Z premiéry jsem byl nejdřív vyklepaný, přiznal liberecký brankář Král

„Čekal jsem na šanci dlouho. Na začátku jsem byl vyklepaný, před tolika lidmi jsem nikdy nechytal. Po pár zákrocích jsem se do toho ale dostal a pak už jsem se cítil docela dobře,“ řekl mladík, který v liberecké brance zaskočil za Petra Kváču. „Strašně mi pomohli spoluhráči. I když jsme nakonec nezvítězili, hráli parádně a premiéru mi usnadnili.“

I počtvrté v sezoně skončil zápas Bílých Tygrů po základní hrací době remízou. Zatímco tři předchozí dokázali vyhrát, na Kometu nakonec nevyzráli, i když na její branku vyslali neuvěřitelných 56 střel. To domácí gólman Král musel zasahovat jen proti 18 pokusům soupeře.

„Bylo to pro mě těžké. Brankáři říkají, že mají radši, když na ně jde víc střel, a je to pravda. Snažil jsem se udržovat v tempu, ale když měla Kometa šanci, byl to vždycky těžký zákrok,“ podotkl český juniorský reprezentant.

V pátek ještě chytal za libereckou juniorku a v sobotu ráno před tréninkem se dozvěděl, že ho čeká první start v extralize. Přepnout na vyšší level nebylo jednoduché, protože juniorský hokej se s tempem extraligy nedá srovnávat. Proti brněnskému týmu Král poprvé kapituloval ve 23. minutě po přesilovkové střele Horkého. Liberec pak díky obránci Dernerovi vyrovnal a kapitán Bulíř v přesilovce švihem k tyči zajistil Tygrům vedení. Ještě do konce prostředního dějství však bylo po tečované střele Zbořila znovu srovnáno – 2:2.

Liberecké hráče přiváděl k zoufalství gólman Dominik Furch, který pochytal 54 střel. „Při zápase jsem ho pozoroval a je to fakt výborný gólman se spoustou zkušeností,“ vysekl Král poklonu svému protějšku.

V rozstřelu byla Kometa jasně lepší: čtyři nájezdy proměnila, jednou trefila tyčku. Domácí střelci byli úspěšní jen dvakrát. „Nájezdů mi tam bohužel spadlo dost, hráči Komety to udělali hezky. Navíc jsem oproti Furchovi nebyl tolik rozchytaný, ale byla to pro mě nová zkušenost,“ podotkl liberecký brankářský talent.