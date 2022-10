V Brně čekám bouřlivou kulisu. A útočný hokej, říká útočník Rákos

Po nedělní domácí porážce 2:4 s karlovarskou Energií dostali pardubičtí hokejisté od svých koučů v tréninku „pokouřit“. Takhle by to prostě nefungovalo. „Trenéři nám to nedali zadarmo, protože výkon proti Varům nebyl takový, jaký by měl být. Zaměřili jsme se na věci, co nám nevycházely. Snad to teď bude v Brně znát,“ říká útočník Daniel Rákos před čtvrteční předehrávkou 10. extraligového kola, jejíž úvodní buly bude v hale Komety vhozeno v 18 hodin.