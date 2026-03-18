Osm týmů, osm témat. Na co se zaměřit u Pardubic, Sparty a dalších čtvrtfinalistů?

I hvězdy občas potřebují záskok
Roman Červenka. Lukáš Sedlák. Jména, která se vám zřejmě vybaví jako první, když se stočí řeč na Pardubice.
Dvě největší hvězdy týmu, možná i celé extraligy. Dva nejproduktivnější hokejisté základní části. Rozdíloví hráči, kteří jsou schopní zvrátit průběh zápasu takřka sami.
Pomoc se ale občas hodí. Zvlášť ve vyřazovacích bojích, kde se bránění těch nejlepších věnuje ještě větší pozornost. Kdo za to vezme, když stěžejní opory budou zrovna prožívat horší den?
|
Filip Pešán má výhodu nejsilnějšího kádru ze všech čtvrtfinalistů. Krátce před koncem dlouhodobé fáze sezony dal dohromady Jiřího Smejkala, Jáchyma Kondelíka a Miloše Kelemena. Lajnu urostlých pracantů, která může být v play off hodně cítit.
A kde hledat pardubický x-faktor? Co takhle v Martinu Kautovi? Zbraň na přesilovku, střelec s výtečnou ranou z první i švihem. Kvůli vážnému zranění kolene chyběl deset měsíců, vrátil se na konci roku, rozehřál se deseti body v sedmnácti startech. Co ukáže teď?