Jen jsem si začal věřit. Řezníček má našlápnuto k nejlepší sezoně v kariéře

Ve středu proti Karlovým Varům gólem dorovnal své extraligové maximum, šestnáct kanadských bodů ze sezony 2020/21, kdy oblékal ještě dres Zlína.

„Nic jsem během přípravy nezměnil. Ale na začátku sezony jsem udělal nějaké body a začal jsem si věřit. Snad to vydrží,“ přemítá Řezníček. V roce 2021 přestoupil na Hanou a za dvě sezony v extralize nastřádal v součtu dvanáct bodů. V letošním ročníku už teď ale dosáhl na šest gólů a deset asistencí. A to má ještě spoustu zápasů před sebou...

„My jsme ze začátku sezony zareagovali na to, jak se mu ofenzivně začalo dařit. Vše si sedlo, cítí se dobře. Dali jsme mu prostor v ofenzivnějších věcech i přesilovkách a zvládá to,“ chválil asistent olomouckého trenéra Róbert Petrovický. „Zároveň ale pořád má svoje defenzivní přednosti, které ho zdobily v předchozích sezonách. Věříme, že to bude pokračovat, jsme za to rádi,“ podotkl trenér.

Olomouc ve středu zdolala Karlovy Vary 3:1. Hanáci porazili Energii potřetí v sezoně a potřetí se proti Západočechům prosadil i Řezníček. Zbylé góly vsítil Pardubicím, Plzni a Brnu.

„Neřekl bych, že jsou Vary můj oblíbený soupeř, asi je to spíš dílo náhody,“ myslí si Řezníček. „Ale je určitě dobře, že to pokračuje. Dostal jsem kotouč na modrou, jejich obránce chtěl moji střelu blokovat, ale spíše clonil brankářovi a já tam viděl jedno odkryté místo,“ popsal svoji trefu na 3:1.

Proti Varům strávil Řezníček na ledě bez jedné vteřiny osmnáct minut. Nezřídka kdy se dostane i přes dvacet minut na zápas.

„Myslím, že trenéři dávkují minutáž rovnoměrně, ale tím, že chodím na přesilovky a oslabení, tak to občas vyskočí. Jsem rád za důvěru, ale každý z nás obránců si zaslouží čas,“ řekl.

Osobní statistiky neřeší, příliš ho netankuje ani fakt, že mu stačí jediný bod k novému osobnímu maximu. „Kdybych se tím zaobíral, svazovalo by mi to ruce.“

V novém roce doma neporažení

Spíše ho trápí skutečnost, že Mora v zápase často musí dotahovat a otáčet skóre. Ostatně stejně jako tomu bylo proti Karlovým Varům či v neděli proti Hradci. „Dokážeme sice zápasy otáčet, ale není dobře, že pořád prohráváme. Nemůžeme zápasy otáčet donekonečna,“ ví Řezníček. „To víte, že by bylo příjemnější jít do vedení a navyšovat skóre, ale to se nám nedaří.“ Těšit jej, i celou Olomouc, může ovšem to, že Mora doma v novém roce ještě neprohrála. Ze tří zápasů ztratila pouze bod a v tabulce díky tomu vystřídala na devátém místě právě Vary.

„Hraje se nám u nás dobře, věříme si. A právě víme, že i když dostaneme gól, máme sílu na to zápas otočit. Soupeřům se tu asi ani nehraje lehce. My ale každopádně musíme vozit body i z venku,“ nabádá Řezníček.

Hanáky i tak může těšit klidný střed tabulky a solidní náskok na třináctou příčku. Ty tam jsou předsezonní prognózy o boji o záchranu. „To je každý rok. Já se na to nedívám. My chceme být ještě výš,“ má jasno Řezníček. Šanci na další body má Mora už v pátek. Od 18.00 ji hostí Liberec.