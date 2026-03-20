Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Čtvrtfinále pokračují. Vary rychle vedou v Liberci, Hradec vyzve Třinec

Autor: ,
Sledujeme online   17:45aktualizováno  18:08
V hokejové extralize startují druhá dvě čtvrtfinále. V základní části třetí Liberec od 18 hodin čelí Karlovým Varům, o půl hodiny později hraje také Hradec Králové s Třincem. Oba duely sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.

Karlovarský Tory Dello (vlevo) a liberecký Adam Musil. | foto: ČTK

Liberec od prohraného finále s Třincem před pěti lety ani jednou neprošel do semifinále. S Karlovými Vary touží Bílí Tygři tuto nelichotivou bilanci změnit.

Zápasy extraligového čtvrtfinále sledujeme ONLINE

„Oba týmy hrají podobný hokej, energický, s hodně bruslením a mnoha souboji. Oba týmy jsou stejně kvalitní a ohromně vyrovnané, očekávám tuhou bitvu. Budou rozhodovat detaily, malé kousky,“ tuší liberecký trenér Jiří Kudrna.

Oba duely z karlovarského ledu na konci ledna skončily shodně výhrou domácích 3:2 po samostatných nájezdech. Velká vyrovnanost provázela i oba duely, které se předtím odehrály na severu Čech. První vyhráli o gól Liberečtí, druhý stejným rozdílem Západočeši.

Liberec proti Varům očekává vyrovnané čtvrtfinále: Jsme nepříjemní pro každého

Svěřenci kouče Pavla Patery si mezi nejlepší osmičkou zahrají podruhé za sebou – loni je výsledkem 4:2 na zápasy vyřadil pozdější mistr z Brna. Další šanci si Karlovarští vysloužili poté, co se v předkole vypořádali už ve třech zápasech s Vítkovicemi.

Hradec Králové je ve čtvrtfinále i podvanácté od sezony 2013/14, kdy se vrátil mezi elitu. S Oceláři se utkal ve finále před třemi lety a podlehl 2:4.

Důvěra v kouče workoholika. Hradec se vyhýbá panice, Martinec má vzácnou pozici

„Třinec má velmi zkušený tým a pro nás bude velká výzva se s ním utkat. Očekávám těžkou sérii. Věřím ale, že pokud se semkneme a dokážeme hrát na hraně svých možností, tak můžeme být úspěšní,“ hlásí hradecký kouč Tomáš Martinec.

Třinečtí se ve čtvrtfinále představí podeváté za sebou poté, co v předkole ukončili už ve třech zápasech sezonu Olomouci.

Třinec před čtvrtfinále s Hradcem: zlepšit produktivitu a pozor na protiútoky

„Hradec se vyznačuje bruslivým hokejem, mají na něm postavenou celou hru. Mají na to i typy hráčů a sílu v ofenzivě, každý zápas se dostanou do tří čtyř brejků, musíme si to pohlídat. Bude se rozhodovat v defenzivním hokeji a kdo jej zvládne lépe,“ předpovídá asistent třineckého trenéra Jiří Raszka.

Vyplní se jeho predikce?

20. 3. 2026 18:00
Zápas probíhá
Liberec : K. Vary 0 : 1
(0 : 1)
Góly:
3:10 R. Číp
Sestavy:
P. Kváča - T. Galvas, R. Šimek - K. Zile, M. Ivan - L. Ahac, D. Zeman - M. Baránek - R. Lenc, A. Najman, F. Sandberg - S. Petrovský, J. Weatherby, M. Faško-Rudáš - J. Pérez, A. Musil, J. Pytlík - J. Vlach, F. Jansa, M. Zachar
D. Frodl - M. Kočí , T. Dello - J. Jaks, R. Mamčics - D. Moravec, A. Rulík - J. Myšák, D. Šťastný, J. Černoch - O. Beránek, A. Lukošik, J. Minárik - F. Koffer, P. Tomek, V. Jiskra - J. Bambula, T. Redlich, R. Sapoušek - R. Číp, M. Osmík

Vyloučení: 3:3, Využití: 0:1, V oslabení: 0:0

20. 3. 2026 18:30
Hradec Kr. : Třinec
()
S. Škorvánek - P. Kalina, D. Mudrák - T. Kivistö, T. Melancon - M. Vukojevic, G. McCormack - T. Pavelka, M. Pláněk - R. Pavlík, P. Miškář, L. Radil - J. Perret, C. Bunnaman, A. Jergl - M. Kohout, K. Klíma , S. Moses - M. Nenonen, P. Hašek, J. Pour
M. Mazanec - M. Marinčin, T. Kundrátek - P. Koch, J. Galvas - D. Musil, R. Nedomlel - B. Jank - O. Kovařčík, M. Kovařčík , A. Nestrašil - O. Flynn, L. Hudáček, D. Kurovský - M. Kubiesa, P. Sikora, M. Růžička - P. Hrehorčák, M. Roman, D. Cienciala

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Předkolo

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
Kometa
Hradec Kr.
Třinec
Plzeň
Sparta
Liberec
Karlovy Vary

Sparta - Kladno 3:2P. Drama pro Pražany, postup do čtvrtfinále jim vystřelil Chlapík

Sparťanští hokejisté se radují z vítězného gólu Filipa Chlapíka v prodloužení...

O moc vyrovnanější už tato série být nemohla. Maximální počet pěti zápasů, z toho čtyřikrát se hrálo nad rámec základní doby. Vítězství v nečekaně dramatickém předkole play off hokejové extraligy...

Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa

Kladenská euforie po vítězství nad Spartou v prodloužení.

Už po třetích zápasech předkola extraligového play off vybojovali postup do čtvrtfinále hokejisté Třince a Karlových Varů. Oceláři vyhráli na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení, Vary uspěly ve...

Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie

Hokejista Jakub Voráček byl hostem pořadu Zakázané uvolnění.

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

Gudas postrachem NHL. Po Crosbym vyřadil ze hry další hvězdu soutěže

Auston Matthews z Toronto Maple Leafs dostává v zápase s Anaheim Ducks úder do...

Hokejový obránce Radko Gudas v zámoří opět rozvířil emoce. Poté, co na nedávném olympijském turnaji v Miláně poslal na marodku Kanaďana Sidneyho Crosbyho, ve čtvrtek v zápase NHL na ledě Toronta...

Sparta dál žije. Porazila Kladno a srovnala sérii. Brno proměnilo mečbol, Motor končí

Sparťanský útočník Řepík v doslova krkolomné pozici po souboji s kladenským...

Hokejová extraliga zná dalšího účastníka čtvrtfinále. Je jím mistrovská Kometa, která v pátek vyhrála na ledě Českých Budějovic 3:2 a po výsledku 3:1 na zápasy postupuje mezi nejlepší osmičku...

Vsetín řízne do kádru, tým potřebuje omladit. Brzké vyřazení stojí miliony

Hromadná potyčka mezi hokejisty Vsetína a Litoměřic ve čtvrtfinále play off...

Zatímco celou základní část trápící se hokejisté Zlína rozehráli v Kolíně sérii o postup do finále Maxa ligy, jejich vsetínský rival začal důkladnou analýzu sezony, která pro předloňského vítěze...

20. března 2026  15:45

Byl absolutně fenomenální, slyšel Vejmelka po nule. V NHL patří k nejlepším

Brankář Utahu Karel Vejmelka zasahuje v utkání NHL proti Vegas.

Předvedl jeden z nejlepších výkonů v sezoně. Našlapaný útok Vegas vymazal, gólman Karel Vejmelka tak dotlačil hokejisty Utahu k cenné výhře 4:0. Navíc potvrdil, že se ve statistikách v celé NHL řadí...

20. března 2026  14:33

Přepnuli jsme do jiného módu, líčil po výhře nad Spartou plzeňský Měchura

Adam Měchura z Plzně slaví gól proti Spartě.

Hokejisté Plzně se ve čtvrtfinálové sérii se Spartou nedokázali dlouho gólově prosadit. Střelecké trápení zlomil až těsně před polovinou druhého duelu útočník Adam Měchura, který v početní výhodě...

20. března 2026  14:30

Po obratu předvedl zkrat. Zohorna oslabil Kometu, kapitán jen hlesl: Ví, že to zkazil

Brněnský Tomáš Zohorna slaví gól proti Pardubicím.

Do konce zápasu chybělo lehce přes devět minut, skóre hovořilo 7:3 jednoznačně ve prospěch Pardubic. I přesto se brněnský útočník Tomáš Zohorna nechal vyprovokovat. Soupeře udeřil hlavou, utkání pro...

20. března 2026  13:13

Hradecký kapitán Pláněk: Osudový Třinec? Věřím, že ho konečně porazíme

Akce před brankou Hradce Králové, zleva Filip Sandberg z Liberce, Martin Pláněk...

Loni sice jejich soupeř vypadl už ve čtvrtfinále, tedy o kolo dříve než oni, a v letošní sezoně skončil v základní části až za nimi, ale přesto Třinec vzbuzuje před pátečním startem čtvrtfinále play...

20. března 2026  12:28

Liberec proti Varům očekává vyrovnané čtvrtfinále: Jsme nepříjemní pro každého

Jaromír Pérez z Liberce slaví gól proti Spartě.

Hokejisté Liberce vstupují do čtvrtfinálových bojů play off extraligy. Sérii s Karlovými Vary začínají jako třetí tým po základní části dvakrát doma, v pátek i v sobotu se hraje od 18 hodin. Bílí...

20. března 2026  10:14

Vítkovice na rozcestí. Dostane Varaďa ještě důvěru, nebo přijde radikální řez?

Václav Varaďa na vítkovické střídačce.

Když v minulé sezoně pomohl Václav Varaďa Vítkovicím zachránit sezonu a zabojovat alespoň v předkole play off, snad nikdo nepochyboval, že muž s aureolou jednoho z nejlepších českých trenérů...

20. března 2026  10:12

Nejdřív chyba, pak pět bodů. Jsem rád, že jsem hrubku odčinil, ulevilo se Sedlákovi

Lukáš Sedlák dal druhý hattrick v dresu Pardubic a zařídil Dynamu vedení ve...

Pardubičtí hokejisté měli ve druhém čtvrtfinále s Kometou Brno chvíli namále, když jim v prostřední třetině během necelých tří minut otočila z 0:2 na 3:2 a měla našlápnuto za vyrovnáním série. Jenže...

20. března 2026  9:57

Důvěra v kouče workoholika. Hradec se vyhýbá panice, Martinec má vzácnou pozici

Nespokojený trenér Hradce Králové Tomáš Martinec.

Patří mezi extraligové unikáty. Na jiných adresách se trenéři točí, jeho pozice zůstává stabilní. A to za jakýchkoliv okolností. Jen málokdo je na nejvyšší úrovni v českém hokeji tak úzce spjatý...

20. března 2026  9:50

Po faulu od Gudase musel na operaci. Matthews se bude léčit dvanáct týdnů

Auston Matthews z Toronto Maple Leafs klečí na ledě v zápase s Anaheim Ducks, v...

Kapitán hokejistů Toronta Auston Matthews podstoupil operaci postranního vazu v koleni, které mu poranil český obránce Radko Gudas z Anaheimu v zápase NHL v minulém týdnu. Američan, jenž s...

20. března 2026  9:44

Třinec před čtvrtfinále s Hradcem: zlepšit produktivitu a pozor na protiútoky

Hráči Třince slaví gól proti Olomouci v předkole play off.

Potřetí v historii se hokejoví Oceláři Třinec v extraligovém play off střetnou s Hradcem Králové. Předchozí dvě série, ve finále 2023 a v semifinále 2018, vždy vyhráli 4:2 na zápasy. To už je ale...

20. března 2026  9:13

