Tipsport extraliga 2025/26

Pardubice ho konečně mají. Konkurence? Pro mě nic nového, říká posila Gazda

Marek Votke
  11:04
Je to Zlíňan se vším všudy, v moravském městě se narodil, naučil se v něm hrát hokej a poprvé tam okusil i extraligu. Teď si však Daniel Gazda, 27letý reprezentační obránce, po svém návratu z Finska zvyká na angažmá v Pardubicích.
Fotogalerie3

Český hokejový obránce Daniel Gazda | foto: AP

„Kabina mě přijala celkem fajn, hodně kluků jsem znal z nároďáku nebo z extraligy. Nešel jsem do úplně neznámého prostředí,“ pochvaluje si bek.

Dynamo o něj usilovalo už o dost dříve, vždyť jeho bodová produkce každým rokem rostla.

Před štací v Ilvesu Tampere, konkrétně v jedné sezoně za brněnskou Kometu, vyšplhala na 30 kanadských bodů. A loni za Ilves jich Gazda v 52 utkáních základní části nastřádal dokonce 35 (12+23); v play off pak v deseti zápasech přidal další tři. Na mistrovství světa měl navíc skvělou bilanci 1+3 ve třech duelech.

Daniel Gazda se raduje ze své první branky v zápase proti Švédsku.

„Já byl v Pardubicích na papíře už tři roky zpátky, zájem byl dlouhodobý,“ potvrdil Gazda. „Když jsem pak mluvil s Petrem Sýkorou (sportovním ředitelem), dohodli jsme se rychle. Byla to snadná volba,“ líčil zadák.

Do Česka se vrátil i kvůli tomu, že s partnerkou očekávají přírůstek do rodiny.

„Chceme být doma, na začátku sezony máme termín. Vše do sebe zaklaplo, teď půjde jen o to, abych důvěru splatil na ledě,“ řekl Gazda.

V obraně Pardubic bude soupeřit se zvučnou konkurencí. O sestavu se musí poprat s dalšími osmi borci, přičemž třeba o Slováku Peteru Čerešňákovi asi nelze moc pochybovat, že má svou pozici jistou – pokud zůstane zdráv.

Proč jsem v Pardubicích? I kvůli olympiádě, mám větší šanci se tam dostat, říká Lauko

„Pro mě to není nic nového, nikde jsem neměl zaručené místo. Bude se to odvíjet od mé hry. Rozhodne se na ledě,“ nedělá si z toho Gazda hlavu.

Dynamo považuje za další důležitý krok ve své hokejové kariéře. A protože bylo už několik měsíců veřejně známé, že jej posílí, jeho počínání v předchozím stříbrném ročníku bedlivě sledoval.

A cítí i velkou zodpovědnost v klubu, který od roku 2023 vybojoval dohromady tři medaile, nezklamat.

„Byl jsem na všech reprezentačních turnajích, takže jsem to s klukama z Pardubic rozebíral a zjišťoval si detaily, jak to v klubu funguje,“ přiblížil.

Daniel Gazda ještě v dresu brněnské Komety

„Adaptace je určitě lepší, když se máte o koho opřít,“ řekl a dodal, že se i z těchto důvodů baví především s dalšími beky Hájkem a Košťálkem či forvardy Sedlákem a Kondelíkem.

Po světovém šampionátu si dopřál kratičké volno, ale potom se zase rychle vrhnul do práce.

„Trávil jsem pak čas ve Zlíně se svým kondičním trenérem. A pak jsme ještě na týden s přítelkyní vyrazili k moři,“ prozradil.

Pardubice ho konečně mají. Konkurence? Pro mě nic nového, říká posila Gazda

