Brněnský obránce Kučeřík: Měli jsme stažené půlky, teď jsme zpátky

Zatím ve čtvrtfinále čtvrtého s pátým po základní části platí: můj dům, moje zřícenina. Vítězí výhradně hosté. Vždy nejdřív po těsné partii, pak po jednoznačné.

„Teď jsme se vrátili tam, kde jsme měli být. Bude se nám trošičku líp dýchat. Ale každý zápas, každá minuta, každý detail mohou rozhodnout,“ zůstal po vysokém vítězství Kučeřík obezřetný.

Všechno mohlo vypadat jinak, kdyby Kometa v závěru třetího zápasu neotočila skóre z 2:3 na 4:3. Tehdy pomohl Litvínovu k vedení svým zbytečným faulem Kristián Pospíšil. Verva využila přesilovku a kouč Jaroslav Modrý jej stáhl ze hry. Den nato se parťákům omluvil nejlépe, jak mohl, svým prvním gólem v play off.

„Tým mu pomohl, tým je silný, je v něm výborný charakter. Kluci si nějaké věci vyříkali mezi sebou. Za čím si jdeme jako tým, je mnohem víc než malé já,“ prozradil Modrý, co se dělo mezi třetí a čtvrtou partií.

V ní soupeř na první tři góly Kometě „namazal“. A hosté už náskok zkušeně střežili. „Neřekl bych, že góly nám Litvínov nabídl, ty situace vyplývají ze hry. Hokej je o chybách, musí se trestat. Oni je potrestali u nás, teď to vyšlo zase nám,“ připomněl obránce Kučeřík.

Jakub Flek z Komety překonává litvínovského Mateje Tomka.

Na domácím bojišti chemiků udržela Kometa na uzdě hvězdné bratry Kašovy, nedovolila jim ani gól. Mladšímu Davidovi jen dvě asistence. „Rád hlídám hvězdy, nevadí mi to. Gólů dali míň než u nás ve druhém utkání, ale není to tak, že bychom se soustředili jen na ně. Máme nějaký styl, herní projev, kterým se chceme prezentovat. A když to budeme plnit, zápasy budou vypadat takhle,“ pochvaloval si rodák z Kyjova.

Vyhrocený vrchol sezony v podobě vyřazovacích bojů si ve dvaadvaceti letech užívá. „Každý souboj, každé malinké oťuknutí se sčítá a jde na konci poznat. Když je možnost se pošťouchnout, někoho dohrát, tak to k play off patří.“

Brněnský Kristián Pospíšil překonává Mateje Tomka z Litvínova.

V neděli se čtvrtfinále přesune opět do brněnské arény, o semifinalistovi se rozhodne nejméně v šesti zápasech. „Už na začátku bylo avizované, že série bude dlouhá. Po dvou domácích prohrách to bylo těžké. Vracíme se k nám a budeme pokračovat v tom, co nás teď zdobí,“ prohlásil Kučeřík. A kapitán Martin Zaťovič to pojmenoval: „Hrajeme teď dobře, kompaktně, tlačíme se do brány. A naším pohybem jsme donutili Litvínov k chybám.“

Bude poprvé platit můj dům, můj hrad?