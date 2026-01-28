Tipsport extraliga 2025/26

Na první gól čekal skoro padesát zápasů. Teď Ministr ví, že nebude muset do baráže

Autor:
  10:28
Téměř nekonečné čekání. Tedy lépe řečeno sedmačtyřicet zápasů. Ale i to je setsakramentsky dlouhá doba. Olomoucký hokejista Daniel Ministr by mohl vyprávět. Přesně tak dlouho mu totiž trvalo, než vstřelil svůj první extraligový gól v kariéře. Prokletí prolomil v pondělí večer. Pro 23letého útočníka šlo jistě o magický okamžik. Jeho trefa ovšem bodový zisk v pražské O2 areně nevykouzlila. Hanáci v předehrávce 46. kola extraligy podlehli Spartě v divoké přestřelce 3:6. I tak nicméně mají jistotu, že se letos vyhnou baráži.
HELE, MLADEJ...Olomoucký hokejista Daniel Ministr (vlevo) poslouchá jakousi...

HELE, MLADEJ...Olomoucký hokejista Daniel Ministr (vlevo) poslouchá jakousi výtku od budějovického Romana Vráblíka. | foto: Barbora Balvanová, HC Olomouc

Sparťan Knot v potyčce s olomouckým Doktorem.
David Vitouch (vparvo) ještě nedávno hrál za Sparta. Teď nastoupil za Olomouc...
Momentka ze zápasu Sparta Praha - Olomouc.
Olomoucký bek Zrevor Cosgrove nahání sparťana Shora.
13 fotografií

Jedenáctý celek extraligy získal jistotu po úterní prohře Litvínova 0:1 s Mladou Boleslaví. Olomoučtí díky tomu už matematicky nemohou skončit na poslední příčce a po loňském fiasku si tak mohou oddechnout.

Ale o tom jindy.

V klíčový okamžik pondělního utkání se přerovský odchovanec Ministr zachoval chladnokrevně. Anděl využil chybu ve sparťanské rozehrávce a zpoza brány předložil Ministrovi výtečný pas přímo před sparťanskou kasu. Ministr zaklekl, možná i zavřel oči, a tvrdou ránou propálil domácího gólmana Kováře. Jeho trefa znamenala snížení na 2:3. Vzápětí ale přišla odpověď Sparty z hole Chlapíka.

Olomoucký bek Zrevor Cosgrove nahání sparťana Shora.

„Vždycky, když jsme se dostali na dostřel, tak Sparta byla schopná odskočit. Byla lepší v detailech, v pohybu a zaslouženě vyhrála,“ mrzelo olomouckého asistenta Petra Svobodu.

„Bohužel Sparta byla lepší. Řekl bych, že nám nejely nohy tolik jako v neděli v Litvínově. Je to škoda. Měli jsme sice dva zápasy ve dvou dnech, ale to nemusí být důvod prohry. Nevyšel nám úvod zápasu, kdy jsme dostali dva rychlé góly,“ hodnotil zase Ministr.

První extraligový start si připsal už v sezoně 2020/21. Na ten další ale musel čekat takřka rok a půl. Větší porci zápasů začal v Olomouci dostávat v uplynulém ročníku, kdy naskočil do 21 zápasů s průměrným ice timem 10:40. Nepřipsal si ovšem ani jeden bod. I proto Ministr většinu minulých sezon strávil v rodném Přerově, kde pravidelně hrával první ligu.

Po olomouckém ledě se prohání druhý Ministr, navazuje na otce

V uplynulé sezoně stihl v dresu Zubrů za 33 zápasů 21 bodů (14+7). I kvůli nepříliš vřelým vztahům s přerovským trenérem Michalem Mikeskou se ale touží Ministr pořádně prosadit v Olomouci, jejíž barvy obléká už od kategorie U19, kdy přešel právě z přerovské líhně.

A že je vám jméno Ministr povědomé?

Jistě. Táta Milan totiž stál u jediného olomouckého titulu v roce 1994, jméno s olomouckým hokejem však významněji spojil až mezi lety 2003-2013, kdy za klub nastoupil v prvoligové éře ke 442 zápasům. „Po zápase si vždy probereme nějaké situace, které jsem mohl udělat lépe. Ale že by mě drbal, to ne. Není přísný,“ pravil syn.

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá útočník Ministr.

Táta dal v nejvyšší soutěži dvaadvacet branek. V Olomouci se v jedenácti extraligových špílech trefil jednou, hned ve čtvrtém zápase. Junior měl k podobné metě tuze daleko. Pro Hanáky to byl v pondělí poslední zápas před olympijskou pauzou. Další je čeká až 25. února.

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 46 24 5 7 10 147:103 89
2. Bílí Tygři LiberecLiberec 45 23 2 6 14 125:102 79
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 45 20 5 8 12 125:92 78
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 45 22 4 4 15 122:113 78
5. HC Oceláři TřinecTřinec 46 20 6 3 17 133:118 75
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 46 19 8 2 17 118:107 75
7. HC Sparta PrahaSparta 43 18 5 4 16 134:113 68
8. HC Kometa BrnoKometa 46 18 4 5 19 121:130 67
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 47 17 4 5 21 122:142 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 45 16 5 4 20 120:127 62
11. HC OlomoucOlomouc 47 18 3 2 24 110:138 62
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 45 15 5 4 21 91:118 59
13. Rytíři KladnoKladno 46 14 5 6 21 110:122 58
14. HC Verva LitvínovLitvínov 46 11 3 4 28 97:150 43
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...

Nečasův svět: fóry v kabině, před zápasem tancování, góly řídí fenka. A co vaření?

Martin Nečas a Nykki v pořadu 7 pádů Honzy Dědka

Prožívá vydařenou sezonu, v NHL zatím vůbec nejlepší. Co za úspěšnými měsíci Martina Nečase stojí? Třeba skvělá atmosféra v kabině hokejového Colorada či domácí pohoda s přítelkyní Nikolou Mertlovou...

Rusko se rozzlobilo, žene IIHF k arbitráži: Nepřijatelné! Ani jste s námi nejednali

Radost ruských hokejistů v zápase proti Velké Británii

Ruská hokejová federace rychle reagovala na čtvrteční oznámení Mezinárodní hokejové federace (IIHF) o prodloužení zákazu účasti Rusů a Bělorusů v soutěžích. Rozhodnutí ostře odsoudila s tím, že IIHF...

NHL táhne, ale i v Česku jsou opory. Kteří hráči z extraligy se ukážou na olympiádě?

Tomáš Kundrátek z Třince se raduje z gólu, před ním jede Libor Hudáček.

Olympijské hry v Miláně se pomalu blíží, hokejový turnaj plný hvězd z nejlepší ligy na světě bude jeho ozdobou. Nevypraví se na něj ovšem jenom hráči ze zámoří, vždyť hráči z extraligy tvoří (po NHL...

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

Trenér Havíř o svém novém angažmá: Třebíčští kluci hokej nezapomněli

David Havíř ještě coby asistent v Mladé Boleslavi.

Vedení Horácké Slavie Třebíč před pár dny sáhlo k výměně na trenérském postu. Davida Dolníčka vystřídal bývalý dlouholetý extraligový obránce David Havíř, pro něhož je to úplně první hokejové angažmá...

28. ledna 2026  10:56

Na první gól čekal skoro padesát zápasů. Teď Ministr ví, že nebude muset do baráže

HELE, MLADEJ...Olomoucký hokejista Daniel Ministr (vlevo) poslouchá jakousi...

Téměř nekonečné čekání. Tedy lépe řečeno sedmačtyřicet zápasů. Ale i to je setsakramentsky dlouhá doba. Olomoucký hokejista Daniel Ministr by mohl vyprávět. Přesně tak dlouho mu totiž trvalo, než...

28. ledna 2026  10:28

Pastrňák zařídil výhru Bostonu, gólman Vaněček uspěl nad bývalými spoluhráči

Český útočník David Pastrňák (první zleva) se raduje se svými bostonskými...

Ve velké formě hrající David Pastrňák bodoval v hokejové NHL už poosmé v řadě. Naposledy zapsal bilanci 1+1 poté, co v prodloužení rozhodl o vítězství Bostonu 3:2 nad Nashvillem. Mezi střelce se v...

28. ledna 2026  7:14,  aktualizováno  8:30

Šimek se zranil, přijde o olympiádu? A kdo by ho mohl v české obraně nahradit?

Radim Šimek na tréninku libereckých hokejistů.

Suverénně největší trable prožívají Švédové, kteří krátce před začátkem olympiády v Miláně evidují hned několik zraněných hokejistů, dva už z nominace definitivně vypadli. Čechům se až do úterka...

28. ledna 2026  8:25

Francouz v brance? Ne, Winter Classic láká na vítěze Stanley Cupu v útoku

Pavel Francouz na pódiu před fanoušky v Plzni líbá Stanley Cup.

Litvínovu vychytal titul, Coloradu zase Stanley Cup, ale teď se bývalý brankář Pavel Francouz ukáže v netradiční roli. V Osmém finále, které je součástí víkendových Povrly Outdoor Hockey Games,...

28. ledna 2026  8:22

Probere Paláta změna? Olympionik se v NHL stěhuje z New Jersey do Islanders

Ondřej Palát (18) z New Jersey Devils právě skóroval.

Spekulovalo se o tom už delší dobu, nakonec však novinka přišla v momentě, kdy už se o ní tak hlasitě nemluvilo. Útočník Ondřej Palát se v NHL stěhuje z New Jersey do New York Islanders. Devils...

28. ledna 2026  6:26,  aktualizováno  7:32

Gott, Pavel ani kříž na masky nemohou. Šéf české výpravy o olympijských pravidlech

Premium
Brankář Karel Vejmelka na tréninku hokejové reprezentace před Českými hrami v...

Žádné politické symboly na maskách, prosil manažer hokejové reprezentace Milan Hnilička české brankáře před zimní olympiádou v Itálii. A správně udělal, v Miláně by už Karlu Vejmelkovi vyobrazení...

28. ledna 2026

Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...

28. ledna 2026

Mistr čistých kont. Škorvánek myšlenkami bloudí k olympiádě, nuly však sbírá dál

Brankář Stanislav Škorvánek z Hradce Králové slaví vyhrané utkání.

Brankář hradeckých hokejistů Stanislav Škorvánek netají, že se v myšlenkách občas už přesune na blížící se olympijské hry v Miláně, na kterých bude součástí slovenské reprezentace. Přesto se i před...

27. ledna 2026  22:57

Pardubice zlomily Kladno v prodloužení. Liberec dál válí, Plzeň vymazala Kometu

Plzeňští hokejisté oslavují gól proti Kometě.

Hokejová extraliga pokračovala 46. kolem. Kladno se srdnatě rvalo v Pardubicích, ale hned na začátku prodloužení inkasovalo a prohrálo 1:2. Plzeň vynulovala Kometu 4:0, Mladá Boleslav přetlačila...

27. ledna 2026  20:34,  aktualizováno  21:40

Tušil jsem, že budu nahrávač, řekl Pastrňák po další metě. Vládne napříč celou NHL

David Pastrňák z Boston Bruins si zpracovává kotouč před Bradenem Schneiderem z...

Jaromír Jágr, Patrik Eliáš, David Pastrňák. Nikdo další. Do exkluzivní skupiny se v utkání s New York Rangers (3:4P) zařadil poslední jmenovaný díky třem asistencím, jako třetí český hokejista v NHL...

27. ledna 2026  15:35

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

27. ledna 2026  14:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.