Jen jsem slíznul smetanu, chválil Kurovský spoluhráče. Po snížení pocítil větší stres

Zleva Michal Teplý, Daniel Kurovský a Martin Marinčin z Třince se radují z branky proti Litvínovu v předkole play off. | foto: ČTK

Po svých dvou trefách ale Kurovský pořádně trnul, když při jeho vyloučení hosté snížili na 3:1 a začali ztrátu dotahovat.

„Udělal jsem slabý faul a dostali jsme zbytečně gól,“ komentoval Kurovský vyloučení. „Tady tím jsme soupeře dostali zbytečně do hry. Jsem ale nesmírně rád, že to kluci odmakali, zblokovali nespočet střel a bereme důležitý bod.“

Co znamená slabý faul?

Rozhodčí ten zákrok (nedovolené bránění) pískl, tak bohužel asi byl. Z mé strany to bylo zbytečné, vůbec jsem to udělat nemusel. Tím jsem se sám zabrzdil.

Při vašem gólu na 3:0 rozhodčí zkoumali u videa, zda puk celým objemem přešel brankovou čáru. Byl jste si jistý?

Kluci mi říkali, že to byl gól hned, jak jsem přijel na střídačku, takže se mi ulevilo, protože kdybych netrefil prázdnou branku...

Všechny tři třinecké góly byly pěkné. Svědčí to, že se dostáváte do pohody?

U mých gólů to kluci neskutečně sehráli, jenom jsem slíznul smetanu, takže velké díky patří Sikimu (Petru Sikorovi) a Miňovi (Michalu Teplému). A kombinace kluků (Davida Ciencialy, Libora Hudáčka a Ondřeje Kovařčíka) při tom prvním gólu byla neskutečná. Smekám před nimi.

Daniel Kurovský z Třince slaví gól proti Litvínovu v předkole play off.

Ve 36. minutě Litvínovští snížili na 3:2. Vyhodily vás ty dva góly z rytmu?

Jo, určitě. Vedete tři nula, můžete si vedení v klidu pohlídat a místo toho se celou třetinu, ne že třepete o výsledek, ale je to takové... Jste více ve stresu.

Třeba, že přijde nějaký náhodný gól?

Ano.

Při druhém gólu Litvínova jste nechali najet Guta od zadního mantinelu před branku a vystřelit. Byla to velká chyba?

Udělal to šikovně. Hokej je hra chyb, ty budou a je na každém hráči, jestli je využije.

Poslední třetina byla od vás taková typická. Chtěli jste hlavně těsné vedení ubránit?

Tam jsme se zatáhli a dělali jsme to, co umíme nejlépe, co nám vychází poslední roky.

Jak vnímáte ostré střety s obráncem Markem Baránkem?

Je mi jedno co dělá. Mám to rád. Vůbec mě to nezajímalo. My se soustředíme na sebe a máme tu svou bublinu.

Daniel Kurovský z Třince si kryje puk před dotírajícím Kristapsem Zilem z Litvínova.

Vy jste poslední dvě minuty držel puk často i se dvěma soupeři na zádech v rohu útočné třetiny.

Snažil jsem se držet čas. Tím, že jsem vysoký, je asi obtížnější se na mě dostat, nebo mi ten puk vzít, takže jsem rád, že se nám povedlo stav uhájit a zítra (v úterý) je před námi další zápas.

Každopádně Litvínov ukazuje, že není žádný outsider, že?

My jsme to od nich očekávali, celou sezonu hráli nahoře, byli před námi. Nikoho nepodceňujeme. Byli jsme po základní části desátí, my bychom měli být outsideři.

Přece jen to dnešní utkání bylo o hodně klidnější než druhý duel v Litvínově. Řekli jste si k tomu něco?

Ano, ale nechci se k tomu vyjadřovat. Co se dělo v Litvínově, nechci komentovat, protože se hrálo tři hodiny patnáct minut.