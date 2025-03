Extraligový šlágr už ve čtvrtfinále. Spartu čeká Třinec, Pardubice vyzvou Budějovice

Část 1/5

Sparta (1.) – Třinec (10.)

Vladimír Dravecký z Třince se tlačí do zakončení v utkání se Spartou.

Klapne to letos? Skončí osmnáctileté čekání na titul? Těžko předvídat, cesta na vrchol je stále dlouhá, ale Sparta cítí šanci. Možná vůbec největší za poslední roky. Do play off vstupuje v roli jasného favorita. Získala Pohár Jaroslava Pouzara, nastřádala o třináct bodů více než druhý Hradec.

Na soupisce jen těžko najdete výraznou slabinu. Silný brankářský tandem ve složení Jakub Kovář – Josef Kořenář, nepříjemná defenziva v čele s rekordmanem v počtu gólů Aaronem Irvingem, vyvážený útok plný šikovných hráčů i pracantů, kteří dokážou rozhodovat zápasy.

Ani tým Pavla Grosse se neobešel bez krátkodobých výpadků, ale jakmile se základní část začala pomalu chýlit ke konci, vyladil formu a zavelel k rozhodujícímu trháku. Doma neprohrál od 26. prosince, v novém roce nezvládl jen tři duely z dvaceti.

Jenže teď má proti sobě Třinec, který Pražanům třikrát po sobě překazil nejvyšší ambice. Nejprve ve finále v roce 2022, o rok později ve čtvrtfinále a loni v nezapomenutelném semifinále, v němž byl jedinou vteřinu od vyřazení, ale nakonec jako první tým v historii české nejvyšší soutěže otočil sérii z 0:3 na 4:3.

Vítězové posledních mistrovských titulů i po strastiplné cestě základní částí dávají najevo, že se s nimi musí opět počítat. V play off se zkrátka cítí jako doma. V sérii s Litvínovem, který postrádal zraněného lídra Ondřeje Kašeho, ztratili jen první utkání, pro postup si došli typickým způsobem. Nikdo nemá s klíčovými bitvami větší zkušenosti než oni.

V roce 2024 se oba celky střetly hned čtrnáctkrát, teď napíšou další kapitolu třaskavé rivality. Kdo bude úspěšnější?