Sparta se zatím navzdory ofenzivní síle trápí v koncovce. Kometa poctivě brání, zároveň ale v obranném pásmu aktivně přistupuje k soupeřům a ti se nemohou prosadit.

Trenér Pavel Gross proto udělal několik změn v útoku. Do druhé formace se posunul Miroslav Forman, třetí útok vede Roman Horák, vrací se Kryštof Hrabík. Poprvé v semifinále nastupuje gólman Jakub Kovář, který nahrazuje Josefa Kořenáře.

Ve třetím zápase udržel brněnský Michal Postava čisté konto a výraznou měrou přispěl k výhře 3:0. Domácí vedli už od první minuty, kdy se trefil Peter Mueller, na následný zásah Kristiána Pospíšila navázal brankou do prázdné klece Jakub Flek.

„Nastartoval nás první gól. Za výhru vděčíme vynikající práci celého týmu, nechci vychvalovat jednotlivce,“ pravil trenér Kamil Pokorný, jemuž kvůli disciplinárnímu postihu schází Michal Gulaši.

Sparta v zápase přeci jen dokázala dopravit puk do branky. A to hned dvakrát, v obou případech jí ale gól následně sebrali sudí po přezkoumání videa.

„Byl to těžký zápas a Kometa hrála výborně. Z naší strany to nebyl vůbec dobrý výkon. Hráli jsme strašně složitě, chyběla nám jednoduchost, tlak do brány, vyhrávání osobních soubojů. Musíme začít sami u sebe,“ pronesl sparťanský obránce David Němeček.

Pražané se musí zlepšit, jinak se dostanou do krizové situace. Na první prohru doma v O 2 areně reagovali skvěle, celkem v klidu dokázali sérii vyrovnat. O to se snaží také v neděli, Kometa se jí to pokouší znepříjemnit.