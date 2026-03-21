Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Pokračují čtvrtfinále. Vary vedou v Liberci, Tomek proměnil trestné střílení

Autor:
Sledujeme online   17:45aktualizováno  18:11
Hokejová extraliga pokračuje dalšími čtvrtfinálovými zápasy. Domácí týmy se pokusí srovnat série, Liberec hraje proti Karlovým Varům, Hradec zase vyzývá Třinec. Oba zápasy hrané od 18 hodin můžete sledovat v podrobných reportážích online.

Petr Tomek se raduje z gólu | foto: ČTK

První duely obou sérií nabídly dramatickou podívanou, o vítězích nebylo rozhodnuto až do posledních sekund. Nakonec však uspěly celky, které musely projít přes předkolo.

Druhé zápasy extraligového čtvrtfinále ONLINE

Karlovy Vary přetlačily Liberec i díky sporné situaci ze třetí třetiny. Rozhodčí po dlouhém zkoumání neuznali gól domácího Jaromíra Péreze, jímž by poslal Bílé Tygry do vedení 3:2.

Místo toho zůstal stav nerozhodný a o 73 vteřin později vstřelil Filip Koffer vítězný gól.

„Říkal jsem si, že je to asi padesát na padesát. Záleželo, jak to posoudí rozhodčí na videu, a ti se nakonec rozhodli, že to neuznají. Jedeme dál. Věřím, že když budeme hrát tak, jak jsme hráli mimo prvních deseti minut, tak druhý zápas zvládneme,“ hlásil liberecký kapitán Radim Šimek.

Sporně neuznaný gól? Nechci si tím zadělávat hlavu, hlásí Šimek po prohře

Srovnat sérii chtějí také v Hradci. Mountfield v prvních zápase dvakrát dokázal vyrovnat, na třetí gól Třince už ale nezareagoval.

Zatímco první polovina zápasu obstarala hned pět branek, v té druhé se prosadil až pět vteřin před koncem do prázdné branky Martin Marinčin.

„Bylo právě o tom, kdo dá třetí gól a bude bránit výsledek. Naštěstí jsme to byli my. Třetí třetinu jsme si pohlídali, jak umíme,“ těšilo třineckého Michala Kovařčíka, jenž vstřelil hned dva góly.

Odvezou si hostující týmy domů dvouzápasový náskok, nebo dokážou domácí v sériích srovnat?

21. 3. 2026 18:00
Zápas probíhá
Liberec : K. Vary 0 : 1
(0 : 1)
Góly:
Góly:
4:14 P. Tomek
Sestavy:
P. Kváča - T. Galvas, R. Šimek - K. Zile, M. Ivan - L. Ahac, D. Zeman - M. Baránek - R. Lenc, A. Najman, F. Sandberg - S. Petrovský, J. Weatherby, M. Faško-Rudáš - J. Pérez, A. Musil, J. Pytlík - J. Vlach, F. Jansa, M. Zachar
Sestavy:
D. Frodl - M. Kočí , T. Dello - J. Jaks, R. Mamčics - D. Moravec, A. Rulík - J. Myšák, D. Šťastný, J. Černoch - O. Beránek, A. Lukošik, J. Minárik - F. Koffer, P. Tomek, V. Jiskra - J. Bambula, T. Redlich, R. Sapoušek - R. Číp, M. Osmík

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

21. 3. 2026 18:00
Zápas probíhá
Hradec Kr. : Třinec 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
S. Škorvánek - P. Kalina, D. Mudrák - T. Kivistö, T. Melancon - M. Vukojevic, G. McCormack - T. Pavelka, M. Pláněk - R. Pavlík, P. Miškář, L. Radil - J. Perret, C. Bunnaman, A. Jergl - M. Kohout, K. Klíma , S. Moses - M. Nenonen, P. Hašek, J. Pour
Sestavy:
M. Mazanec - M. Marinčin, M. Adámek - P. Koch, J. Galvas - D. Musil, T. Kundrátek - R. Nedomlel - O. Kovařčík, M. Kovařčík , A. Nestrašil - O. Flynn, L. Hudáček, D. Kurovský - P. Hrehorčák, M. Roman, M. Růžička - D. Kofroň, D. Cienciala, M. Kubiesa

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Předkolo

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
2:0
Kometa
Hradec Kr.
0:1
Třinec
Plzeň
1:1
Sparta
Liberec
0:1
Karlovy Vary

ONLINE: Pokračují čtvrtfinále. Vary vedou v Liberci, Tomek proměnil trestné střílení

