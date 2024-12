Konec série porážek. Jsem šťastný, že jsme to zlomili, radoval se brankář Král

Velkou postavou severočeského týmu byl brankář Daniel Král, který tentokrát dostal přednost před jedničkou Petrem Kváčou. Jednadvacetiletý gólman úspěšně zlikvidoval všech 26 hradeckých střel na branku a podruhé v extraligové kariéře udržel čisté konto.

Teď ho čeká výrazný příspěvek do klubové pokladny. „Pokladník Jarda Vlach na mě už něco pokřikoval, ale to je mi jedno. Jsem šťastný, že jsme to zlomili, vyhráli a že se to takhle povedlo,“ zářil Král bezprostředně po zápase.

„Od začátku jsme dodržovali to, co jsme chtěli, hodně se bruslilo a dělali jsme to Hradci hodně těžké. Při dorážkách Mountfieldu mi strašně pomohli spoluhráči, moc jim za to děkuju. Asi minutu před koncem, kdy domácí udělali další faul, mi blesklo hlavou, že bych mohl udržet nulu,“ dodal Král.

Slova chvály měl pro benjamínka v liberecké brance i trenér Filip Pešán. „Naši oba brankáři chytají výborně. Dnes jsme byli poctivý tým od prvního do posledního hráče a Danovi jsme trochu ulehčili práci. Teď mu to kluci asi sečtou,“ usmíval se Pešán.

Liberec coby předposlední tým extraligy jel do Hradce Králové po čtyřech prohrách v řadě, v nichž doplácel hlavně na bídnou produktivitu. Ani na východě Čech nedokázal vstřelit víc než dva góly, ale tentokrát vyztužil obranu tak, že i to stačilo na tři body.

Ve vyrovnané bitvě Liberečtí v první třetině přežili krátké dvojnásobné oslabení. V úvodu druhé části ubránili další přesilovku soupeře, ale od té doby už byli naprosto disciplinovaní.

Vítěznou branku vstřelil ve 42. minutě Lantoši po báječné bekhendové přihrávce Melancona na zadní tyč. Očekávaný závěrečný nápor domácích otupil Perretův trest na pět minut plus do konce utkání za drsný zákrok na Aubrechta. V dlouhé přesilovce si pak Tygři vedení pojistili trefou Vlacha, který šikovně tečoval střelu Faška-Rudáše. Hradečtí už dvoubrankové manko nesmazali, neuspěli ani při hře bez brankáře, zvlášť když se v poslední minutě dopustili dalšího faulu.

„V naší situaci je to strašně cenná výhra. Doufám, že u toho neskončíme a budeme pokračovat v podobných výkonech,“ poznamenal brankář Král.

Body z Hradce by teď Bílí Tygři nutně potřebovali potvrdit v domácím zápase s Litvínovem, který hrají už zítra. Rok 2024 pak třináctý celek tabulky zakončí v pondělí 30. prosince opět doma proti Plzni.

„My nehrajeme špatně, sehráli jsme už výborný zápas v Brně a pak vynikající doma s Vítkovicemi. Jak se nám postupně vrací hráči z marodky, budeme se snažit, aby zapadali do týmu. Tři body z Hradce budeme chtít přetavit v to, abychom porazili doma Litvínov a nastavili už nějakou lepší šňůru,“ prohlásil trenér Pešán, jehož tým po výhře 2:0 v Hradci Králové odskočil poslednímu Kladnu na rozdíl pěti bodů.