Střílej, hučí v Kometě do tichého zadáka. A tak je Gazda nejlepším střelcem

Stanoviště, z něhož mají pravidelně létat gólové rány, svěřili trenéři Komety posile z prvoligového Zlína. A pokud tohle čtete jako překvapení, hned je tu další: Gazda je v úvodu sezony nejlepším střelcem Komety, za jedenáct zápasů má na kontě pět branek. S osmi kanadskými body za pět gólů a tři asistence je „kometou“ celé extraligy, do které se po předloňském sestupu Zlína a loňském krátkém hostování v Českých Budějovicích vrátil.

„Že má jednu z nejlepších střel z obránců v lize, se ví široko daleko. Má formu, lepí mu to, tak toho využívá, co to jde. Za mě je Dan kvalitní ofenzivní bek, od kterého se body čekají,“ zamýšlí se nad bilancí brněnského zadáka jiný obránce Jan Štencel, Gazdův loňský spoluhráč z českobudějovického Motoru.

Brněnský obránce Daniel Gazda.

Dělovku z voleje, svoji největší zbraň, si pravák Gazda od mládeže piloval ve Zlíně. Před třemi lety ji představil i v reprezentaci, ve které má na kontě sedm zápasů, a až na krátkodobá hostování zůstával věrný svému mateřskému oddílu. Až letos svoje vlohy poprvé v kariéře rozvíjí ve velkoklubu.

„Poprvé jsem šel někam, kde je pro mě všechno nové. Chtěl jsem se hlavně dobře uvést, plnit, co ode mě trenéři a spoluhráči chtějí, najít si své místečko v týmu a odvádět maximum,“ komentuje vydařený vstup do soutěže Gazda. S tím, jak se mu povedl, musí být spokojený. „Lepší start jsem ještě neměl, rozjezdy mívám pomalejší,“ říká.

Nováček s důvěrou

Realitě by přitom bylo blíž ne tvrzení, že si „své místečko“ musel v Kometě hledat, ale že ho stavitelé modrobílé hokejové armády na jeho pozici postavili už v momentě, když ho s tímto záměrem ze Zlína přivábili. Palbu z levého kruhu si Gazda vyzkoušel už v přípravě, kdy se do sítě trefil dvakrát, a zdárně pokračuje v extralize.

„Pro mě není překvapení, že tam (na hlavní střelecké parketě) Daniel nastupuje. Proto ho Kometa brala. I když je nováček a přišel z první ligy, tak kdyby mu Kometa tenhle prostor nedala, tak bych nechápal, proč v Brně je. Není to pes obranář, na to není stavěný. Šlo jen o to, aby se párkrát na začátku trefil a místo si upevnil,“ říká i Tomáš Žižka, bývalý obránce Komety, který s Gazdou hrával ve Zlíně.

Gazdova čísla 29 střel je v Gazdově podání maximem ze všech hráčů Komety. 2 góly z pěti dal v přesilovkách, jeden z nich byl vítězný. +8 má Gazda v hodnocení +/-, v Brně je letos nejlepší.

Kdysi používali stejné hole, vybírali si je společně. Jsou pružné, což Gazdovi při ráně z první vyhovuje. A tak zatímco Žižka, o osmnáct let starší matador, na ledě obvykle dirigoval defenzivu, Gazda obstarával střelbu.

„Trefit to uměl, platil za šutéra, chodil na přesilovky, jenom jsme ho ve Zlíně asi neuměli tak využít, jak to umí v Kometě. Přihrávky od Petra Holíka i od dalších jsou asi jiné, než jsme mu dávali my, takže i přísun gólů a kanadských bodů může mít Daniel v Brně větší,“ uvažuje Žižka.

Gazda na ledě potvrzuje nejen Žižkovy teze, ale i důvod, proč na něho v minulé sezoně stály frontu největší kluby extraligy. Střídavý start podepsal Pardubicím, za které ale nikdy nenastoupil. Chtěl ho Třinec a také Kometa. Její zájem, dojezdová vzdálenost z Brna domů do Zlína a fakt, že v Brně zůstal trenér Jaroslav Modrý, s nímž měl Gazda zkušenost z Českých Budějovic, rozhodly.

V civilu platí za tichého a skromného mládence. To na ledě se umí rozparádit, v Kometě není pilnějšího střelce. „Drtivá většina lidí mě nabádá, ať střílím. Je to moje přednost, snažím se do toho sám tlačit,“ vypráví. Zleva, zprava, od modré... palbu trénuje odevšad. „Nejsou to šachy, aby se člověk postavil jako figurka. Je potřeba vnímat branku a umět se trefit odkudkoliv,“ hlásí.

Čekání na Kometu

Zpětně Gazda přiznává, že minulá sezona v první lize pro něho byla psychicky těžká. Z předchozích let měl i reprezentační zkušenosti, na pár zápasů si vyzkoušel finskou ligu v Ilvesu a najednou po sestupu Zlína uvízl v nižší soutěži.

„V létě jsem měl krizi. Bylo mi pětadvacet a chtěl jsem hrát co nejvýš. Připravovat se na první ligu bylo ubíjející,“ přiznává. Pomohl mu i zájem Komety, takže i když v lednu žádnou z lukrativních nabídek hrát v extralize o titul nevyslyšel, protože ho Zlín nikam nepustil, už se od trápení oprostil. „Věděl jsem, že mě Kometa sleduje, že je tam vize na další roky. Mohl jsem se soustředit na práci ve Zlíně, udělat co nejlepší výsledek a pak s čistou hlavou naskočit do Brna,“ ohlíží se za druhou polovinou minulé sezony. Pro Zlín skončila v neúspěšné baráži proti Kladnu.

V brněnské obraně se Gazda okamžitě zabydlel, nyní nastupuje ve dvojici s Markem Ďalogou. Slovák s vynikajícím bruslením se vedle něho zdá být dobrou volbou.

Brněnský obránce Daniel Gazda posílá k ledu sparťanského útočníka Michala Řepíka.

„Ďaloga toho hodně dojede směrem dozadu, je vysoký, dosáhne holí daleko. K Danielovi se hodí defenzivnější bek. Každý hráč má svoje přednosti a slabší stránky, u Daniela je tím slabším bodem bránění. Víc se uplatní, když se využijí jeho přednosti ve hře dopředu,“ shrnuje Žižka.

Gazdu nepřekvapuje, že tuhle nálepku má. „Vím, že mě hodně lidí vnímá tak, že dozadu hrát neumím. Hodně na tom pracuju, věřím, že jsem s výkony v obraně šel nahoru, necítím se tam špatně,“ říká o sobě.