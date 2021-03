Kometě chybějí góly, nehraje Schneider. Nic jsme nepředvedli, štve Zaťoviče

Vývojem skóre, herně i počtem šancí byl třetí zápas zatím jednoznačného extraligového čtvrtfinále Komety s Třincem pro brněnský soubor nejnadějnější. Kometa průběžně zahazovala dobré příležitosti a v polovině zápasu držela stav 1:1, než ji po chybě brankáře Karla Vejmelky nalomil gól na 1:2 a nechytatelný projektil z hole Erika Hrni ve 47. minutě na 1:3 její snažení pohřbil.

„Zlepšení? Nevím, nezdálo se mi,“ mračil se přesto kapitán týmu Martin Zaťovič po prohře 1:4. „Bylo to bojácné, přitom zbytečně. Není čeho se bát,“ řekl.

Přiznal, že ve hře jeho celku chyběly i potřebné emoce. „Kdybychom se přetahovali a stav byl 1:1 nebo 2:2, mohlo to vypadat jinak. Třinec nám ale odskočil. Od nás to bylo takové plané, jak jsem to viděl já,“ zkritizoval výkon svého týmu Zaťovič.

Jediný gól Komety dal Peter Mueller, zbytek mužstva se v koncovce trápil, což je evergreen celého play off v podání modrobílých.

„Na střely to bylo 21:19, což znamená, že to určitě neměl být zápas, který bychom nedotáhli do vítězného konce. Nicméně hraje se na výhry. Musíme vyhrát ve čtvrtek. Jenom góly a vítězství nás posunou do dalších bojů,“ shrnul dosavadní brněnskou produkci asistent trenéra Jiří Horáček.

Boss Komety Libor Zábranský se tým pokusil „nakopnut“ mohutnými změnami, v jejichž rámci dokonce elitního centra Petra Holíka přesunul do třetího útoku, efekt to ale nepřineslo. Změny vydržely jen 20 minut, pak se první formace vrátila do zaběhnutého složení a točil se zbytek sestavy.

Vypadl z ní druhý nejlepší střelec Peter Schneider. Nedohrál už utkání číslo dvě, v němž v oslabení ztratil puk na útočné modré a Kometa z toho inkasovala, a není známo, zda je zraněný, nebo „jen“ přebytečný.

„Peter nebyl v sestavě. Uvidíme, s čím vyrukujeme ve čtvrtek,“ řekl stroze Horáček. „Nemůžeme se vymlouvat na to, jestli nám chyběl. Je play off, a hráči, které máme k dispozici, hrají. Tohle (se Schneiderem) je čistě věc, kterou bych nechtěl komentovat, abychom nedali soupeři šanci překlopit to na jeho stranu,“ pokračoval Zábranského asistent.

Jasným favoritem do zbytku série je nyní Třinec. V Brně si ponechávají víru v to, že když se podařilo zvrátit ze stavu 0:2 předkolo, může se to podařit i za stavu 0:3 s Třincem.

„Šance umírá poslední. Musíme ale něco předvést, zatím jsme nepředvedli nic,“ řekl možná až příliš přísně Zaťovič.