Hurá na Spartu! Play off zase obchází hokejový bubák z Třince

Ani ti nejlepší nezůstávají v klidu. Ač říkají, že je potřeba porazit každého, kdyby mohli, radši se Třinci hned vyhnou. Co pro pohádkový svět představují čerti, zlobři nebo duchové, to má hokejová extraliga přeneseně právě ve slezském celku. Tedy alespoň v části sezony, kdy jde o vše. V play off.