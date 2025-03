ONLINE: Pardubice skórují v Budějovicích, Vary bez Beránka čelí doma Kometě

Hráči Motoru se na ledě Dynama prezentovali dobrými výkony, jenže na jih Čech se svěřenci kouče Ladislava Čiháka vrátili s prázdnýma rukama. „Rozhodovaly detaily, ve kterých musíme být stoprocentní. Devadesát procent je málo. Jinak tým šlapal. Nemám, co bych klukům vytknul. Snažili se. Připravíme se na další utkání a uděláme maximum pro to, abychom první bod získali hned v sobotu,“ řekl po posledním souboji Čihák.

„Je to ale škoda. Jet domů za stavu 1:1 by bylo určitě příjemnější,“ litoval útočník Jan Ordoš. „Věřím ale, že sérii vyrovnáme. Fanoušci udělají bordel a my musíme navázat tam, kde jsme skončili,“ doplnil.

Favorizované Pardubice sice dosáhly hlavního cíle, když na úvodní výhru 3:0 navázaly triumfem 4:2, ale soupeř je jasně přestřílel. V prvním utkání 38:24, ve druhém 38:23. „Někdy se v hokeji stává, že i když nejste lepší, tak vyhrajete,“ poznamenal pardubický kouč Miloslav Hořava.

Velkou oporou Dynama je gólman Roman Will. „Hrajeme obětavě a jednoduše, víme, že za sebou máme výborného brankáře. Děláme, co máme a víme, že nám Roman pomůže,“ potvrdil obránce Libor Hájek. Tuší, že na jihu Čech čeká jeho tým patrně ještě náročnější šichta. „Bude to tam hodně těžké. Menší hřiště, bude to zase boj. Připravíme se na to. Doma jsme ustáli hodně střel i v oslabení, budeme hrát jako tým lépe a lépe,“ doplnil Hájek.

ČEZ Motor České Budějovice ČEZ Motor České Budějovice : HC Dynamo Pardubice HC Dynamo Pardubice 0:2 (-:-, -:-, -:-) Góly:

06:29 L. Hájek (L. Sedlák)

Sestavy:

Klouček (Strmeň) – Cibulka, Pýcha, Doudera (A), Kubíček, Štencel, Kachyňa, Vráblík – Adam Kubík, T. Zohorna (A), Gulaš (C) – M. Beránek, Přikryl, Olesen – Ordoš, Toman, Valský – Koláček, Novák, Kašlík – Hoch. Sestavy:

Will (Vomáčka) – Dvořák, Čerešňák (A), J. Zbořil, D. Musil, Vála, L. Hájek, Hrádek – Červenka (A), L. Sedlák (C), Smejkal – R. Kousal, Kondelík, Radil – Kelemen, Weatherby, Jones – Mandát, Poulíček, Vondráček – Paulovič. Rozhodčí: Kika, Cabák – Brejcha, Gerát Stav série: 0:2 Přejít na online reportáž

Karlovy Vary sehrály v Brně rovněž dvě velmi vyrovnané partie, ale na rozdíl od Jihočechů, kteří se do čtvrtfinále probili rovněž skrz předkolo, dokázalo mužstvo Energie jednu z nich dovést do vítězného konce - hned tu první. A nyní chtějí být Karlovarští tím, kdo bude znovu napřed.

„Věřím, že bude vyprodáno a hala bude na naší straně. Pro Vary to bude velká událost, po tolika letech ve čtvrtfinále play off. Přivezli jsme jeden bod zvenku, což je fajn, takže můžeme být spokojeni. Co se týče hry, musíme navázat na výkon ve třetí třetině druhého zápasu, kdy jsme Kometu dostali pod tlak a dali jsme jí dva góly,“ uvedl kapitán Jiří Černoch.

Problémem je ztráta kanonýra Ondřeje Beránka, jenž bude kvůli faulu na brněnského obránce Marka Ďalogu chybět trenérovi Pavlu Paterovi tři zápasy. „Jeho absence je pro nás velká ztráta, ale na druhé straně nás to může ještě více semknout. Budeme bojovat i za něj,“ řekl Černoch.

Brno vyjelo na nejvzdálenější možnou destinaci v play off s denním předstihem. „Nevidím ve vzdálenosti problém, čtyři hodiny v autobuse nejsou tak moc. U nás se hrálo v hezké hale, totéž platí o karlovarské aréně, takže se těšíme,“ řekl kouč Komety Kamil Pokorný.

Do sestavy se mu po jednozápasovém trestu vrátí Kristián Pospíšil, jehož výborně zastoupil Jan Ekrt. „Jsme rádi, že máme třináct útočníků. V play off se hraje v každém zápase do poslední vteřiny a takový způsob boje očekávám i o víkendu ve Varech,“ dodal Pokorný.

S optimismem vzhlíží k zápasům na západě Čech i Tomáš Rachůnek, který za Vary odehrál devět sezon. „Specifické to pro mě bude, ale teď hraju za Kometu a jdu do zápasů s tím, že chci každý vyhrát. To platí i dnes,“ řekl čtyřiatřicetiletý útočník, který otevřel skóre ve druhém duelu.

Po vyloučení do konce utkání ve druhém dílu série vyvázl bez dodatečného postihu od disciplinární komise bek Rhett Holland, otazníky jsou však u Ďalogova startu. Slovenský obránce byl ve středu po Beránkově zásahu do oblasti hlavy a krku nucen odstoupit a do hry už se nevrátil.