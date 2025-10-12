„Při odletu mě zastihla zpráva, že klub ztratí majitele a je v ohrožení. Já si říkal: Ty vole, Cheza krachuje, je nejblíž ke konci ve své historii, a ty si jedeš plnit sny na dovolenou? Upřímně mi z toho bylo trapně,“ svěřil se učitel tělocviku a dějepisu a nepřehlédnutelný člen fanklubu Ropáci on Tour, který při historickém titulu před 10 lety pil šampaňské brčkem ze svého bubnu.
A tak v rámci své mise Ropák on Bike vymyslel, že co kilometr, to 1,945 koruny na veřejnou sbírku, která má podpořit záchranu dospělého hokeje v jeho rodném městě.
Jak se vůbec člověk stane bubeníkem v kotli?
Rok 1998, první zápas Trávy a Viktora (legend Michala Trávníčka a Viktora Hübla) je i můj první zápas. Líbilo se mi, jak přicházeli bubeníci, když jsme byli v kotli. Zvedli buben nad hlavu a všichni se před nimi rozestoupili jako voda před Mojžíšem. Přišel, dal to na zábradlí a začal. Uchvátilo mě to. Doma říkám: Mami, chtěl bych koupit buben na hokej! Cožéééé, to si děláš srandu?! Nakonec to dopadlo.
Chemička by měla hokej podporovat. Peníze, které tady generuje, jsou fakt velké. A to v pořádku není. Ale chápu, že Polákům je to jedno.