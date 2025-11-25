Situace se zrodila ve čtvrté minutě druhé třetiny za stavu 2:1 pro Vervu. Gajdoš v rohu přidržel Petra Sikoru, jenž se roztočil a spadl na led.
Pražák okamžitě zvedl pravačku a litvínovského zadáka vyloučil.
Až do tohoto momentu ničím výjimečný okamžik se záhy pořádně vyostřil.
Gajdoš chytil třineckého útočníka a chtěl si s ním cosi vyjasnit, zřejmě se domníval, že Sikora takto vehementně padat nemusel. Pak je Pražák roztrhl a spustil směrem k domácímu bekovi.
„Nesahej na něj. Pusť ho, okamžitě. Vypadni!“
Poté Gajdošovi ukázal, ať jede na trestnou lavici a následně ho ještě odstrčil. Tomu se jednání nelíbilo. „Co děláš?“ konfrontoval jej a u sudího zůstal.
Pražák už se chystal časoměřičům ukázat trest, který Gajdošovi plánuje udělit. A o Gajdošovu přítomnost očividně nestál. „Jdi tam, okamžitě! Já ti říkám odejdi, nebo máš desítku!“ pohrozil mu vyšším vyloučením.
Načež přijel ještě litvínovský kapitán Matúš Sukeľ, v ten okamžik ale argumenty obou stran už slyšet nejsou.
Gajdoš dostal dvě minuty za držení. Třinec v přesilovce srovnal, nakonec ale padl 2:5.
Disciplinární komise se v pondělí k zápasu vrátila a kromě ostrého faulu kanadského obránce Quinna Schmiemanna z Litvínova, jemuž uštědřila za faul kolenem stopku na dvě utkání, se zabývala právě sudím Pražákem.
„Toto jednání rozhodčího není v souladu s naší dlouhodobou snahou o budování vzájemného respektu mezi rozhodčími, hráči i trenéry,“ uvedl šéf extraligových sudí Vladimír Pešina.
„V souvislosti s danou událostí bylo zahájeno interní řízení a do jeho uzavření má dotčený rozhodčí pozastavenou nominaci na extraligová utkání,“ dodal v prohlášení.
Pražák si tak od nejvyšší soutěže na nějakou dobu odpočine, zanedlouho se dozví také konečný trest.