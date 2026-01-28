Jedenáctý celek extraligy získal jistotu po úterní prohře Litvínova 0:1 s Mladou Boleslaví. Olomoučtí díky tomu už matematicky nemohou skončit na poslední příčce a po loňském fiasku si tak mohou oddechnout.
Ale o tom jindy.
V klíčový okamžik pondělního utkání se přerovský odchovanec Ministr zachoval chladnokrevně. Anděl využil chybu ve sparťanské rozehrávce a zpoza brány předložil Ministrovi výtečný pas přímo před sparťanskou kasu. Ministr zaklekl, možná i zavřel oči, a tvrdou ránou propálil domácího gólmana Kováře. Jeho trefa znamenala snížení na 2:3. Vzápětí ale přišla odpověď Sparty z hole Chlapíka.
„Vždycky, když jsme se dostali na dostřel, tak Sparta byla schopná odskočit. Byla lepší v detailech, v pohybu a zaslouženě vyhrála,“ mrzelo olomouckého asistenta Petra Svobodu.
„Bohužel Sparta byla lepší. Řekl bych, že nám nejely nohy tolik jako v neděli v Litvínově. Je to škoda. Měli jsme sice dva zápasy ve dvou dnech, ale to nemusí být důvod prohry. Nevyšel nám úvod zápasu, kdy jsme dostali dva rychlé góly,“ hodnotil zase Ministr.
První extraligový start si připsal už v sezoně 2020/21. Na ten další ale musel čekat takřka rok a půl. Větší porci zápasů začal v Olomouci dostávat v uplynulém ročníku, kdy naskočil do 21 zápasů s průměrným ice timem 10:40. Nepřipsal si ovšem ani jeden bod. I proto Ministr většinu minulých sezon strávil v rodném Přerově, kde pravidelně hrával první ligu.
Po olomouckém ledě se prohání druhý Ministr, navazuje na otce
V uplynulé sezoně stihl v dresu Zubrů za 33 zápasů 21 bodů (14+7). I kvůli nepříliš vřelým vztahům s přerovským trenérem Michalem Mikeskou se ale touží Ministr pořádně prosadit v Olomouci, jejíž barvy obléká už od kategorie U19, kdy přešel právě z přerovské líhně.
A že je vám jméno Ministr povědomé?
Jistě. Táta Milan totiž stál u jediného olomouckého titulu v roce 1994, jméno s olomouckým hokejem však významněji spojil až mezi lety 2003-2013, kdy za klub nastoupil v prvoligové éře ke 442 zápasům. „Po zápase si vždy probereme nějaké situace, které jsem mohl udělat lépe. Ale že by mě drbal, to ne. Není přísný,“ pravil syn.
Táta dal v nejvyšší soutěži dvaadvacet branek. V Olomouci se v jedenácti extraligových špílech trefil jednou, hned ve čtvrtém zápase. Junior měl k podobné metě tuze daleko. Pro Hanáky to byl v pondělí poslední zápas před olympijskou pauzou. Další je čeká až 25. února.