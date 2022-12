Ach ta koncovka. Ani devětatřicet střel nestačilo k brance, Energie doma padla

„On jim ten zápas dneska vyhrál, takže mu mají za co děkovat,“ uznal sportovně šestadvacetiletý Kružík.

Jak byste zhodnotil utkání?

Dnes to bylo opět těžké utkání. Chtěli jsme zápas zvládnout, protože tato utkání jsou pro nás důležitá. Teď hrajeme zápasy s týmy, které se nachází v tabulce kolem nás, takže každý bod se počítá. I vzhledem k tomu, že před Vánocemi bude reprezentační přestávka. Určitě by se nám lépe dýchalo, kdybychom tato utkání zvládli. Mrzí nás, že to s Libercem nevyšlo. Podle mě jsme byli lepší tým.

Ani jeden z devětatřiceti střeleckých pokusů se dnes neujal. Kde byla chyba?

Málo se tlačíme do branky. Měli jsme v utkání dobré věci. Dnes jsme hráli málo času v našem obranném pásmu. Naopak jsme většinu strávili u soupeře. Z naší strany to bylo skvěle odmakané utkání. Nasazení bylo perfektní, ale asi si budeme muset rozebrat pár věcí, podívat se na video a hru v útočném pásmu zjednodušit.

Podobný zápas jako s Pardubicemi. Dobrý výkon, ale bez bodu. Souhlasíte?

To jsou přesně ty zápasy, které nás stojí postavení v tabulce. Až se bude rozhodovat o konečném umístění, tak nás to může mrzet. Musíme si nad to sednout a pořádně se na to podívat.

V čem tkvěla dnešní porážka? Brankářem soupeře, dobrou obranou…

Kváča chytal výborně. Jednoznačně podržel Liberec. On jim ten zápas dneska vyhrál, takže mu mají za co děkovat. Nás v tuhle chvíli trápí koncovka. Tohle jsou věci, co rozhodly.

Byl to záměr zasypat Kváču tolika ranami?

Byl to pokyn od trenéra. Všichni vidí, kde nás tlačí bota. Je to těžké takhle to hned hodnotit po zápase. Musíme se na to podívat a říct si k tomu své. Každý k tomu má co říct a uvidíme. Musíme to zlepšit, protože na Kladno rozhodně jedeme vyhrát.

Cítili jste i přes nepříznivý výsledek, že byste zápas moli otočit?

Okamžiků tam bylo dost, protože jsme Liberec tlačili celý zápas. Bylo to nakloněné spíše na naši stranu. Liberec dal jeden gól hned v úvodní třetině. Oni se možná cítili lépe, ale nás to neodradilo. Jsem za to rád. Šlapali jsme až do konce. Dneska sice byli šťastnější liberečtí, ale když zlepšíme zakončení, tak na Kladně budeme šťastnější my.

Co tedy zlepšit do duelu s Kladnem? Protože aktivita se vám upřít nedá.

Aktivita byla dobrá. Podle mého to musíme zjednodušit. Občas některé akce přetahujeme až zbytečně moc a jsou bez střelby. Naopak někdy pak střílíme ze zbytečných pozic. Musíme to zjednodušit.