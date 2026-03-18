Tipsport extraliga 2025/26

Osm týmů, osm témat. Na co se zaměřit u Pardubic, Sparty a dalších čtvrtfinalistů?

  9:30
Stojí na stejné startovní čáře. S jediným cílem, s vidinou oslav s Masarykovým pohárem pro vítěze hokejové extraligy. Čtyři týmy už cestu play off zahájily úspěšným předkolem, čtyři do něj vstoupí až nyní. Jaké příběhy v táborech osmi čtvrtfinalistů rezonují?
I hvězdy občas potřebují záskok

Martin Kaut se raduje z gólu proti Kometě.

Roman Červenka. Lukáš Sedlák. Jména, která se vám zřejmě vybaví jako první, když se stočí řeč na Pardubice.

Dvě největší hvězdy týmu, možná i celé extraligy. Dva nejproduktivnější hokejisté základní části. Rozdíloví hráči, kteří jsou schopní zvrátit průběh zápasu takřka sami.

Pomoc se ale občas hodí. Zvlášť ve vyřazovacích bojích, kde se bránění těch nejlepších věnuje ještě větší pozornost. Kdo za to vezme, když stěžejní opory budou zrovna prožívat horší den?

Na stezce za překonáním Stezky. Pardubice plánují, jak oplatit Kometě loňské finále

Filip Pešán má výhodu nejsilnějšího kádru ze všech čtvrtfinalistů. Krátce před koncem dlouhodobé fáze sezony dal dohromady Jiřího Smejkala, Jáchyma Kondelíka a Miloše Kelemena. Lajnu urostlých pracantů, která může být v play off hodně cítit.

A kde hledat pardubický x-faktor? Co takhle v Martinu Kautovi? Zbraň na přesilovku, střelec s výtečnou ranou z první i švihem. Kvůli vážnému zranění kolene chyběl deset měsíců, vrátil se na konci roku, rozehřál se deseti body v sedmnácti startech. Co ukáže teď?



Předkolo

Kompletní los

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
Kometa
Hradec Kr.
Třinec
Plzeň
Sparta
Liberec
Karlovy Vary

Osm týmů, osm témat. Na co se zaměřit u Pardubic, Sparty a dalších čtvrtfinalistů?

Pardubičtí hokejisté střílí gól Kometě.

Stojí na stejné startovní čáře. S jediným cílem, s vidinou oslav s Masarykovým pohárem pro vítěze hokejové extraligy. Čtyři týmy už cestu play off zahájily úspěšným předkolem, čtyři do něj vstoupí až...

18. března 2026  9:30

Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie

Hokejista Jakub Voráček byl hostem pořadu Zakázané uvolnění.

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

17. března 2026  11:04

