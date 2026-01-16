Tipsport extraliga 2025/26

Táta řezal taky, mám předpoklady. Dobrý hit je stejný jako gól, tvrdí tvrďák z Plzně

Ervín Schulz
  9:53
Nejprve jedna statistická oprava. V kolonce váha najdete na hokejových serverech u plzeňského obránce Daniela Maláka údaj 77 kilogramů. Na dotaz, zda to stále platí, se ale třiadvacetiletý zadák jen pousmál. „To tedy určitě ne. Na styl, který hraju, by to rozhodně nestačilo. Teď přidejte alespoň patnáct kilo,“ reagoval třiadvacetiletý odchovanec Škody.
Fotogalerie3

Daniel Malák z Plzně (vlevo) se snaží dostat se ke kotouči. | foto: ČTK

Před lety jako kapitán dovedl plzeňskou juniorku k extraligovému zlatu, po ročním hostování v Prostějově se postupně prosadil v dospělém áčku. Jako tvrďák, který na ledě umí přiostřit, soupeře rozhodit. Aktuálně je nejtrestanějším hráčem týmu, zároveň ale patří mezi nejlepší v celé soutěži v hodnocení Radegast indexu posuzujícího počet hitů a zblokovaných střel.

Cítíte se jako zlý muž Plzně?
Už v mládeži mě bavilo soupeře dohrávat, předvádět ten „old school hockey“, jak se říká. Máme to v rodině. Táta byl na ledě taky tvrďák, řezal to. Asi k tomu mám předpoklady. Tímhle stylem teď hraje málo hokejistů, v tom jsem se našel a to mě dovedlo až do áčka Plzně.

Hokejisté Plzně se vrátili na druhé místo, v dohrávce těsně přehráli Olomouc

Když se povede čistý hit, je to pro vás stejné jako vstřelený gól?
Pro mě jako defenzivního beka si troufnu říci, že ano. Hit může nabudit tým, mně dodá sebevědomí, občas to může dobrého hráče soupeře vyvést z pohody, vyřadit ze hry. Je to důležitá práce.

Stejně jako zblokované střely. Kam rána pukem zabolí nejvíc?
Určitě do slabin. Pak to není vůbec příjemné do kotníků, přes rukavice do prstů. A samozřejmě do hlavy. Jasně, že se k tomu musíte umět postavit, aby vás puk do těchhle míst pokud možno netrefil. Ale občas je to taková rychlost, že není čas se správně srovnat. Prostě jen čekáte, kam to schytáte.

Mají už na vás někteří protihráči spadeno, kvůli vašemu stylu?
Každý v lize dobře ví o tvrdších hráčích soupeře. Jsou tam hned ostřejší pohledy, slova. Ale tvrdý hráč má za úkol chránit týmové hvězdičky. Takže se vlastně na ledě tak trochu hledáme. (úsměv)

Daniel Malák z Plzně (vlevo) se snaží odehrát kotouč před svým brankářem Růžičkou.
Plzeňský obránce Daniel Malák doráží na litvínovského útočníka Tomáše Urbana.
Daniel Malák z Plzně (vlevo) se snaží dostat se ke kotouči.
3 fotografie

Jaké to je, když se proti vám rozjede třeba bývalý spoluhráč?
Vždycky je příjemné setkat se s někým, koho znáte, s kým jste dříve sdíleli kabinu. Samozřejmě tam probíhají řečičky, hecování. A ve hře si nic nedarujeme. I když je to kamarád, musím do něj jít jako do každého jiného soupeře.

Třeba jako do Ondřeje Matýse z Olomouce, kterého jste v minulém utkání v oslabení srazil zezadu k ledu a u sudích vám prošlo další vyloučení?
Pravda, dal jsem mu tam takový kamarádský krosček... Pak jsme se tomu oba zasmáli. On je takové bebíčko, spíš to přihrál, než že by se tam opravdu válel bolestí.

Shodou okolností jste byli vyhlášení jako nejlepší hráči týmu.
Pro mě to byla krásná chvíle. Ale beru to jako zásluhu celého týmu, já bych se nejlepším hráčem určitě nevyhlásil. Hlavní je výhra. Sice jsme neodehráli moc dobře druhou třetinu, ale nakonec jsme se štěstím brali tři body.

Díky nim se stále držíte v elitní čtyřce. Do konce základní části vám zbývá odehrát dvanáct zápasů, myslíte trochu na to, že by přímý postup do čtvrtfinále bylo hezké udržet?
Samozřejmě to tam někde vzadu bliká. Bylo by výborný se ve čtyřce udržet a jít rovnou do play off. Zvlášť, když se tady pár posledních sezon hrálo dole, končilo se v předkolech. Teď je to úplně něco jiného. V týmu je pohoda, lepí to, daří se nám. Bylo by dobré to udržet.

Počítám, že trenéři vás ovšem drží pevně při zemi.
Jasně, ti nás drží pěkně zkrátka. Furt jedeme to samé, nepřestáváme a makáme pořád stejně.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

42. kolo

Kompletní los

43. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 40 21 4 6 9 125:90 77
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 40 19 3 7 11 112:80 70
3. HC Oceláři TřinecTřinec 41 19 6 1 15 124:103 70
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 40 19 3 3 15 101:103 66
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 40 18 2 6 14 104:96 64
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 40 17 6 1 16 104:97 64
7. HC Sparta PrahaSparta 40 17 4 3 16 123:105 62
8. HC Kometa BrnoKometa 41 17 3 5 16 113:110 62
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 43 16 4 3 20 113:130 59
10. HC OlomoucOlomouc 42 17 3 2 20 99:119 59
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 40 15 5 3 17 108:110 58
12. Rytíři KladnoKladno 41 13 4 5 19 104:115 52
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 40 13 3 4 20 80:108 49
14. HC Verva LitvínovLitvínov 42 11 3 4 24 92:136 43
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

OBRAZEM: Jak vypadala největší hokejová návštěva v Česku? Brno stále drží rekord

Improvizovaná tribuna při hokejových hrách v Brně pojmula 21 500 fanoušků. (8....

Na den přesně před deseti lety vyprodali brněnští hokejisté improvizovanou arénu pod širým nebem za Lužánkami a na čtyři roky stanovili absolutní divácký rekord jednoho extraligového utkání na 21 500...

Táta řezal taky, mám předpoklady. Dobrý hit je stejný jako gól, tvrdí tvrďák z Plzně

Daniel Malák z Plzně (vlevo) se snaží dostat se ke kotouči.

Nejprve jedna statistická oprava. V kolonce váha najdete na hokejových serverech u plzeňského obránce Daniela Maláka údaj 77 kilogramů. Na dotaz, zda to stále platí, se ale třiadvacetiletý zadák jen...

16. ledna 2026  9:53

Hertl vyrovnal v 60. minutě, Pastrňák jistil výhru. Špaček prožil debut v NHL

Tomáš Hertl slaví vyrovnávací branku 7 sekund před koncem.

Ve čtvrtečních zápasech hokejové NHL byli Češi hodně vidět. Pavel Zacha (0+1) s Davidem Pastrňákem (1+0) byli u pátého úspěchu Bostonu v řadě. Vítězství 4:2 nad Seattlem navíc předcházelo slavnostní...

16. ledna 2026  7:05,  aktualizováno  8:51

Zacha v Bostonu září štěstím a vyhlíží olympijské hry: Chtěl bych na Sáblíkovou

Pavel Zacha se raduje z gólu do sítě St. Louis.

Čtyři roky v Bostonu považuje za super start nové kariéry, kterým zapomíná na předešlé trápení v New Jersey. Před pár dny v NHL zvládl svůj první hattrick, Bruins pořád živí naději na play off. A za...

16. ledna 2026  8:30

Sparťané se čílí: Musíme se nad sebou zamyslet! Od Komety schytali další lekci

Hráči Komety se radují z vedení na Spartě.

Na Spartě si zase připomněli poslední semifinále play off. Jen tentokrát už v předehrávce 42. extraligového kola. V roli školitele opět dříči z hokejové Komety. Obětaví, neústupní a efektivní. Za...

15. ledna 2026  23:09

Sparta dvojnásobně přestřílela Brno, ale stejně padla. V oslabení rozhodl Zábranský

Gólman Komety Stezka kryje zakončení sparťanského Řepíka.

Čtyřicet čtyři střel na bránu stačilo hokejistům Sparty na pouhopouhý gól. Ve čtvrteční předehrávce 42. kola extraligy Pražané na domácím ledě podlehli Kometě 1:3. Definitivní pojistku pro Brno...

15. ledna 2026  18:20,  aktualizováno  21:13

Půjde Dobeš na farmu? Český brankář doplácí na šachy v týmu, kouč z debat pění

Brankář Montrealu Canadiens Jakub Dobeš si upravuje rukavici v utkání proti...

Na první dobrou se to nezdá, ale v Montrealu panují samé zmatky. Alespoň pohledem brankářů. Ti se totiž v řadách Canadiens točí hned tři bez stanovené jedničky. Jakub Dobeš, který sezonu hokejové NHL...

15. ledna 2026  16:45

Smůla a nejistota pro národní tým. Vladař se v NHL zranil, přijde o olympiádu?

Dan Vladař z Philadelphia Flyers a letící puk

Přesně čtyři týdny před úvodním zápasem na olympijských hrách proti Kanadě musí čeští hokejisté řešit nepříjemnou situaci. Brankář Dan Vladař z Philadelphie se totiž v nočním utkání NHL proti Buffalu...

15. ledna 2026  13:17

Kocha nakopla olympijská nominace. Hned se dočkal první branky

Obránce Ocelářů Patrik Koch naráží na mantinel mladoboleslavského útočníka...

Čech Tomáš Kundrátek a Slováci Libor Hudáček, Patrik Koch a Martin Marinčin jsou z třineckých hokejistů v nominaci na únorové olympijské hry. „Doufal jsem a věřil, že to vyjde,“ řekl k nominaci Koch,...

15. ledna 2026  11:11

Vladař kvůli zranění střídal, Rangers schytali další drtivý debakl

Hokejisté Ottawa Senators slaví gól v zápase s New York Rangers, pokořeným je...

Po bodových hodech českých reprezentantů z posledních dní v NHL přinesl středeční program pro změnu špatnou zprávu. Gólman Philadelphie Dan Vladař kvůli zranění odstoupil po první třetině na ledě...

15. ledna 2026  7:19,  aktualizováno  8:08

Stříbrný junior Kubiesa dvakrát skóroval, Vsetín ale výhru uhájil

Útočník Matěj Kubiesa z Frýdku-Místku slaví gól.

Jihlava ve 40. kole první hokejové ligy potvrdila roli favorita, druhý celek tabulky zvítězil na domácím ledě 4:3 nad Táborem. Vyhráli i další favorité Litoměřice, Kolín a Vsetín, zato nová trojice...

14. ledna 2026  21:44

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nominovaní Slováci z KHL žádný zákon neporušili, poctivě si vydělávají, říká Šatan

Miroslav Šatan

Nominaci na olympijské hry oznámili už v minulém týdnu, vzhledem k inspekční cestě do zámoří ale soupisku slovenských hokejistů okomentovali trenér Vladimír Országh a generální manažer Miroslav Šatan...

14. ledna 2026  17:45

Snad jsou temné časy pryč. Anaheim zlomil bídnou sérii, Dostál po delší době zazářil

Lukáš Dostál se raduje se spoluhráči z Anaheimu z výhry nad Dallasem.

Na ten moment čekali dlouho. Konkrétně 24 dní. Po takové době hokejisté Anaheimu konečně zvítězili. Navíc proti Dallasu, jednomu z favoritů celé NHL. „Když hrajeme, jak máme, výsledky se dostaví,“...

14. ledna 2026  15:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.