Extraliga jedná o dalším postupu. Kluby chtějí dostat na stadiony více lidí

„Máme domluvenou koordinační schůzku, ze které vyplyne, jak budeme dál postupovat,“ řekl pro ČTK ředitel extraligy Josef Řezníček.

Vrchní představitelé jednotlivých klubů se aktuální situací zabývali už ve čtvrtek pozdě do noci. Nejvyšší domácí soutěž pokračuje v pátek pěti zápasy šestadvacátého kola.

„Komunikovali jsme s ministerstvem zdravotnictví a od šesti večer může být na stadionech pouze tisíc diváků,“ uvedl Řezníček. Omezení kapacity se tedy týká i duelů, které začnou v 17:30.

Karlovy Vary přitom ve čtvrtek avizovaly, že plánují umožnit přístup do arény fanouškům v neomezeném počtu, pokud splní podmínky očkování nebo prodělání nemoci covid-19 v předešlých 180 dnech.

Podle Řezníčka se bude na schůzce řešit i možnost případného přerušení extraligy: „Ale nemyslím si, že je to úplně nejlepší výchozí bod. Necháme to ale na klubech, zasahuje se do jejich ekonomiky.“

„Bohužel si to z ekonomických i organizačních důvodů nemůžeme dovolit. Kluby jsou organizačně připravené a podle prvních zpráv s pokračováním soutěže souhlasí,“ řekl ve čtvrtek pro iDNES.cz tiskový mluvčí hokejového svazu Zdeněk Zikmund.

Kluby mají se vzniklou situací zkušenosti z minulé sezony. Opatření a povolené počty diváků v ochozech se během ní měnily hned několikrát.

„A pokaždé jsme si poradili. I kdyby měli na hokej chodit jen lidé s očkováním, zvládneme to zorganizovat,“ uvedl marketingový a PR ředitel Českých Budějovic Tomáš Kučera.

„Budeme se snažit najít cestu, jak dodržet hygienická opatření a pustit na stadion více lidí, než je v současnosti povoleno,“ přidal se Zítka.

Východočeši mají i v dosavadním průběhu tohoto ročníku značnou diváckou podporu. V průměru na utkání si na pardubický stadion najde cestu 7 890 fanoušků, což je nejvyšší číslo napříč extraligou.

„Doufáme, že zvládneme dostat na tribuny co nejvíce fanoušků. Jako klub takovou sílu nemáme, ale svaz, BPA i APK s příslušnými autoritami jednají,“ prohlásil Kučera.

Jihočeši na tuto sezonu prodali více než dva tisíce permanentních vstupenek. V nadcházejících týdnech tak musí přijít se systémem, podle něhož budou jejich držitele vybírat pro jednotlivá utkání.

„Zatím to nemáme přesně vymyšlené. Budeme je muset nějakým způsobem rotovat, nic jiného nám nezbývá,“ uvedl Kučera.

České Budějovice už dříve v tomto týdnu odložily nadcházející domácí utkání s Libercem z 3. prosince na 11. ledna. Důvodem byla horšící se situace v tamní nemocnici.

Motor se tak na vlastním ledě představí až 12. prosince proti Kladnu. „Nad odložením tohoto zápasu momentálně neuvažujeme. Už není moc termínů, kam bychom ho mohli přesunout,“ uvedl Kučera.