Král málem králem, ale krize Liberce trvá. Málo padáme, tvrdil Pešán

„Litvínov měl dlouhé pasáže v útočném pásmu, kde nás dlouho držel a vyvářel si velké šance. My sice bojovali, ale teď nám to nejde. Soupeř byl lepší,“ uznal jednadvacetiletý gólman. Zastoupil Petra Kváču, který v náročném programu dostal prostor na odpočinek. Král se oháněl skvěle, litvínovské střelce přiváděl až k zoufalství. A je paradoxem, že dva ze tří gólů (čtvrtý byl do prázdné branky) padly spíš kuriózně.

Autor vyrovnávací trefy Josef Jícha gólmana díky teči soupeře přeloboval. „Viděl jsem, jak puk letí vzduchem a brankář kouká po zemi,“ popisoval litvínovský útočník. Svůj pohled nabídl i Král: „Hráč si sjel na střed, nahazoval puk na bránu, já střelu vůbec neviděl. Najednou na mě kluci řvali Kingu, Kingu! A už mi to padalo za záda do brány. Nevěděl jsem, kde kotouč je.“

Kopec smůly si vybral i při úderu chemiků na 3:1, v závaru se při přesilovce prosadil David Kaše, i když možná kotouči za čáru pomohl i jeden z libereckých hráčů. „Já vyrazil střelu do strany, někdo dojížděl a odrazilo se to od chrániče do sítě,“ vykreslil Král další z nešťastných zásahů. „Štěstí se holt přiklonilo k lepšímu,“ hlesl.

Už loni v dresu Bílých Tygrů naskočil k téměř čtyřem desítkám zápasů, v aktuální sezoně si Král zapsal pátý start, čtvrtý v základní sestavě. „Bohužel čekám na výhru,“ štve ho. Ovšem domácí útočník Petr Koblasa, jeden z úspěšných litvínovských střelců, ho chválil. „Příležitostí jsme měli mraky, ale brankář jim zachytal suprově. V některých momentech to bylo i naší nešikovností.“

Daniel Král zasahuje po teči Nicolase Hlavy.

O (ne)šikovnosti mluvil i liberecký trenér Filip Pešán, ale v souvislosti s početními výhodami. Jeho tým měl jen jednu zkrácenou, domácí dvě využili.

„Největší rozdíl byl v přesilovkách, za prvé my žádnou nehráli, za druhé Litvínov je hraje výborně,“ hodnotil Pešán v O2 TV Sport. „Nechci to říct špatně, ale my si pro fauly hrozně málo chodíme a hrozně málo padáme. Musíme být chytřejší v soubojích. Když vidím, jak ochotně Pekař i Gut v soubojích spadli, přijde mi to zbytečné. Ale to je naše nešikovnost, nemůžeme tam nechat hokejku a v podstatě do nich ani strčit.“

Klečící Ondřej Kaše se po nepříjemném zásahu chytá za obličej.

Souboj druhého nejlepšího s druhým nejhorším skončil podle papírových předpokladů a Liberci už teče do bot.

„Kvaky chytá výborně, ale moc prohráváme,“ zalitoval Kváčův záskok Král. „Kdybychom věděli, co je špatně, změníme to. Ani nevím, co k tomu říct, je to pořád dokola. Snažíme se všichni pracovat, na tréninku makáme, potřebovali bychom ubojovanou výhru.“

Šance je už v neděli v Plzni, která je poslední jen o dva body za Libercem. „Musíme to za každou cenu zvládnout,“ burcoval Král. Když nastoupí, bude za kinga?