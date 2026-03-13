Tipsport extraliga 2025/26

Těžká cesta pro Kladno i pikantní varianty. Jak můžou vypadat čtvrtfinálové dvojice?

  11:27
Čtyři týmy bojují o dvě volná místa. A zbylí postupující výrazně ovlivní složení dvojic čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Jaké jsou varianty, kdo na koho v nejlepší osmičce narazí? Podívejte se v našem přehledném článku.
Složení čtvrtfinále

Klíčem k vytvoření čtvrtfinálových dvojic je pořadí v tabulce základní části, které vyústí v souboje čtyř nejlepších mužstev a vítězných celků z předkola.

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1.  HC Dynamo Pardubice 52 26 7 7 12 165:117 99
2.  HC Škoda Plzeň 52 25 5 8 14 142:104 93
3.  Bílí Tygři Liberec 52 25 3 10 14 148:121 91
4.  Mountfield Hradec Králové 52 24 8 2 18 141:120 90
5.  HC Oceláři Třinec 52 23 7 4 18 148:131 87
6.  HC Energie Karlovy Vary 52 22 8 5 17 138:130 87
7.  HC Sparta Praha 52 23 6 5 18 161:135 86
8.  HC Kometa Brno 52 20 5 6 21 141:149 76
9.  Banes Motor České Budějovice 52 18 6 6 22 143:148 72
10.  Rytíři Kladno 52 18 5 6 23 129:137 70
11.  HC Vítkovice Ridera 52 18 5 6 23 135:160 70
12.  HC Olomouc 52 19 3 3 27 124:158 66
13.  BK Mladá Boleslav 52 15 6 5 26 102:140 62
14.  HC Verva Litvínov 52 11 3 4 34 107:174 43

Princip nasazení je následující: 1 – 8, 2 – 7, 3 – 6 a 4 – 5. Pardubice tak narazí na nejhůře postavený klub z postupové osmičky, druhý tým se utká s druhým nejhorším atd.

Dvě ze čtyř dvojic jsou už nyní jisté. Třetí místo v základní části obsadil Liberec, který už s jistotou narazí na Karlovy Vary. V dlouhodobé soutěži čtvrtý Hradec Králové vyzve pátý nasazený Třinec.

O zbylá dvě místa místa bojují Kometa s Českými Budějovicemi (stav série 2:1) a Sparta s Kladnem (stav série 1:2). Ve hře jsou tak čtyři varianty, nejhorší nasazení mají v případě postupu Rytíři.

Postup Komety a Kladna

Vzhledem k aktuálním stavům sérií v předkolech jde o scénář, který se může stvrdit už během pátečního večera. Brňané proti Českým Budějovicím i Středočeši proti Spartě mají mečbol. Pokud ho využijí, vypadaly by zbylé dvojice v nejlepší osmičce následovně:

    • Pardubice – Kladno,
    • Plzeň – Kometa.

Postup Komety a Sparty

Varianta postupu lépe nasazených týmů v sériích. Zatímco Kometa roli zatím potvrzuje a nad Českými Budějovicemi vede, Pražané s Kladnem ztrácejí. Pokud však vývoj otočí, viděla by tuzemská soutěž dva pikantní souboje – reprízu loňského finále a plzeňský trenér Josef Jandač by se zase postavil bývalému zaměstnavateli. Čtvrtfinále by vypadalo takto:

  • Pardubice – Kometa,
  • Plzeň – Sparta.

Postup Českých Budějovic a Kladna

Příklad postupu hůře postavených klubů po základní části. V takovém případě by Jihočeši museli zvrátit sérii s Brnem, svěřencům Tomáše Plekance pak zbývá jediný triumf nad Spartu. A pak by vznikly tyto dvojice:

  • Pardubice – Kladno,
  • Plzeň – České Budějovice.

Postup Českých Budějovic a Sparty

Nejzazší možný scénář, pokud by se obě série rozhodly až v nedělních pátých zápasech. Oba týmy si už nemůžou dovolit zaváhání, jinak pro ně sezona skončí. Pokud ale složitou cestu zvládnou, čekají je tato čtvrtfinálová utkání:

  • Pardubice – České Budějovice,
  • Plzeň – Sparta.

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v předkole, kde sledovat

Rozpis čtvrtfinále

Čtvrtfinálové série startují ve středu 18. března, kdy proti soupeřům vstoupí do play off dva nejlepší celky základní části, tedy Pardubice a Plzeň. Dva dny poté začnou vyřazovací boje také pro Liberec a Hradec Králové.

Právě tyto čtyři týmy odehrají úvodní dva duely na domácích stadionech, výhodu pak budou mít i v případných sedmých zápasech. O všech semifinalistech bude jasno nejpozději poslední březnový den.

Vstoupit do diskuse

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
1:2
Kladno
Kometa
2:1
České Budějovice
Pardubice
Plzeň
Liberec
Karlovy Vary
Hradec Kr.
Třinec

