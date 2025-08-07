Pardubice ho konečně mají. Konkurence? Pro mě nic nového, říká posila Gazda

„Kabina mě přijala celkem fajn, hodně kluků jsem znal z nároďáku nebo z extraligy. Nešel jsem do úplně neznámého prostředí,“ pochvaluje si bek.
Dynamo o něj usilovalo už o dost dříve, vždyť jeho bodová produkce každým rokem rostla.
Před štací v Ilvesu Tampere, konkrétně v jedné sezoně za brněnskou Kometu, vyšplhala na 30 kanadských bodů. A loni za Ilves jich Gazda v 52 utkáních základní části nastřádal dokonce 35 (12+23); v play off pak v deseti zápasech přidal další tři. Na mistrovství světa měl navíc skvělou bilanci 1+3 ve třech duelech.
„Já byl v Pardubicích na papíře už tři roky zpátky, zájem byl dlouhodobý,“ potvrdil Gazda. „Když jsem pak mluvil s Petrem Sýkorou (sportovním ředitelem), dohodli jsme se rychle. Byla to snadná volba,“ líčil zadák.
Do Česka se vrátil i kvůli tomu, že s partnerkou očekávají přírůstek do rodiny.
„Chceme být doma, na začátku sezony máme termín. Vše do sebe zaklaplo, teď půjde jen o to, abych důvěru splatil na ledě,“ řekl Gazda.
V obraně Pardubic bude soupeřit se zvučnou konkurencí. O sestavu se musí poprat s dalšími osmi borci, přičemž třeba o Slováku Peteru Čerešňákovi asi nelze moc pochybovat, že má svou pozici jistou – pokud zůstane zdráv.
„Pro mě to není nic nového, nikde jsem neměl zaručené místo. Bude se to odvíjet od mé hry. Rozhodne se na ledě,“ nedělá si z toho Gazda hlavu.
Dynamo považuje za další důležitý krok ve své hokejové kariéře. A protože bylo už několik měsíců veřejně známé, že jej posílí, jeho počínání v předchozím stříbrném ročníku bedlivě sledoval.
A cítí i velkou zodpovědnost v klubu, který od roku 2023 vybojoval dohromady tři medaile, nezklamat.
„Byl jsem na všech reprezentačních turnajích, takže jsem to s klukama z Pardubic rozebíral a zjišťoval si detaily, jak to v klubu funguje,“ přiblížil.
„Adaptace je určitě lepší, když se máte o koho opřít,“ řekl a dodal, že se i z těchto důvodů baví především s dalšími beky Hájkem a Košťálkem či forvardy Sedlákem a Kondelíkem.
Po světovém šampionátu si dopřál kratičké volno, ale potom se zase rychle vrhnul do práce.
„Trávil jsem pak čas ve Zlíně se svým kondičním trenérem. A pak jsme ještě na týden s přítelkyní vyrazili k moři,“ prozradil.