Složení čtvrtfinále
Klíčem k vytvoření čtvrtfinálových dvojic je pořadí v tabulce základní části, které vyústí v souboje čtyř nejlepších mužstev a vítězných celků z předkola.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|HC Dynamo Pardubice
|52
|26
|7
|7
|12
|165:117
|99
|2.
|HC Škoda Plzeň
|52
|25
|5
|8
|14
|142:104
|93
|3.
|Bílí Tygři Liberec
|52
|25
|3
|10
|14
|148:121
|91
|4.
|Mountfield Hradec Králové
|52
|24
|8
|2
|18
|141:120
|90
|5.
|HC Oceláři Třinec
|52
|23
|7
|4
|18
|148:131
|87
|6.
|HC Energie Karlovy Vary
|52
|22
|8
|5
|17
|138:130
|87
|7.
|HC Sparta Praha
|52
|23
|6
|5
|18
|161:135
|86
|8.
|HC Kometa Brno
|52
|20
|5
|6
|21
|141:149
|76
|9.
|Banes Motor České Budějovice
|52
|18
|6
|6
|22
|143:148
|72
|10.
|Rytíři Kladno
|52
|18
|5
|6
|23
|129:137
|70
|11.
|HC Vítkovice Ridera
|52
|18
|5
|6
|23
|135:160
|70
|12.
|HC Olomouc
|52
|19
|3
|3
|27
|124:158
|66
|13.
|BK Mladá Boleslav
|52
|15
|6
|5
|26
|102:140
|62
|14.
|HC Verva Litvínov
|52
|11
|3
|4
|34
|107:174
|43
Princip nasazení je následující: 1 – 8, 2 – 7, 3 – 6 a 4 – 5. Pardubice tak narazí na nejhůře postavený klub z postupové osmičky, druhý tým se utká s druhým nejhorším atd.
Dvě ze čtyř dvojic jsou už nyní jisté. Třetí místo v základní části obsadil Liberec, který už s jistotou narazí na Karlovy Vary. V dlouhodobé soutěži čtvrtý Hradec Králové vyzve pátý nasazený Třinec.
O zbylá dvě místa místa bojují Kometa s Českými Budějovicemi (stav série 2:1) a Sparta s Kladnem (stav série 1:2). Ve hře jsou tak čtyři varianty, nejhorší nasazení mají v případě postupu Rytíři.
Postup Komety a Kladna
Vzhledem k aktuálním stavům sérií v předkolech jde o scénář, který se může stvrdit už během pátečního večera. Brňané proti Českým Budějovicím i Středočeši proti Spartě mají mečbol. Pokud ho využijí, vypadaly by zbylé dvojice v nejlepší osmičce následovně:
- Pardubice – Kladno,
- Plzeň – Kometa.
Postup Komety a Sparty
Varianta postupu lépe nasazených týmů v sériích. Zatímco Kometa roli zatím potvrzuje a nad Českými Budějovicemi vede, Pražané s Kladnem ztrácejí. Pokud však vývoj otočí, viděla by tuzemská soutěž dva pikantní souboje – reprízu loňského finále a plzeňský trenér Josef Jandač by se zase postavil bývalému zaměstnavateli. Čtvrtfinále by vypadalo takto:
- Pardubice – Kometa,
- Plzeň – Sparta.
Postup Českých Budějovic a Kladna
Příklad postupu hůře postavených klubů po základní části. V takovém případě by Jihočeši museli zvrátit sérii s Brnem, svěřencům Tomáše Plekance pak zbývá jediný triumf nad Spartu. A pak by vznikly tyto dvojice:
- Pardubice – Kladno,
- Plzeň – České Budějovice.
Postup Českých Budějovic a Sparty
Nejzazší možný scénář, pokud by se obě série rozhodly až v nedělních pátých zápasech. Oba týmy si už nemůžou dovolit zaváhání, jinak pro ně sezona skončí. Pokud ale složitou cestu zvládnou, čekají je tato čtvrtfinálová utkání:
- Pardubice – České Budějovice,
- Plzeň – Sparta.
|
Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v předkole, kde sledovat
Rozpis čtvrtfinále
Čtvrtfinálové série startují ve středu 18. března, kdy proti soupeřům vstoupí do play off dva nejlepší celky základní části, tedy Pardubice a Plzeň. Dva dny poté začnou vyřazovací boje také pro Liberec a Hradec Králové.
Právě tyto čtyři týmy odehrají úvodní dva duely na domácích stadionech, výhodu pak budou mít i v případných sedmých zápasech. O všech semifinalistech bude jasno nejpozději poslední březnový den.