice timu 6:34.

„Já jsem vůbec rád, že přišla další šance zahrát si zase s klukama za Pardubice. Tým máme hodně dobrý, což jsme ukázali v koncovkách obou zápasů,“ těšilo Rákose.

Excelovala především první lajna. Ze střídačky měl Rákos dost času sledovat, jak letka Tomáš Hyka – Tomáš Zohorna – Lukáš Radil dohromady sedmi body rozebrala Rytíře a dost výrazně deptala i Oceláře.

„Hodně by mě lákalo si jít taky zahrát do první pětky se známými, ale ta lajna je postavená výborně a šlape, takže takhle určitě bude pokračovat,“ nepochyboval Rákos.

Zohorna s Radilem měli proti Ocelářům každý „jen“ po jedné asistenci, vidět byl především útočník Adam Musil a obránci Peter Čerešňák s Tomášem Dvořákem. První jmenovaný se prosadil dvakrát, další srovnával na 2:2 parádní ranou pod víko a poslední jmenovaný rozhodl prodloužení.

„S tím jsme jednoznačně spokojení, ale vždycky chceme získat tři body. Čtyři však po víkendu bereme, protože jsme oba zápasy otáčeli na poslední chvíli, o to je to cennější,“ říkal Rákos.

Jestli na úvod sezony přidá i třetí extraligový start, to se uvidí v pátek na ledě Plzně (od 17.30), do té doby by měl ale stihnout středeční prvoligovou bitvu ve Vsetíně (17.30).