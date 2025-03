Jak Furch 52 zákroky mučil Hradec. Nic není ztraceno, věří vyloupený favorit

„Zkušený gólman, který nás drží v celé sezoně. Díky němu jsme tam, kde jsme,“ uvedl spokojený obránce Mladé Boleslavi Filip Pavlík po vítězství 2:0 ve druhém zápase čtvrtfinálové série a dodal: „Dvě výhry v Hradci, to si užíváme!“

Podobně na Furchovy výkony nahlížejí Hradečtí. Ti si je ale neužívají, Furch byl v obou zápasech hráčem, kterým jim bral naději na úspěch. „Jen potvrzuje, že je to kvalitní brankář. Pro nás to znamená, že musíme jít víc před něj do brankoviště,“ říkal na gólmanův výkon hradecký obránce Dávid Mudrák. „Dáváme málo gólů a z toho naše problémy plynou,“ doplnil.

HRDINA UTKÁNÍ. Mladoboleslavský Dominik Furch vychytal ve druhém čtvrtfinále s Hradcem 52 střel na bránu.

Hradec jako druhý tým základní části a favorit proti soupeři, jenž se do čtvrtfinále musel prokousat přes předkolo, se dostal do složité situace. Obě domácí utkání v začátku série prohrál, něco podobného si nemůže na ledě soupeře ve čtvrtek a v pátek už dovolit. „Nic není ztracené, Boleslav musí k postupu vyhrát čtyři zápasy a zatím má dva,“ věří Mudrák.

Podobně na současnou situaci pohlíží i trenér Hradce Tomáš Martinec: „Zatím v té sérii taháme za kratší konec, ale dnes jsem na týmu viděl dobrou energii.“

Právě s nedostatkem potřebné energie se Mountfield potýkal ve většině úvodního duelu, v němž prohrál 1:2. „Myslím si, že tentokrát všichni hráči pracovali na maximum a bylo to jen o tom využít nějakou z šancí, které jsme si vypracovali. Bohužel zatím nevyužíváme ani přesilovky, kterých jsme měli v zápase dostatek,“ mrzí hradeckého kouče.

Přitom Hradec na Furcha vyslal 52 střel, zatímco domácí brankář Škorvánek čelil jen patnácti. V konečném skóre byl ale poměr opačný. „Proměňování šancí nás trápí dlouhodobě, ale důležité je, že na hráčích je vidět úsilí a snaha to zlomit. Samozřejmě to chce trošičku klid v koncovce. Někdy to chce být připravení na odražený puk a jít si pro špinavé góly, které v takovém zápase padají,“ sdělil Martinec.

Mladé Boleslavi ale tento nepoměr nijak neuškodil. „Byly to ale spíš střely z dálky. Když už měli nějakou šanci, tak tam byl famózní Dominik Furch. Jemu patří také obrovské poděkování,“ poznamenal Richard Král, kouč Mladé Boleslavi.

Ve čtvrtek a v pátek dostane Hradec další příležitost. Jako favorit si moc dalších zaváhání dovolit nemůže. „Máme ale na čem stavět, jsme výborný tým. Teď musíme zabrat. Nezbývá nám nic jiného než nechat na ledě všechno. Věřím, že sérii do Hradce vrátíme,“ řekl Mudrák.