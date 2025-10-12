Ropákova cyklistická mise. Kotelník projel Evropu a podpořil Litvínov: Polákům je fuk

Bubeník litvínovského kotle Dalibor Frýba | foto: Petr Bílek, MF DNES

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
Vyhýbal se monstrózním jakům, dotěrní severští komáři mu lezli do nosu i uší, lekal ho štěkot toulavých psů ze tmy. Dalibor Frýba, upovídaný bubeník z litvínovského hokejového kotle, svoje letní ultracyklistické dobrodružství z nejsevernějšího cípu Evropy na nejjižnější plánoval jen tak pro radost. Nakonec šlo o pouť pro Litvínov, zábavnou i strastiplnou.

„Při odletu mě zastihla zpráva, že klub ztratí majitele a je v ohrožení. Já si říkal: Ty vole, Cheza krachuje, je nejblíž ke konci ve své historii, a ty si jedeš plnit sny na dovolenou? Upřímně mi z toho bylo trapně,“ svěřil se učitel tělocviku a dějepisu a nepřehlédnutelný člen fanklubu Ropáci on Tour, který při historickém titulu před 10 lety pil šampaňské brčkem ze svého bubnu.

A tak v rámci své mise Ropák on Bike vymyslel, že co kilometr, to 1,945 koruny na veřejnou sbírku, která má podpořit záchranu dospělého hokeje v jeho rodném městě.

Jak se vůbec člověk stane bubeníkem v kotli?
Rok 1998, první zápas Trávy a Viktora (legend Michala Trávníčka a Viktora Hübla) je i můj první zápas. Líbilo se mi, jak přicházeli bubeníci, když jsme byli v kotli. Zvedli buben nad hlavu a všichni se před nimi rozestoupili jako voda před Mojžíšem. Přišel, dal to na zábradlí a začal. Uchvátilo mě to. Doma říkám: Mami, chtěl bych koupit buben na hokej! Cožéééé, to si děláš srandu?! Nakonec to dopadlo.

Chemička by měla hokej podporovat. Peníze, které tady generuje, jsou fakt velké. A to v pořádku není. Ale chápu, že Polákům je to jedno.

Rozkaz zněl jasně, střílet! Ranař Košťálek na Spartě řádil: Tady mě to vždy motivuje

Dvěma výtečnými střelami vždy dodal Pardubicím klidný odstup. Obránce Jan Košťálek se na Spartě, kde dřív hrával, během pátečního večera domácím fanouškům řádně připomněl. Ke dvěma gólům v očekávaném...

10. října 2025  23:45

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

10. října 2025  21:32,  aktualizováno  21:43

